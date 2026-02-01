El calendario con los 5 próximos partidos de Tigres UANL tras vencer 2-1 al León
Los Tigres UANL lograron sacar una valiosa victoria del estadio del León, por un apretado marcador de 2-1. Marcelo Flores marcó el primero del encuentro en los primeros minutos del segundo tiempo; Diego Lainez acrecentó la ventaja con un golazo desde afuera del área.
El conjunto local descontó al 59, por conducto de Diber Cambindo. André-Pierre Gignac se fue expulsado por doble amonestación, y aunque Tigres sufrió, logró mantener la ventaja, consiguiendo así su segunda victoria en este arranque de campaña.
A continuación, compartimos con ustedes el calendario de los próximos cinco compromisos que tendrá Tigres, entre los que destacan los duelos correspondientes a la primera ronda por la CONCACAF Champions CUP.
Forge FC vs Tigres, primera ronda de la CONCACAF Champions CUP 2026
El Tigres de Guido Pizarro sueña con el Mundial de Clubes del 2029, por lo que ganar la CONCACAF Champions CUP aparece como un objetivo obligado para este 2026. El Forge FC será su primer rival en la justa intercontinental.
- 3/2/26: Forge FC vs Tigres, primera ronda de la CONCACAF Champions CUP 2026, (20:00 ET US, 18:00 MX, 1:00 ESP)
Tigres vs Santos Laguna, jornada 5 de la Liga MX
La última vez que estos dos equipos se enfrentaron, fue en el partido correspondiente a la jornada número siete por el torneo de Apertura 2025, y los dirgidos por Guido Pizarro se llevaron la victoria por la mínima diferencia. Ángel Correa fue el único anotador del aquel encuentro.
- 6/2/26: Tigres vs Santos, jornada 5 de la Liga MX, (21:00 ET US, 19:00 MX, 2:00 ESP)
Tigres vs Forge FC, primera ronda de la CONCACAF Champions CUP 2026
El duelo definitivo por la primera ronda de ls CONCACAF Champions CUP se jugará en la cancha del 'Volcán' Universitario. Los dirigidos por Guido Pizarro intentarán avanzar de la mejor manera, pues entre sus objetivos del año destaca el campeonato de la conferencia.
- 10/2/26: Tigres vs Forge FC, primera ronda de la CONCACAF Champions CUP 2026, (23:00 ET US, 21:00 MX, 3:00 ESP)
Cruz Azul vs Tigres, jornada 6 de la Liga MX
La última vez que estos dos equipos se enfrentaron, fue en el partido correspondiente a la semifinal de vuelta por el torneo de Apertura 2025, y los dirigidos por Guido Pizarro lograron rescatar un valioso empate a un gol, el cual les permitió avanzar a la gran final por el campeonato nacional.
- 15/2/26: Cruz Azul vs Tigres, jornada 6 de la Liga MX (20:00 ET US, 19:00 MX, 02:00 ESP)
Tigres vs Pachuca, jornada 7 de la Liga MX
La última vez que estas dos escuadras se enfrentaron, el equipo comandado por Guido Pizarro se llevó el resultado, por un apretado marcador de 2-1. El encuentro correspondió a la jornada número 14 por el torneo de Apertura 2025.
- 20/2/26: Tigres vs Pachuca, jornada 7 de la Liga MX (20:00 ET US, 19:00 MX, 02:00 ESP)
Calendario con los 5 próximos partidos de Tigres
Rival
Fecha
Competición
Hora
TV
Forge FC
3 de febrero
CONCACAF Champions CUP
20:00 USA, 18:00 MEX, 01:00 ESP
FOX SPORTS, FOX ONE Y TUBI
Santos Laguna
6 de febrero
Liga MX
20:00 USA, 19:00 MEX, 02:00 ESP
TV Azteca
Forge FC
10 de febrero
CONCACAF Champions CUP
23:00 USA, 21:00 MEX, 03:00 ESP
FOX SPORTS, FOX ONE Y TUBI
Cruz Azul
15 de febrero
Liga MX
20:00 USA, 19:00 MEX, 02:00 ESP
TUDN y VIX+
Pachuca
20 de febrero
Liga MX
20:00 USA, 19:00 MEX, 02:00 ESP
TV Azteca
Redactor web y Editor para SI Fútbol. Liga MX y fútbol internacional. La vida, como una pelota de fútbol, da muchas vueltas. Mi trabajo consiste en relatar lo que ocurre mientras rueda.