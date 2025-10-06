El calendario con los 5 próximos partidos de Rayados tras empatar 2-2 ante Tijuana

El Club de Fútbol Monterrey se enfrentó al Club Tijuana Xoloitzcuintles desde el Caliente en el partido correspondiente a la Jornada 12 del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX.

Frank Boya adelantó a los locales, con un gol al minuto 12 de la primera mitad. Germán Berterame marcó doblete y llegó a ocho tantos en el Apertura 2025. Al sesenta, Adonis Preciado rescató el empate para los Xolos y el encuentro acabó con un emocionante 2-2.

De esa manera, te dejamos con el calendario de los siguientes cinco compromisos del conjunto dirigido por Dòmenec Torrent.

Monterrey vs Pumas UNAM - Liga MX

Monterrey vs Pumas UNAM | Azael Rodriguez/GettyImages

La última vez que estas dos escuadras se enfrentaron fue en el partido correspondiente al play-in del torneo de Clausura 2025, y el duelo acabó 2-0 en favor de la Pandilla. Dicho compromiso se llevó a cabo en la cancha del estadio BBVA.

¿Cuándo?: 18 de octubre

Lugar: Monterrey, Nuevo León

Estadio: BBVA

Hora: 21:00 horas (Estados Unidos), 19:00 horas (Ciudad de México), 03:00 horas (España)

Monterrey vs FC Juárez - Liga MX

Monterrey vs FC Juárez | Azael Rodriguez/GettyImages

La última vez que estas dos escuadras se enfrentaron, fue en el partido correspondiente a la jornada número seis por el torneo de Clausura 2025, y el duelo acabó 2-1 en favor de los Bravos. Dicho compromiso se llevó a cabo en la cancha del estadio Olímpico Benito Juárez.

¿Cuándo?: 21 de octubre

Lugar: Monterrey, Nuevo León

Estadio: BBVA

Hora: 23:05 horas (Estados Unidos), 21:05 horas (Ciudad de México), 05:05 horas (España)

Cruz Azul vs Monterrey - Liga MX

Cruz Azul vs Monterrey | Jam Media/GettyImages

La última vez que estas dos escuadras se enfrentaron, fue en el partido correspondiente a la jornada número 11 por el torneo de Clausura 2025 y el duelo acabó 1-1. Dicho compromiso se llevó a cabo en la cancha del estadio Olímpico Universitario.

¿Cuándo?: 25 de octubre

Lugar: Ciudad de México

Estadio: Olímpico Universitario

Hora: 23:05 horas (Estados Unidos), 21:05 horas (Ciudad de México), 05:05 horas (España)

Monterrey vs Tigres UANL - Liga MX

Monterrey vs Tigres UANL | Jam Media/GettyImages

La última vez que estas dos escuadras se enfrentaron, fue en el partido correspondiente a la jornada número 15 por el torneo de Clausura 2025, y el duelo acabó 2-1 en favor del conjunto felino. Dicho compromiso se llevó a cabo en la cancha del 'Volcán'.

¿Cuándo?: 1 de noviembre

Lugar: Monterrey, Nuevo León

Estadio: BBVA

Hora: 21:05 horas (Estados Unidos), 19:05 horas (Ciudad de México), 03:05 horas (España)

Chivas vs Monterrey - Liga MX

Chivas vs Monterrey | Jam Media/GettyImages

La última vez que estas dos escuadras se enfrentaron, fue en el partido correspondiente a la jornada número 14 por el torneo de Clausura 2025, y el duelo acabó 3-1 en favor del Club de Fútbol Monterrey. Dicho compromiso se llevó a cabo en la cancha del estadio BBVA.

¿Cuándo?: 8 de noviembre

Lugar: Zapopan, Jalisco

Estadio: Akron