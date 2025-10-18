El calendario con los 5 próximos encuentros del Chelsea tras ganarle 3-0 al Nottingham Forest

El equipo de Enzo Maresca goleó a domicilio al Nottingham Forest con una actuación fenomenal de Pedro Neto y se acomodó de mejor manera en la tabla de la Premier League, a la espera de que se desarrolle el resto de la jornada.

A continuación, dejamos cómo será el calendario con los próximos cinco encuentros del Chelsea.

Chelsea vs Ajax, jornada 3 de la UEFA Champions League

UEFA Champions LeagueAFC Ajax v FC Internazionale Milano - UEFA Champions League 2025/26 League | ANP/GettyImages

La tercera jornada de la Champions League pondrá frente a frente al Chelsea y al Ajax en un duelo con mucha historia europea. Los Blues buscarán hacerse fuertes en Stamford Bridge y mantener su camino hacia la clasificación, mientras que el conjunto neerlandés, que no tuvo un buen arranque en la competencia continental, intentará dar el golpe en la casa del campeón del mundo.

Chelsea vs Sunderland, jornada 9 de la Premier League

Sunderland v Aston Villa - Premier League | George Wood/GettyImages

La novena jornada de la Premier League llevará al Chelsea a medirse con el Sunderland en Stamford Bridge. Los Blues saben que no pueden dejar escapar puntos en casa si quieren mantenerse en la pelea de arriba, mientras que los “black cats” llegan con la intención de sorprender y sumar en un escenario complicado.

Wolves vs Chelsea, octavos de final de la EFL Cup

Wolverhampton Wanderers v Burnley FC - Premier League | Michael Regan/GettyImages

El partido que el Chelsea jugará en el Molineux tendrá un condimento especial, ya que se tratará de un encuentro a eliminación directa frente a otro equipo de la élite del fútbol inglés como el Wolverhampton por la Copa de la Liga.

Tottenham vs Chelsea, jornada 10 de la Premier League

Tottenham Hotspur v Doncaster Rovers - Carabao Cup Third Round | Marc Atkins/GettyImages

Luego de ese choque por EFL Cup, los Blues tendrán que visitar a otro de los equipos tradicionales de Londres como es el Tottenham. Los de Thomas Frank son los vigentes campeones de la UEFA Europa League y buscarán que esta temporada sigan los éxitos para ampliar una vitrina que estuvo varios años abandonada.

Qarabag vs Chelsea, jornada 4 de la UEFA Champions League

FBL-EUR-C1-QARABAG-COPENHAGEN | GIORGI ARJEVANIDZE/GettyImages

Este será, increíblemente, un partido providencial para el Chelsea: visitarán al Qarabag en Azerbaiyán para intentar bajar a uno de los equipos del lote de arriba de la tabla de posiciones de la UEFA Champions League, ya que ganaron sus dos primeros encuentros.

Los próximos 5 encuentros del Chelsea