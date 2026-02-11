El calendario con los 5 próximos partidos de Tigres UANL tras golear 4-1 al Forge

Tigres UANL tuvo una presentación inmejorable en el Estadio Universitario y se impuso por marcador de 4-1 al FC Forge en partido de vuelta de la primera ronda de la Concacaf Champions Cup. Con este resultado, el conjunto dirigido por Guido Pizarro se clasificó a la siguiente fase del torneo.

A continuación te presentamos los próximos compromisos del equipo felino.

Cruz Azul vs Tigres, jornada 6 de la Liga MX

FBL-MEX-TIGRES-CRUZ AZUL | JULIO CESAR AGUILAR/GettyImages

Los Tigres de la UANL se medirán ante su primer gran desafío del certamen al visitar a Cruz Azul en la sexta fecha de la Liga MX. El historial reciente entre ambos subraya un equilibrio casi absoluto: de sus últimos cinco duelos, cuatro terminaron en tablas y solo uno se decantó a favor de los universitarios. ¿Quién se llevará la victoria en este choque de pesos pesados?

15/2/26: Cruz Azul vs Tigres, jornada 6 de la Liga MX (17:30 ET, 16:30 MX)

Tigres vs Pachuca, jornada 7 de la Liga MX

Pachuca v Tigres UANL - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Jam Media/GettyImages

El Estadio Universitario abrirá sus puertas en la séptima jornada para el choque entre Tigres y Pachuca. Los antecedentes inclinan ligeramente la balanza hacia los locales; en sus últimos cinco enfrentamientos, el conjunto de la UANL ha logrado imponerse en dos ocasiones y rescatar dos empates, sufriendo apenas un descalabro frente a los hidalguenses. ¿Lograrán los felinos hacer valer su localía una vez más o darán los Tuzos la sorpresa en el Volcán?

20/2/26: Tigres vs Pachuca, jornada 7 de la Liga MX (20:00 ET US, 19:00 MX)

América vs Tigres, jornada 8 de la Liga MX

Tigres UANL v America - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Azael Rodriguez/GettyImages

El Estadio Azteca será el escenario de uno de los choques más vibrantes de la octava fecha del Clausura 2026: el enfrentamiento entre las Águilas y Tigres. El dominio histórico reciente de los azulcremas es contundente; en sus últimos diez compromisos, el América ha dictado las condiciones con siete triunfos y dos igualadas, permitiendo apenas un tropiezo ante los regiomontanos allá por el Apertura 2024. ¿Podrá el conjunto de la UANL sacudirse la hegemonía americanista en esta nueva edición del clásico moderno?

28/2/26: América vs Tigres, jornada 8 de la Liga MX (22:00 ET, 21:00 MX)

Puebla vs Tigres, jornada 9 de la Liga MX

FBL-MEX-TIGRES-PUEBLA | JULIO CESAR AGUILAR/GettyImages

Tigres tiene superioridad total sobre Puebla. En sus últimos cinco enfrentamientos, los felinos suman cuatro victorias y apenas un empate. En este periplo, el equipo de la UANL ha marcado un total de 14 goles. La última vez que el cuadro de La Franja venció a los regiomontanos fue en el ya lejano Apertura 2022, cuando se impusieron por marcador de 2-1 en el Estadio Cuauhtémoc.

04/3/26: Puebla vs Tigres, jornada 9 de la Liga MX (20:00 ET US, 19:00 MX)

Tigres vs Monterrey, jornada 10 de la Liga MX

Monterrey v Tigres UANL - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Jam Media/GettyImages

La Sultana del Norte se paraliza ante el duelo más vibrante del calendario: el Clásico Regio. Aunque ambas instituciones atraviesan una etapa de renovación, los de la UANL parecen haber encontrado el ritmo más rápido en este inicio de torneo. Sin embargo, la estadística reciente le sonríe a la "Pandilla", ya que Monterrey domina los últimos cinco enfrentamientos con dos triunfos y dos igualadas, concediendo apenas un descalabro ante su acérrimo rival. ¿Logrará Tigres confirmar su buen momento o pesará la jerarquía reciente de Rayados en el derbi?