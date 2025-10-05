El calendario con los 5 próximos partidos de Cruz Azul tras empatar 1-1 ante Tigres UANL

El Club de Fútbol Cruz Azul viajó a San Nicolás de los Garza para medirse al Club Tigres UANL en la correspondiente Jornada 12 del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX.

Los cementeros no la pasaron nada bien durante el encuentro. Tigres UANL logró imponer condiciones a lo largo de todo el compromiso, incluso se pusieron al frente al minuto 51, por conducto de Juan Brunetta. Sin embargo, ya en la agonía del duelo, Joaquim Pereira cometió una falta imprudente en el área, el silbante lo consultó con el VAR, marcó penal y el delantero mexicano Ángel Sepúlveda cobró de forma sublime desde los once pasos y rescató el empate para la escuadra cementera, que suma ya tres encuentros al hilo sin conocer de victoria.

Te dejamos con el calendario de los siguientes cinco compromisos del conjunto celeste en el campeonato mexicano de Primera División.

Cruz Azul vs América - Liga MX

Cruz Azul vs América | Jam Media/GettyImages

¿Cuándo?: 18 de octubre

Lugar: Ciudad de México

Estadio: Olímpico Universitario

Hora: 23:00 horas (Estados Unidos), 21:05 horas (Ciudad de México), 05:05 horas (España)

Necaxa vs Cruz Azul - Liga MX

Necaxa vs Cruz Azul | Jam Media/GettyImages

¿Cuándo?: 21 de octubre

Lugar: Aguascalientes, Aguascalientes

Estadio: Victoria

Hora: 21:00 horas (Estados Unidos), 19:00 horas (Ciudad de México), 03:00 horas (España)

Cruz Azul vs Monterrey - Liga MX

Cruz Azul vs Monterrey | Jam Media/GettyImages

¿Cuándo?: 25 de octubre

Lugar: Ciudad de México

Estadio: Olímpico Universitario

Hora: 23:00 horas (Estados Unidos), 21:05 horas (Ciudad de México), 05:05 horas (España)

Puebla vs Cruz Azul - Liga MX

Puebla vs Cruz Azul | Manuel Velasquez/GettyImages

¿Cuándo?: 31 de octubre

Lugar: Puebla, Puebla

Estadio: Cuauhtémoc

Hora: 23:05 horas (Estados Unidos), 21:05 horas (Ciudad de México), 05:05 horas (España)

Cruz Azul vs Pumas UNAM - Liga MX

Cruz Azul vs Pumas UNAM | Getty Images/GettyImages

¿Cuándo?: 11 de noviembre

Lugar: Ciudad de México

Estadio: Olímpico Universitario