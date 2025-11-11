El asombroso monto por el cual fue vendido el Atlético de Madrid

El Atlético de Madrid anunció oficialmente la venta de más del 50 % de sus acciones al fondo estadounidense Apollo Global Management, que pasa así a convertirse en el propietario mayoritario de dicha entidad.

En efecto, se trata de un cambio histórico en la estructura ejecutiva de los rojiblancos, valorados actualmente en más de 2.000 millones de euros, según el diario AS. De hecho, Forbes acotó que para adquirir la totalidad de la institución colchonera habría que desembolsar €2.500.000.000.

Tras varios meses de negociaciones discretas, Miguel Ángel Gil Marín y Enrique Cerezo, mandamases del Atleti, dieron luz verde a una operación que otorga al grupo norteamericano el 55 % del capital social del club. Entretanto, fuentes cercanas a la negociación revelaron que el proceso se desarrolló en un clima “amistoso” y “constructivo”, con el objetivo común de garantizar la estabilidad y el crecimiento de la citada divisa a mediado y largo plazo.

🔴⚪️ El Atlético de Madrid ha comunicado oficialmente la venta de la mayoría de sus acciones al fondo de inversión estadounidense Apollo Global Management.



Toda la información 🔗 https://t.co/6vxiHFTyHK pic.twitter.com/cXw4M6Y9R4 — ABC.es (@abc_es) November 10, 2025

"Nuestro club y el inversor global líder en deporte forman una alianza a largo plazo para impulsar nuestro crecimiento bajo el liderazgo de Miguel Ángel Gil y Enrique Cerezo", afirmó el Atlético en un comunicado.

En el mismo texto, la entidad madrileña detalló que Apollo Sports Capital (ASC), la división deportiva del fondo de inversión, será el nuevo accionista mayoritario, en colaboración con los socios actuales, Quantum Pacific Group y Ares Management, quienes conservan parte de su participación.

Pese al cambio de control, Gil Marín continuará en rol de consejero delegado y Cerezo como presidente durante al menos los próximos cuatro años, garantizando la continuidad del proyecto deportivo y la filosofía del equipo. “Bajo la dirección de ambos durante las dos últimas décadas, el Atlético de Madrid se ha consolidado como uno de los clubes de fútbol más exitosos y reconocidos de Europa, logrando éxitos continuados en el engramado, igual que expandiendo su marca en todo el mundo y reforzando su compromiso con la comunidad”, destacó el boletín.

¿Cuánto valía el Atlético de Madrid cuando contrató a Simeone como entrenador?

La llegada de Diego Pablo Simeone en plan de entrenador, en 2011, significó un punto de inflexión en la historia moderna del Atleti. Desde entonces, el tradicional organización ha conquistado ocho títulos, incluyendo dos ediciones de LaLiga, y ha disputado dos finales de la UEFA Champions League, consolidándose entre la élite europea.

De hecho, Forbes agregó que los colchoneros valían 189 millones de euros cuando El Cholo fue nombrado DT de dicha escuadra; una diferencia abismal respecto a su coste actual, mencionado algunos párrafos atrás.

Por su parte, Gil Marín subrayó que dentro de la institución están “muy orgullosos de dar la bienvenida a un socio comprometido con la historia y los valores del Atlético de Madrid”, mientras que semejante alianza “aportará recursos y entusiasmo adicionales para ayudar a mantener nuestro crecimiento y competitividad”.