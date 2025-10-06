El calendario con los 5 próximos partidos de Rayados tras empatar 2-2 ante Tijuana
El Club de Fútbol Monterrey se enfrentó al Club Tijuana Xoloitzcuintles desde el Caliente en el partido correspondiente a la Jornada 12 del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX.
Frank Boya adelantó a los locales, con un gol al minuto 12 de la primera mitad. Germán Berterame marcó doblete y llegó a ocho tantos en el Apertura 2025. Al sesenta, Adonis Preciado rescató el empate para los Xolos y el encuentro acabó con un emocionante 2-2.
De esa manera, te dejamos con el calendario de los siguientes cinco compromisos del conjunto dirigido por Dòmenec Torrent.
Monterrey vs Pumas UNAM - Liga MX
La última vez que estas dos escuadras se enfrentaron fue en el partido correspondiente al play-in del torneo de Clausura 2025, y el duelo acabó 2-0 en favor de la Pandilla. Dicho compromiso se llevó a cabo en la cancha del estadio BBVA.
- ¿Cuándo?: 18 de octubre
- Lugar: Monterrey, Nuevo León
- Estadio: BBVA
- Hora: 21:00 horas (Estados Unidos), 19:00 horas (Ciudad de México), 03:00 horas (España)
Monterrey vs FC Juárez - Liga MX
La última vez que estas dos escuadras se enfrentaron, fue en el partido correspondiente a la jornada número seis por el torneo de Clausura 2025, y el duelo acabó 2-1 en favor de los Bravos. Dicho compromiso se llevó a cabo en la cancha del estadio Olímpico Benito Juárez.
- ¿Cuándo?: 21 de octubre
- Lugar: Monterrey, Nuevo León
- Estadio: BBVA
- Hora: 23:05 horas (Estados Unidos), 21:05 horas (Ciudad de México), 05:05 horas (España)
Cruz Azul vs Monterrey - Liga MX
La última vez que estas dos escuadras se enfrentaron, fue en el partido correspondiente a la jornada número 11 por el torneo de Clausura 2025 y el duelo acabó 1-1. Dicho compromiso se llevó a cabo en la cancha del estadio Olímpico Universitario.
- ¿Cuándo?: 25 de octubre
- Lugar: Ciudad de México
- Estadio: Olímpico Universitario
- Hora: 23:05 horas (Estados Unidos), 21:05 horas (Ciudad de México), 05:05 horas (España)
Monterrey vs Tigres UANL - Liga MX
La última vez que estas dos escuadras se enfrentaron, fue en el partido correspondiente a la jornada número 15 por el torneo de Clausura 2025, y el duelo acabó 2-1 en favor del conjunto felino. Dicho compromiso se llevó a cabo en la cancha del 'Volcán'.
- ¿Cuándo?: 1 de noviembre
- Lugar: Monterrey, Nuevo León
- Estadio: BBVA
- Hora: 21:05 horas (Estados Unidos), 19:05 horas (Ciudad de México), 03:05 horas (España)
Chivas vs Monterrey - Liga MX
La última vez que estas dos escuadras se enfrentaron, fue en el partido correspondiente a la jornada número 14 por el torneo de Clausura 2025, y el duelo acabó 3-1 en favor del Club de Fútbol Monterrey. Dicho compromiso se llevó a cabo en la cancha del estadio BBVA.
- ¿Cuándo?: 8 de noviembre
- Lugar: Zapopan, Jalisco
- Estadio: Akron
- Hora: 18:07 horas (Estados Unidos), 16:07 horas (Ciudad de México), 00:07 horas (España)
