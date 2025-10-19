El calendario con los 5 próximos partidos de Rayados tras empatar 1-1 contra Pumas UNAM

El sábado 18 de octubre del 2025, en la cancha del estadio BBVA, los Rayados de Monterrey recibieron la visita de Pumas UNAM, para el partido correspondiente a la jornada número 13 por el torneo de Apertura 2025.

El encuentro acabó 1-1, y dejó un sabor agridulce para los aficionados de la Pandilla, que daban por contados los tres puntos de esta noche.

A través de este artículo, compartiremos contigo cuáles serán los próximos rivales de la Pandilla en el cierre del Apertura 2025.

Monterrey vs FC Juárez - Liga MX

Monterrey v FC Juarez - Torneo Apertura 2024 Liga MX | Azael Rodriguez/GettyImages

La última vez que estas dos escuadras se enfrentaron, fue en el partido correspondiente a la jornada número seis por el torneo de Clausura 2025, y el duelo acabó 2-1 en favor de los Bravos. Dicho compromiso se llevó a cabo en la cancha del estadio Olímpico Benito Juárez.

¿Cuándo?: 21 de octubre

Lugar: Monterrey, Nuevo León

Estadio: BBVA

Hora: 23:05 horas (Estados Unidos), 21:05 horas (Ciudad de México), 05:05 horas (España)

Cruz Azul vs Monterrey - Liga MX

TOPSHOT-FBL-MEX-CRUZ AZUL-MONTERREY | ALFREDO ESTRELLA/GettyImages

La última vez que estas dos escuadras se enfrentaron, fue en el partido correspondiente a la jornada número 11 por el torneo de Clausura 2025 y el duelo acabó 1-1. Dicho compromiso se llevó a cabo en la cancha del estadio Olímpico Universitario.

¿Cuándo?: 25 de octubre

Lugar: Ciudad de México

Estadio: Olímpico Universitario

Hora: 23:05 horas (Estados Unidos), 21:05 horas (Ciudad de México), 05:05 horas (España)

Monterrey vs Tigres UANL - Liga MX

Tigres UANL v Monterrey - Torneo Clausura 2025 Liga MX | Azael Rodriguez/GettyImages

La última vez que estas dos escuadras se enfrentaron, fue en el partido correspondiente a la jornada número 15 por el torneo de Clausura 2025, y el duelo acabó 2-1 en favor del conjunto felino. Dicho compromiso se llevó a cabo en la cancha del 'Volcán'.

¿Cuándo?: 1 de noviembre

Lugar: Monterrey, Nuevo León

Estadio: BBVA

Hora: 21:05 horas (Estados Unidos), 19:05 horas (Ciudad de México), 03:05 horas (España)

Chivas vs Monterrey - Liga MX

Después del Clásico Regio, los Rayados cerrarán su participación en la fase regular del Apertura 2025 enfrentando al Rebaño Sagrado, esto después de haber empatado a un gol en la última ocasión en la que se vieron las caras en el Estadio Akron.

¿Cuándo?: 8 de noviembre

Lugar: Zapopan, Jalisco

Estadio: Akron