Los compromisos internacionales han vuelto a traer quebraderos de cabeza al FC Barcelona. Esta vez el afectado es Frenkie de Jong, que tuvo que abandonar el partido de Países Bajos frente a Polonia por unas molestias físicas. El centrocampista regresó de inmediato a la Ciudad Condal, donde pasará pruebas médicas para determinar el alcance exacto de su dolencia en el glúteo.

La incógnita es máxima: De Jong podría perderse el duelo ante el Valencia este fin de semana en el Camp Nou, y la preocupación aumenta teniendo en cuenta que pocos días después llega el exigente estreno en Champions League frente al Newcastle United.

Cautela en los planes de Flick

Rayo Vallecano v FC Barcelona - LaLiga EA Sports | Soccrates Images/GettyImages

El técnico Hansi Flick suele ser especialmente precavido en cuestiones de lesiones para evitar recaídas. Por ello, parece poco probable que arriesgue con De Jong ante el Valencia, aunque la decisión final dependerá de las pruebas médicas.

El panorama en el centro del campo no es sencillo. Gavi tampoco ofrece garantías: se perdió el último encuentro frente al Rayo Vallecano y su estado es una incógnita. Si ambos jugadores no estuvieran disponibles, el canterano Marc Casadó se perfila como titular. También existe la opción de que Marc Bernal, que ha estado más de un año de baja, reaparezca, aunque en ningún caso estaría listo para salir de inicio.

Balde, una baja sensible en defensa

Rayo Vallecano de Madrid v FC Barcelona - LaLiga EA Sports | Diego Souto/GettyImages

Los problemas físicos no se limitan al mediocampo. El lateral Alejandro Balde sufrió una lesión en el bíceps femoral de su pierna izquierda durante un entrenamiento esta semana. El diagnóstico confirma entre tres y cuatro semanas de baja, lo que implica que podría perderse hasta cinco partidos oficiales.

Su puesto en el once será ocupado por Gerard Martín, que tendrá la responsabilidad de cubrir una posición clave en el esquema de Flick.

Yamal y Lewandowski, dos casos distintos

FBL-ESP-LIGA-BARCELONA-TRAINING | JOSEP LAGO/GettyImages

Otro nombre propio es el de Lamine Yamal, que arrastra molestias menores. Todo apunta a que su situación no reviste gravedad y podría estar disponible en breve, aunque el cuerpo técnico valorará su evolución día a día.

Por su parte, Robert Lewandowski, que también sufrió un contratiempo físico en el arranque de la temporada, ya se encuentra recuperado. El delantero polaco se ha reincorporado con su selección, lo que representa una buena noticia en medio de un parte médico cargado de incertidumbre.

Un inicio marcado por la enfermería

El Barcelona afronta las próximas semanas con un calendario exigente y con bajas importantes en todas las líneas. Flick deberá gestionar los recursos disponibles con prudencia, consciente de que el regreso de jugadores como De Jong o Balde no debe precipitarse si no quiere que las lesiones se conviertan en un problema aún mayor en el tramo decisivo de la temporada.