El Chelsea cayó de manera inesperada ante el Sunderland en encuentro de la jornada 9 de la Premier League. Los Blues se adelantaron apenas al minuto 4 del encuentro con gol de Alejandro Garnacho, pero los Black Cats les dieron la vuelta con goles de Wilson Isidor y Chemsdine Taibi.

Tras esta derrota, el equipo de Enzo Maresca cayó algunos puestos en la tabla general y quedó fuera de los puestos por competencias europeas.

En las próximas semanas, el Chelsea tendrá compromisos de la EFL, Premier League y también en la Champions League, en la cual tendrá un duelo por la jornada 4, ante el Qarabag de Azerbaiyán.

A continuación, dejamos cómo será el calendario con los próximos cinco encuentros del Chelsea.

Wolves vs Chelsea, octavos de final de la EFL Cup

Sunderland v Wolverhampton Wanderers - Premier League | George Wood/GettyImages

El partido que el Chelsea jugará en el Molineux tendrá un condimento especial, ya que se tratará de un encuentro a eliminación directa frente a otro equipo de la élite del fútbol inglés como el Wolverhampton por la Copa de la Liga.

Tottenham vs Chelsea, jornada 10 de la Premier League

Tottenham Hotspur v Aston Villa - Premier League | Julian Finney/GettyImages

Luego de ese choque por EFL Cup, los Blues tendrán que visitar a otro de los equipos tradicionales de Londres como es el Tottenham. Los de Thomas Frank son los vigentes campeones de la UEFA Europa League y buscarán que esta temporada sigan los éxitos para ampliar una vitrina que estuvo varios años abandonada.

Qarabag vs Chelsea, jornada 4 de la UEFA Champions League

FBL-EUR-C1-QARABAG-TRAINING | ANDER GILLENEA/GettyImages

Este será, increíblemente, un partido providencial para el Chelsea: visitarán al Qarabag en Azerbaiyán para intentar bajar a uno de los equipos del lote de arriba de la tabla de posiciones de la UEFA Champions League, ya que ganaron sus dos primeros encuentros.

Chelsea vs Wolves, jornada 11 de la Premier League

Chelsea FC v Wolverhampton Wanderers FC - Premier League | Mike Hewitt/GettyImages

Después del encuentro por EFL Cup en octavos de final, se reencontrarán por la jornada 11, con todos los condimentos que pueda traer aparejado ese partido contra el último de la tabla de clasificación.

Burnley vs Chelsea, jornada 12 de la Premier League

Burnley v Leeds United - Premier League | Alex Livesey/GettyImages

Este encuentro tendrá lugar tras el parón de selecciones de noviembre, donde los distintos países competirán por seguir asegurándose lugares en la Copa del Mundo 2026.

