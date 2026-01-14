El Atlético de Madrid busca un centrocampista ante la salida de Gallagher

Conor Gallagher ya ha completado el reconocimiento médico como nuevo jugador del Tottenham y, a falta de comunicado oficial, es nuevo jugador de los spurs. El Atlético de Madrid recibirá 40 millones de euros por la venta del jugador inglés pero Simeone necesita refuerzos.

El Atlético y su centro del campo

El Atlético de Madrid se ha lanzado de lleno al mercado tras cerrar la venta de Conor Gallagher al Tottenham por 40 millones de euros. La operación, adelantada por Pedro Fullana en la Cadena SER, no solo libera masa salarial y espacio en la plantilla, sino que activa de forma inmediata una prioridad clara para Diego Simeone: reforzar el mediocentro antes del cierre del mercado. El club no quiere llegar corto a una temporada que se prevé tan exigente como determinante.

La gestión ha sido rápida, quirúrgica y muy calculada. Mateu Alemany, director deportivo rojiblanco, reaccionó con contundencia cuando comprobó en Birmingham que el Aston Villa intentaba rebajar las cifras iniciales por Gallagher. El ejecutivo no dudó: viajó a Londres y cerró la operación en tiempo récord con el Tottenham, asegurando una venta limpia y sin desgaste negociador.

Atletico Madrid v Rayo Vallecano - LaLiga EA Sports | Soccrates Images/GettyImages

Gallagher no ha encajado en el Atlético de Madrid

El Atlético vendió bien a un futbolista que ya no entraba en los planes estructurales del proyecto. Gallagher había tenido minutos recientes, incluso en la Supercopa ante el Real Madrid, pero su rol estaba claramente diluido. No era indiscutible, no era determinante y no encajaba del todo en la idea de Simeone. La dirección deportiva entendió que el contexto era el adecuado para hacer caja.

Y el margen ahora es considerable. Porque a los 40 millones de Gallagher hay que sumar los 20 millones fijos más 2 en variables de Raspadori, lo que eleva la capacidad de inversión a unos 60 millones de euros. No es un escenario menor. Pero en el Metropolitano tienen claro que no se trata de gastar por gastar.

Según ha informado Fullana, el Atlético ha analizado más de diez perfiles distintos para el puesto de mediocentro, y ninguno termina de convencer del todo. El nivel de exigencia es alto, tanto por parte de Simeone como de Alemany. Buscan un futbolista de equilibrio, jerarquía y lectura táctica, capaz de sostener al equipo en fases largas sin balón y de ordenar con criterio cuando el partido se acelera.

En busca de un mediocampista

El encaje debe ser inmediato. No hay tiempo para procesos largos de adaptación. Simeone necesita una pieza que ordene, sostenga y libere a los jugadores de ataque, especialmente en un equipo que cada vez carga más talento por delante y exige una base sólida detrás. El impacto debe ser real desde el primer día.

En el Metropolitano hay convicción absoluta: llegará un mediocentro antes del cierre del mercado. El tiempo corre, pero el Atlético no improvisa. El mercado manda, sí, pero el plan está definido desde dentro. Tras vender bien, ahora toca acertar. Porque reforzar el corazón del equipo no es una opción: es una necesidad estratégica.

