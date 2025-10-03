El buen pronóstico de Guardiola sobre Rodri y el Mundial 2026

Falta menos de un año para que se dispute el Mundial en Estados Unidos, México y Canadá, y ya se está empezando a generar una expectativa que irá al alza en los meses venideros hasta el puntapié inicial.

Una de las grandes situaciones previas a la cita mundialista es el estado físico de los futbolistas, ya que varios de los importantes vienen de lesiones y buscarán llegar en plenitud al Mundial para competir con sus respectivas selecciones.

Uno de esos casos es el de Rodri, el mediocampista del Manchester City y de la selección española que será sin dudas una de las candidatas a bordarse una estrella más en su escudo, aunque no lo tendrán nada fácil contra otros equipos de élite.

Spain v England: Final - UEFA EURO 2024 | Image Photo Agency/GettyImages

Hace poco más de un año, en septiembre de 2024, el talentoso mediocentro sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de una de sus rodillas. Su regreso se dio recién para el final de la temporada y el Mundial de Clubes, donde tuvo la mayoría de los minutos hasta el momento.

Sobre su estado físico, fue Pep Guardiola, su entrenador en el club inglés, el que habló: “Esta temporada, la cosa dependerá de cómo lo afrontes, paso a paso. Es normal. Lleva un año en la camilla de masajes. El cuerpo cambia, el ritmo cambia…”.

Pero, a diferencia de esa declaración, se mostró optimista de cara al próximo Mundial: “Rodri estará bien en el Mundial de 2026 con España, la próxima temporada; será el mejor Rodri”.

Con la camiseta de LaRoja, el mediocampista nacido en Madrid tiene tres títulos, uno juvenil y dos con la absoluta. La primera consagración fue en 2015, cuando se quedó con la Eurocopa sub 19 en Grecia, mientras que en 2023 supo gritar campeón en la Liga de Naciones de la UEFA y, en 2024, ganó la Eurocopa en tierras alemanas.

Más noticias sobre la selección española