El calendario con los 5 próximos encuentros del Chelsea tras golear 5-1 al Ajax en Champions
El equipo de Enzo Maresca después de golear a domicilio al Nottingham Forest con una actuación fenomenal de Pedro Neto enfrentó al Ajax por Champions League.
Estos encuentros le permitieron acomodarse de mejor manera en la tabla de la Premier League y también en el certamen continental, el cual tendrá pronto un nuevo duelo por la jornada 4, ante el Qarabag de Azerbaiyán.
A continuación, dejamos cómo será el calendario con los próximos cinco encuentros del Chelsea.
Chelsea vs Sunderland, jornada 9 de la Premier League
La novena jornada de la Premier League llevará al Chelsea a medirse con el Sunderland en Stamford Bridge. Los Blues saben que no pueden dejar escapar puntos en casa si quieren mantenerse en la pelea de arriba, mientras que los “black cats” llegan con la intención de sorprender y sumar en un escenario complicado.
- 25/10/25: Chelsea vs Sunderland, jornada 9 de la Premier League (10:00 US, 8:00 MX, 16:00 ESP)
Wolves vs Chelsea, octavos de final de la EFL Cup
El partido que el Chelsea jugará en el Molineux tendrá un condimento especial, ya que se tratará de un encuentro a eliminación directa frente a otro equipo de la élite del fútbol inglés como el Wolverhampton por la Copa de la Liga.
- 29/10/25: Wolves vs Chelsea, octavos de final de la EFL Cup (15:45 US, 13:45 MX, 21:45 ESP)
Tottenham vs Chelsea, jornada 10 de la Premier League
Luego de ese choque por EFL Cup, los Blues tendrán que visitar a otro de los equipos tradicionales de Londres como es el Tottenham. Los de Thomas Frank son los vigentes campeones de la UEFA Europa League y buscarán que esta temporada sigan los éxitos para ampliar una vitrina que estuvo varios años abandonada.
- 01/11/25: Tottenham vs Chelsea - jornada 10 de la Premier League (13:30 US, 11:30 MX, 19:30 ESP)
Qarabag vs Chelsea, jornada 4 de la UEFA Champions League
Este será, increíblemente, un partido providencial para el Chelsea: visitarán al Qarabag en Azerbaiyán para intentar bajar a uno de los equipos del lote de arriba de la tabla de posiciones de la UEFA Champions League, ya que ganaron sus dos primeros encuentros.
- 05/11/25: Qarabag vs Chelsea - jornada 4 de la UEFA Champions League (13:45 US, 11:45 MX, 19:45 ESP)
Chelsea vs Wolverhampton, jornada 11 de la Premier League
Después del encuentro por EFL Cup en octavos de final, se reencontrarán por la jornada 11, con todos los condimentos que pueda traer aparejado ese partido contra el último de la tabla de clasificación.
- 08/11/25: Chelsea vs Wolverhampton - jornada 11 de la Premier League (16:00 US, 14:00 MX, 22:00 ESP)
Rival
Día
Horario
Competición
TV
Sunderland
25 de octubre
10:00 US, 8:00 MX, 16:00 ESP
Premier League
Sky Sports, DAZN
Wolves
29 de octubre
15:45 US, 13:45 MX, 21:45 ESP
EFL Cup
TNT
Tottenham
01 de noviembre
13:30 US, 11:30 MX, 19:30 ESP
Premier League
Sky Sports, DAZN
Qarabag
05 de noviembre
13:45 US, 11:45 MX, 19:45 ESP
Champions League
TNT, UnivisiónNow
Wolves
08 de noviembre
16:00 US, 14:00 MX, 22:00 ESP
Premier League
Sky Sports, DAZN
Argentino, pero acomoda sus horarios para ver a la Casablanca del fútbol en el televisor.