El Manchester United visitó al West Ham United en el London Stadium, en duelo correspondiente a la jornada 26 de la Premier League. Todo apuntaba a una derrota de los Red Devils ante los Hammers, pero Benjamin Šeško apareció al minuto 90+6 para rescatar el empate 1-1 sobre la hora.

Tras este duelo, el Manchester United ya tiene definido su calendario inmediato en la Premier League y lo que viene no da respiro. En un tramo corto, el equipo deberá disputar cinco partidos que combinan rivales directos, visitas difíciles y encuentros que suelen ser tramposos, incluso cuando se juegan en Old Trafford.

Taking good energy into another important week 😎♨️ pic.twitter.com/Ly7gN52jqC — Manchester United (@ManUtd) February 9, 2026

Everton vs Mancheste United, jornada 27 de la Premier League



El primer desafío será ante Everton como visitante, el lunes 23 de febrero, por la jornada 27. Un partido siempre incómodo por el contexto y por la intensidad con la que suele jugar el conjunto de Liverpool, especialmente en casa.

23/02/26: Everton vs Manchester United - jornada 27 de la Premier League (15:00 ET USA, 14:00 MX, 21:00 ESP)

Manchester United vs Crystal Palace, jornada 28 de la Premier League

El United volverá a Old Trafford para recibir a Crystal Palace el 1 de marzo. A priori es uno de los cruces en los que el equipo está obligado a sumar de a tres, aunque Palace suele complicar con transiciones rápidas y partidos cerrados.

01/03/26: Manchester United vs Crystal Palace - jornada 28 de la Premier League (09:00 ET USA, 08:00 MX,15:00 ESP)

Newcastle vs Manchester United, jornada 29 de la Premier League



La exigencia subirá apenas unos días después: el 4 de marzo visitará a Newcastle, en un duelo que suele tener ritmo alto y tensión, con dos equipos que suelen pelear por puestos europeos.





04/03/26: Newcastle vs Manchester United - jornada 29 de la Premier League (15:30 ET USA, 14:30 MX, 21:30 ESP)

Manchester United vs Aston Villa, jornada 30 de la Premier League

Manchester United v Tottenham Hotspur - Premier League | NurPhoto/GettyImages



El calendario seguirá con un partido de alto voltaje: Manchester United vs. Aston Villa, el 15 de marzo. El Villa se ha convertido en un rival durísimo y es un choque que puede ser decisivo en la lucha por posiciones de copas.





15/03/26: Manchester United vs Aston Villa - jornada 30 de la Premier League (09:00 ET USA, 08:00 MX,15:00 ESP)



Bournemouth vs Manchester United, jornada 31 de la Premier League







Finalmente, el United cerrará esta secuencia el 20 de marzo, cuando visite a Bournemouth, un partido que puede parecer menor, pero que históricamente ha sido peligroso para equipos grandes por el estilo directo del local.





20/03/26: Bournemouth vs Manchester United - jornada 31 de la Premier League (16:00 ET USA, 15:00 MX,20:00 ESP)