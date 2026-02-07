El calendario con los 5 próximos partidos de Tigres UANL tras golear 5-1 al Santos Laguna

Tigres goleó 5-1 al Santos Laguna en el partido correspondiente a la jornada número cinco por el torneo de Clausura 2026. Joaquim Pereira, 'Gacelo' López, Ángel Correa, Diego Laínez y 'Chicha' Sánchez marcaron los goles en favor de Tigres; Lucas Di Yorio descontó por parte de los laguneros.

A continuación te presentamos los próximos compromisos del equipo dirigido por Guido Pizarro, tanto en la Liga MX como en la CONCACAF Champions CUP.

Tigres vs Forge FC, primera ronda de la CONCACAF Champions CUP 2026

El cuadro felino no pudo sacar el triunfo en su visita al Tim Hortons Field, sin embargo, el 0-0 juega a favor de los regiomontanos debido al criterio de gol de visitante. En el Volcán, el equipo de Guido Pizarro buscará mostrar todo su poderío para clasificarse a la siguiente ronda.

10/2/26: Tigres vs Forge FC, primera ronda de la CONCACAF Champions CUP 2026, (23:00 ET US, 21:00 MX, 3:00 ESP)

Cruz Azul vs Tigres, jornada 6 de la Liga MX

Tigres UANL enfrentará una de sus primeras pruebas de alto calibre en el torneo cuando visite a Cruz Azul en la jornada 6 de la Liga MX. El antecedente reciente refleja la paridad entre ambos conjuntos, ya que en sus últimos cinco enfrentamientos se registran cuatro empates y apenas una victoria para el conjunto felino.

15/2/26: Cruz Azul vs Tigres, jornada 6 de la Liga MX (20:00 ET US, 19:00 MX, 02:00 ESP)

Tigres vs Pachuca, jornada 7 de la Liga MX

El cuadro felino recibirá a los Tuzos en el Volcán en la séptima fecha del futbol mexicano. En sus cinco duelos más recientes, el cuadro de la UANL suma dos victorias, dos empates y solamente una derrota frente a los hidalguenses.

20/2/26: Tigres vs Pachuca, jornada 7 de la Liga MX (20:00 ET US, 19:00 MX, 02:00 ESP)

América vs Tigres, jornada 8 de la Liga MX

Las Águilas recibirán a Tigres en uno de los partidos más interesantes de la jornada 8 del Clausura 2026. En sus diez enfrentamientos más recientes, el cuadro azulcrema suma siete victorias, por dos empates y solamente una derrota (Apertura 2024).

28/2/26: América vs Tigres, jornada 8 de la Liga MX (22:00 ET US, 21:00 MX, 04:00 ESP)

Puebla vs Tigres, jornada 9 de la Liga MX

La última vez que estas dos escuadras se enfrentaron, fue en el partido correspondiente a la jornada número cuatro por el torneo de Apertura 2025, y el resultado fue una goleada de escándalo en favor de la 'U' de Nuevo León. Un 7-0 que en su momento llenó de confianza a los dirigidos por Guido Pizarro.

04/3/26: Puebla vs Tigres, jornada 9 de la Liga MX (20:00 ET US, 19:00 MX, 02:00 ESP)

