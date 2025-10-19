El calendario con los 5 próximos partidos de Rayados tras empatar 1-1 contra Pumas UNAM
El sábado 18 de octubre del 2025, en la cancha del estadio BBVA, los Rayados de Monterrey recibieron la visita de Pumas UNAM, para el partido correspondiente a la jornada número 13 por el torneo de Apertura 2025.
El encuentro acabó 1-1, y dejó un sabor agridulce para los aficionados de la Pandilla, que daban por contados los tres puntos de esta noche.
A través de este artículo, compartiremos contigo cuáles serán los próximos rivales de la Pandilla en el cierre del Apertura 2025.
Monterrey vs FC Juárez - Liga MX
La última vez que estas dos escuadras se enfrentaron, fue en el partido correspondiente a la jornada número seis por el torneo de Clausura 2025, y el duelo acabó 2-1 en favor de los Bravos. Dicho compromiso se llevó a cabo en la cancha del estadio Olímpico Benito Juárez.
- ¿Cuándo?: 21 de octubre
- Lugar: Monterrey, Nuevo León
- Estadio: BBVA
- Hora: 23:05 horas (Estados Unidos), 21:05 horas (Ciudad de México), 05:05 horas (España)
Cruz Azul vs Monterrey - Liga MX
La última vez que estas dos escuadras se enfrentaron, fue en el partido correspondiente a la jornada número 11 por el torneo de Clausura 2025 y el duelo acabó 1-1. Dicho compromiso se llevó a cabo en la cancha del estadio Olímpico Universitario.
- ¿Cuándo?: 25 de octubre
- Lugar: Ciudad de México
- Estadio: Olímpico Universitario
- Hora: 23:05 horas (Estados Unidos), 21:05 horas (Ciudad de México), 05:05 horas (España)
Monterrey vs Tigres UANL - Liga MX
La última vez que estas dos escuadras se enfrentaron, fue en el partido correspondiente a la jornada número 15 por el torneo de Clausura 2025, y el duelo acabó 2-1 en favor del conjunto felino. Dicho compromiso se llevó a cabo en la cancha del 'Volcán'.
- ¿Cuándo?: 1 de noviembre
- Lugar: Monterrey, Nuevo León
- Estadio: BBVA
- Hora: 21:05 horas (Estados Unidos), 19:05 horas (Ciudad de México), 03:05 horas (España)
Chivas vs Monterrey - Liga MX
Después del Clásico Regio, los Rayados cerrarán su participación en la fase regular del Apertura 2025 enfrentando al Rebaño Sagrado, esto después de haber empatado a un gol en la última ocasión en la que se vieron las caras en el Estadio Akron.
- ¿Cuándo?: 8 de noviembre
- Lugar: Zapopan, Jalisco
- Estadio: Akron
- Hora: 19:00 horas (Estados Unidos), 17:00 horas (Ciudad de México), 01:00 horas (España)
Todos me conocen como Chayi, soy un tío tranquilo de chill de cojones, otaku por adopción y creativo por naturaleza. Soy fanático de poder contar historias y de hacer que la gente las viva a través de mis palabras. Firme creyente de que no hay nada más exquisito que contar las obras maestras de los underdogs. Soy orgullosamente mexicano y vivo por los colores de las Chivas de Guadalajara.