El calendario con los 5 próximos partidos de Tigres UANL tras empatar 1-1 ante el Cruz Azul

El Club Tigres UANL recibió al Club de Fútbol Cruz Azul en la correspondiente Jornada 12 del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX desde 'El Volcán'.

Los dirigidos por Guido Pizarro trazaron un interesante partido, y al minuto 51, Juan Brunetta marcó el 1-0 en favor de los locales, en una pared fenomenal con el argentino Ángel Correa. Después de esto, Tigres tuvo al menos un par de jugadas más para aumentar su ventaja en el marcador, pero les falló la contundencia y Cruz Azul acabó por empatarlos en los instantes finales, luego de que Joaquim Pareira cometiera penal y Ángel Sepúlveda lo convirtiera en gol.

De esa manera, te dejamos con el calendario de los siguientes cinco compromisos del conjunto dirigido por Guido Pizarro.

Tigres UANL vs Necaxa - Liga MX

Tigres UANL vs Necaxa | JULIO CESAR AGUILAR/GettyImages

¿Cuándo?: 17 de octubre

Lugar: San Nicolás de los Garza

Estadio: Universitario

Hora: 23:00 horas (Estados Unidos), 21:00 horas (Ciudad de México), 05:00 horas (España)

Pachuca vs Tigres UANL - Liga MX

Pachuca vs Tigres UANL | Hector Vivas/GettyImages

¿Cuándo?: 22 de octubre

Lugar: Pachuca, Hidalgo

Estadio: Hidalgo

Hora: 21:00 horas (Estados Unidos), 19:00 horas (Ciudad de México), 03:00 horas (España)

Tigres UANL vs Tijuana - Liga MX

Tigres UANL vs Tijuana | Azael Rodriguez/GettyImages

¿Cuándo?: 25 de octubre

Lugar: San Nicolás de los Garza, Nuevo León

Estadio: Universitario

Hora: 19:00 horas (Estados Unidos), 17:00 horas (Ciudad de México), 01:00 horas (España)

Monterrey vs Tigres UANL - Liga MX

Monterrey vs Tigres UANL | Jam Media/GettyImages

¿Cuándo?: 1 de noviembre

Lugar: Monterrey, Nuevo León

Estadio: BBVA

Hora: 21:05 horas (Estados Unidos), 19:05 horas (Ciudad de México), 03:05 horas (España)

Tigres UANL vs Atlético de San Luis - Liga MX

Tigres UANL vs Atlético de San Luis | Jam Media/GettyImages

¿Cuándo?: 8 de octubre

Lugar: San Nicolás de los Garza, Nuevo León

Estadio: Universitario