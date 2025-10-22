El calendario con los 5 próximos encuentros del Chelsea tras golear 5-1 al Ajax en Champions

El equipo de Enzo Maresca después de golear a domicilio al Nottingham Forest con una actuación fenomenal de Pedro Neto enfrentó al Ajax por Champions League.

Estos encuentros le permitieron acomodarse de mejor manera en la tabla de la Premier League y también en el certamen continental, el cual tendrá pronto un nuevo duelo por la jornada 4, ante el Qarabag de Azerbaiyán.

A continuación, dejamos cómo será el calendario con los próximos cinco encuentros del Chelsea.

Chelsea vs Sunderland, jornada 9 de la Premier League

Sunderland v Wolverhampton Wanderers - Premier League | George Wood/GettyImages

La novena jornada de la Premier League llevará al Chelsea a medirse con el Sunderland en Stamford Bridge. Los Blues saben que no pueden dejar escapar puntos en casa si quieren mantenerse en la pelea de arriba, mientras que los “black cats” llegan con la intención de sorprender y sumar en un escenario complicado.

25/10/25: Chelsea vs Sunderland, jornada 9 de la Premier League (10:00 US, 8:00 MX, 16:00 ESP)

Wolves vs Chelsea, octavos de final de la EFL Cup

Sunderland v Wolverhampton Wanderers - Premier League | George Wood/GettyImages

El partido que el Chelsea jugará en el Molineux tendrá un condimento especial, ya que se tratará de un encuentro a eliminación directa frente a otro equipo de la élite del fútbol inglés como el Wolverhampton por la Copa de la Liga.

29/10/25: Wolves vs Chelsea, octavos de final de la EFL Cup (15:45 US, 13:45 MX, 21:45 ESP)

Tottenham vs Chelsea, jornada 10 de la Premier League

Tottenham Hotspur v Aston Villa - Premier League | Julian Finney/GettyImages

Luego de ese choque por EFL Cup, los Blues tendrán que visitar a otro de los equipos tradicionales de Londres como es el Tottenham. Los de Thomas Frank son los vigentes campeones de la UEFA Europa League y buscarán que esta temporada sigan los éxitos para ampliar una vitrina que estuvo varios años abandonada.

01/11/25: Tottenham vs Chelsea - jornada 10 de la Premier League (13:30 US, 11:30 MX, 19:30 ESP)

Qarabag vs Chelsea, jornada 4 de la UEFA Champions League

FBL-EUR-C1-QARABAG-TRAINING | ANDER GILLENEA/GettyImages

Este será, increíblemente, un partido providencial para el Chelsea: visitarán al Qarabag en Azerbaiyán para intentar bajar a uno de los equipos del lote de arriba de la tabla de posiciones de la UEFA Champions League, ya que ganaron sus dos primeros encuentros.

05/11/25: Qarabag vs Chelsea - jornada 4 de la UEFA Champions League (13:45 US, 11:45 MX, 19:45 ESP)

Chelsea vs Wolverhampton, jornada 11 de la Premier League

Chelsea FC v Wolverhampton Wanderers FC - Premier League | Mike Hewitt/GettyImages

Después del encuentro por EFL Cup en octavos de final, se reencontrarán por la jornada 11, con todos los condimentos que pueda traer aparejado ese partido contra el último de la tabla de clasificación.

08/11/25: Chelsea vs Wolverhampton - jornada 11 de la Premier League (16:00 US, 14:00 MX, 22:00 ESP)