El Barcelona confirma la preocupante lesión de Gavi antes del choque contra el Rayo Vallecano

El Barcelona anunció que Gavi se perderá el viaje a Madrid este fin de semana debido a molestias en su rodilla derecha, y hay informes que sugieren que hay una creciente preocupación por la gravedad de su problema.

El jugador de 21 años no pudo completar el entrenamiento del viernes, lo que desató las alarmas en toda Cataluña. Tras someterse a nuevas pruebas, el club confirmó su baja oficial contra el Rayo Vallecano el domingo.

Las molestias también han obligado a Gavi a retirarse de la selección española antes del parón internacional de septiembre. El centrocampista ofensivo se perderá los próximos partidos de clasificación de la Roja para el Mundial de 2026 contra Bulgaria y Turquía.

El Barcelona no especificó un cronograma para el regreso del español, limitándose a afirmar que su "disponibilidad dependerá de cómo evolucione su recuperación".

La noticia preocupa mucho al Barcelona, ​​dado el historial de lesiones de rodilla de Gavi. El internacional español sufrió una lesión del ligamento cruzado anterior (LCA) en noviembre de 2023 que lo mantuvo de baja durante 11 meses.

RCD Mallorca v FC Barcelona - LaLiga EA Sports | Rafa Babot/GettyImages

Aunque el Barcelona no ha revelado la gravedad del problema, AS informa que es lo suficientemente grave como para que Gavi probablemente no pueda jugar más allá del partido contra el Rayo Vallecano. Si el jugador de La Masia permanece en la enfermería durante un tiempo prolongado, corre el riesgo de perderse el partido de vuelta de los catalanes al Camp Nou el 14 de septiembre.

Gavi también está en carrera para estar de regreso para el primer partido de la fase de liga de la Liga de Campeones 2025-26 del Barcelona contra el Newcastle United el 18 de septiembre.

El jugador de 21 años participó en los dos primeros partidos de la defensa del título español del Barcelona, ​​ayudando al equipo de Hansi Flick a conseguir victorias contra el Mallorca y el Levante . En tan solo 66 minutos de juego esta temporada, ya ha dado una asistencia.

El Barcelona tendrá que arreglárselas sin contar con Gavi este fin de semana en el Estadio de Vallecas. El vigente campeón de La Liga aún aspira a sumar nueve puntos en tres partidos para comenzar la temporada 2025-26.