El calendario con los 5 próximos partidos del Arsenal tras derrotar 4-0 al Leeds
El Arsenal FC derrotó al Leeds en partido de la jornada 24 de la Premier League. Los Gunners, con goles de Martín Zubimendi, Viktor Gyokeres y Gabriel Jesus, además de un autogol de Karl Darlow, se mantienen en el primer lugar de la tabla y llegaron a 53 unidades.
Te dejamos el calendario de los siguientes cinco compromisos del conjunto dirigido por Mikel Arteta.
Arsenal vs Chelsea, semifinal de vuelta de la EFL Cup
En la vuelta de las semis de la EFL Cup, el Arsenal buscará sacar a relucir la ventaja del partido de ida, que ganaron por 3-2 en Stamford Bridge. Este es uno de los trofeos que los Gunners buscarán en este temporada, aunque todos los flashes se lo llevan la UEFA Champions League y la Premier.
- 3/2/26: Arsenal vs Chelsea - EFL Cup - 15:00 (USA), 14:00 (MEX), 20:00 (ESP)
Arsenal vs Sunderland, jornada 25 de la Premier League
El Arsenal encarará este encuentro como líder de la tabla de posiciones y buscará ganarle a un duro equipo como lo son los Black Cats, que han sabido sorprender en el inicio de la temporada con buenos rendimientos y están a la mitad de la tabla.
- 7/2/26: Arsenal vs Sunderland - Premier League - 15:00 (USA), 14:00 (MEX), 20:00 (ESP)
Brentford vs Arsenal, jornada 26 de la Premier League
Los Gunners visitarán el Gtech Community Stadium para enfrentarse a las Abejas en la continuidad de la liga inglesa, en un duelo que reunirá al puntero de la tabla con el octavo.
- 12/2/26: Brentford vs Arsenal - Premier League - 15:00 (USA), 14:00 (MEX), 20:00 (ESP)
Arsenal vs Wigan, cuarta ronda de la FA Cup
La FA Cup es otro de los grandes objetivos del Arsenal, siendo un trofeo que lo tiene como el máximo ganador con 14 coronas. Para avanzar de ronda, deberán vencer a un tradicional club del fútbol inglés como el Wigan.
- 15/2/26: Arsenal vs Wigan - FA Cup - 11:30 (USA), 10:30 (MEX), 17:30 (ESP)
Tottenham vs Arsenal, jornada 27 de la Premier League
En el tramo final de febrero, visitarán a los vigentes campeones de la UEFA Europa League para disputar uno de los clásicos más tradicionales de Londres.
- 22/2/26: Tottenham vs Arsenal - Premier League - 11:30 (USA), 10:30 (MEX), 17:30 (ESP)
Rival
Fecha
Hora
TV
Competencia
Chelsea
3 de febrero
15:00 (USA), 14:00 (MEX), 20:00 (ESP)
USA: Telemundo
EFL Cup
Sunderland
7 de febrero
15:00 (USA), 14:00 (MEX), 20:00 (ESP)
USA: Telemundo
Premier League
Brentford
12 de febrero
15:00 (USA), 14:00 (MEX), 20:00 (ESP)
USA: Telemundo
Premier League
Wigan
15 de febrero
11:30 (USA), 10:30 (MEX), 17:30 (ESP)
USA: Telemundo
FA Cup
Tottenham
22 de febrero
11:30 (USA), 10:30 (MEX), 17:30 (ESP)
USA: Telemundo
Premier League
