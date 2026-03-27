El Atlético de Madrid ya analiza opciones para reemplazar a Griezmann

El Atlético de Madrid vivirá un final de temporada más que especial: despedirá a Antoine Griezmann, máximo goleador de la historia del club, que ya firmó su nuevo contrato con el Orlando City de la MLS.

El mercado de fichajes representará todo un desafío para el Colchonero, ya que tendrá que buscar un reemplazante acorde para un Grizi que se va vigente.

A continuación, las opciones que baraja la directiva.

1. Lee Kang-in

Chelsea FC v Paris Saint-Germain FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second Leg | Steve Bardens - AMA/GettyImages

El Atlético ya intentó fichar al surcoreano en el mercado de fichajes de invierno, pero el contexto diferente y la oferta de protagonismo pueden inclinar la balanza en esta oportunidad.

2. Ferrán Torres

Newcastle United FC v FC Barcelona - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First Leg | Molly Darlington/Copa/GettyImages

Sin demasiado protagonismo en el FC Barcelona, tiene dos opciones: o quedarse a pelearla para intentar ser el reemplazante de Robert Lewandowski, o marcharse a un club que le prometa más minutos que en el club catalán.

3. Mason Greenwood

FBL-FRA-LIGUE 1-MARSEILLE-AUXERRE | MIGUEL MEDINA/GettyImages

Le interesa al Atlético desde que deslumbró en el Getafe, donde relanzó su carrera tras una escandalosa salida de Inglaterra. El Olympique de Marsella lo compró en casi 30 millones de euros y tiene contrato hasta 2029, por lo que una eventual salida sería prácticamente imposible.

4. Joaquín Panichelli

RC Strasbourg Alsace v HNK Rijeka - UEFA Conference League 2025/26 Round of 16 Second Leg | Eurasia Sport Images/GettyImages

El delantero argentino se fue de River Plate sin debutar en Primera y parecía que se perdía, pero en el Racing de Estrasburgo encontró su lugar en el mundo y no para de hacer goles. Fue convocado por Lionel Scaloni a la selección argentina y puede llegar a ser una de las sorpresas en la lista de los campeones del mundo para el Mundial 2026.

5. Matías Fernández-Pardo

LOSC Lille v Aston Villa FC - UEFA Europa League 2025/26 Round of 16 First Leg | Catherine Steenkeste/GettyImages

Lleva cinco goles en 22 partidos con el Lille en la Ligue 1 y se posiciona como uno de los posibles reemplazantes de Griezmann, aunque corriendo de atrás en comparación a los otros cuatro candidatos de esta lista. Según Transfermarkt, su valor de mercado es de 20 millones de euros.

MÁS NOTICIAS SOBRE EL MUNDIAL 2026