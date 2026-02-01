El calendario con los 5 próximos partidos de Tigres UANL tras vencer 2-1 al León

Los Tigres UANL lograron sacar una valiosa victoria del estadio del León, por un apretado marcador de 2-1. Marcelo Flores marcó el primero del encuentro en los primeros minutos del segundo tiempo; Diego Lainez acrecentó la ventaja con un golazo desde afuera del área.

El conjunto local descontó al 59, por conducto de Diber Cambindo. André-Pierre Gignac se fue expulsado por doble amonestación, y aunque Tigres sufrió, logró mantener la ventaja, consiguiendo así su segunda victoria en este arranque de campaña.

A continuación, compartimos con ustedes el calendario de los próximos cinco compromisos que tendrá Tigres, entre los que destacan los duelos correspondientes a la primera ronda por la CONCACAF Champions CUP.

Forge FC vs Tigres, primera ronda de la CONCACAF Champions CUP 2026

Forge FC v Vancouver Whitecaps - Canadian Championship Semi Final | NurPhoto/GettyImages

El Tigres de Guido Pizarro sueña con el Mundial de Clubes del 2029, por lo que ganar la CONCACAF Champions CUP aparece como un objetivo obligado para este 2026. El Forge FC será su primer rival en la justa intercontinental.

3/2/26: Forge FC vs Tigres, primera ronda de la CONCACAF Champions CUP 2026, (20:00 ET US, 18:00 MX, 1:00 ESP)

Tigres vs Santos Laguna, jornada 5 de la Liga MX

Santos Laguna v Necaxa - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Manuel Guadarrama/GettyImages

La última vez que estos dos equipos se enfrentaron, fue en el partido correspondiente a la jornada número siete por el torneo de Apertura 2025, y los dirgidos por Guido Pizarro se llevaron la victoria por la mínima diferencia. Ángel Correa fue el único anotador del aquel encuentro.

6/2/26: Tigres vs Santos, jornada 5 de la Liga MX, (21:00 ET US, 19:00 MX, 2:00 ESP)

Tigres vs Forge FC, primera ronda de la CONCACAF Champions CUP 2026

Forge FC v Vancouver Whitecaps - Canadian Championship Semi Final | NurPhoto/GettyImages

El duelo definitivo por la primera ronda de ls CONCACAF Champions CUP se jugará en la cancha del 'Volcán' Universitario. Los dirigidos por Guido Pizarro intentarán avanzar de la mejor manera, pues entre sus objetivos del año destaca el campeonato de la conferencia.

10/2/26: Tigres vs Forge FC, primera ronda de la CONCACAF Champions CUP 2026, (23:00 ET US, 21:00 MX, 3:00 ESP)

Cruz Azul vs Tigres, jornada 6 de la Liga MX

FC Juarez v Cruz Azul - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Jam Media/GettyImages

La última vez que estos dos equipos se enfrentaron, fue en el partido correspondiente a la semifinal de vuelta por el torneo de Apertura 2025, y los dirigidos por Guido Pizarro lograron rescatar un valioso empate a un gol, el cual les permitió avanzar a la gran final por el campeonato nacional.

15/2/26: Cruz Azul vs Tigres, jornada 6 de la Liga MX (20:00 ET US, 19:00 MX, 02:00 ESP)

Tigres vs Pachuca, jornada 7 de la Liga MX

Pachuca v America - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Hector Vivas/GettyImages

La última vez que estas dos escuadras se enfrentaron, el equipo comandado por Guido Pizarro se llevó el resultado, por un apretado marcador de 2-1. El encuentro correspondió a la jornada número 14 por el torneo de Apertura 2025.

20/2/26: Tigres vs Pachuca, jornada 7 de la Liga MX (20:00 ET US, 19:00 MX, 02:00 ESP)

Calendario con los 5 próximos partidos de Tigres

Rival Fecha Competición Hora TV Forge FC 3 de febrero CONCACAF Champions CUP 20:00 USA, 18:00 MEX, 01:00 ESP FOX SPORTS, FOX ONE Y TUBI Santos Laguna 6 de febrero Liga MX 20:00 USA, 19:00 MEX, 02:00 ESP TV Azteca Forge FC 10 de febrero CONCACAF Champions CUP 23:00 USA, 21:00 MEX, 03:00 ESP FOX SPORTS, FOX ONE Y TUBI Cruz Azul 15 de febrero Liga MX 20:00 USA, 19:00 MEX, 02:00 ESP TUDN y VIX+ Pachuca 20 de febrero Liga MX 20:00 USA, 19:00 MEX, 02:00 ESP TV Azteca

MÁS NOTICIAS SOBRE LA LIGA MX