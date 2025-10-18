Sports Illustrated Fútbol

El calendario con los 5 próximos encuentros del Chelsea tras ganarle 3-0 al Nottingham Forest

Los Blues tendrán partidos por demás atractivos e importantes por delante.
Bruno Pernigotti|
Nottingham Forest v Chelsea - Premier League
Nottingham Forest v Chelsea - Premier League | Neal Simpson/Allstar/GettyImages

El equipo de Enzo Maresca goleó a domicilio al Nottingham Forest con una actuación fenomenal de Pedro Neto y se acomodó de mejor manera en la tabla de la Premier League, a la espera de que se desarrolle el resto de la jornada.

A continuación, dejamos cómo será el calendario con los próximos cinco encuentros del Chelsea.

Chelsea vs Ajax, jornada 3 de la UEFA Champions League

UEFA Champions LeagueAFC Ajax v FC Internazionale Milano - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD1
UEFA Champions LeagueAFC Ajax v FC Internazionale Milano - UEFA Champions League 2025/26 League | ANP/GettyImages

La tercera jornada de la Champions League pondrá frente a frente al Chelsea y al Ajax en un duelo con mucha historia europea. Los Blues buscarán hacerse fuertes en Stamford Bridge y mantener su camino hacia la clasificación, mientras que el conjunto neerlandés, que no tuvo un buen arranque en la competencia continental, intentará dar el golpe en la casa del campeón del mundo.

Chelsea vs Sunderland, jornada 9 de la Premier League

Wilson Isidor
Sunderland v Aston Villa - Premier League | George Wood/GettyImages

La novena jornada de la Premier League llevará al Chelsea a medirse con el Sunderland en Stamford Bridge. Los Blues saben que no pueden dejar escapar puntos en casa si quieren mantenerse en la pelea de arriba, mientras que los “black cats” llegan con la intención de sorprender y sumar en un escenario complicado.

Wolves vs Chelsea, octavos de final de la EFL Cup

Wolverhampton Wanderers v Burnley FC - Premier League
Wolverhampton Wanderers v Burnley FC - Premier League | Michael Regan/GettyImages

El partido que el Chelsea jugará en el Molineux tendrá un condimento especial, ya que se tratará de un encuentro a eliminación directa frente a otro equipo de la élite del fútbol inglés como el Wolverhampton por la Copa de la Liga.

Tottenham vs Chelsea, jornada 10 de la Premier League

Tottenham Hotspur v Doncaster Rovers - Carabao Cup Third Round
Tottenham Hotspur v Doncaster Rovers - Carabao Cup Third Round | Marc Atkins/GettyImages

Luego de ese choque por EFL Cup, los Blues tendrán que visitar a otro de los equipos tradicionales de Londres como es el Tottenham. Los de Thomas Frank son los vigentes campeones de la UEFA Europa League y buscarán que esta temporada sigan los éxitos para ampliar una vitrina que estuvo varios años abandonada.

Qarabag vs Chelsea, jornada 4 de la UEFA Champions League

FBL-EUR-C1-QARABAG-COPENHAGEN
FBL-EUR-C1-QARABAG-COPENHAGEN | GIORGI ARJEVANIDZE/GettyImages

Este será, increíblemente, un partido providencial para el Chelsea: visitarán al Qarabag en Azerbaiyán para intentar bajar a uno de los equipos del lote de arriba de la tabla de posiciones de la UEFA Champions League, ya que ganaron sus dos primeros encuentros.

Los próximos 5 encuentros del Chelsea

Fecha

Rival

Competición

22 de octubre

Ajax

UEFA Champions League

25 de octubre

Sunderland

Premier League

29 de octubre

Wolves

EFL Cup

1 de noviembre

Tottenham

Premier League

5 de noviembre

Qarabag

UEFA Champions League

Published | Modified
Bruno Pernigotti
BRUNO PERNIGOTTI

Periodista Deportivo graduado en 2018 | Fotógrafo aficionado, vlogger y generador de contenido | Argentino y de San Lorenzo

Home/Futbol