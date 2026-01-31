El Arsenal FC derrotó al Leeds en partido de la jornada 24 de la Premier League. Los Gunners, con goles de Martín Zubimendi, Viktor Gyokeres y Gabriel Jesus, además de un autogol de Karl Darlow, se mantienen en el primer lugar de la tabla y llegaron a 53 unidades.

Te dejamos el calendario de los siguientes cinco compromisos del conjunto dirigido por Mikel Arteta.

Arsenal vs Chelsea, semifinal de vuelta de la EFL Cup

Corinthians Previews - FIFA Women's Champions Cup 2026 | Harriet Lander - FIFA/GettyImages

En la vuelta de las semis de la EFL Cup, el Arsenal buscará sacar a relucir la ventaja del partido de ida, que ganaron por 3-2 en Stamford Bridge. Este es uno de los trofeos que los Gunners buscarán en este temporada, aunque todos los flashes se lo llevan la UEFA Champions League y la Premier.

3/2/26: Arsenal vs Chelsea - EFL Cup - 15:00 (USA), 14:00 (MEX), 20:00 (ESP)

Arsenal vs Sunderland, jornada 25 de la Premier League

Arsenal FC v FC Kairat Almaty - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD8 | Charlotte Wilson/Offside/GettyImages

El Arsenal encarará este encuentro como líder de la tabla de posiciones y buscará ganarle a un duro equipo como lo son los Black Cats, que han sabido sorprender en el inicio de la temporada con buenos rendimientos y están a la mitad de la tabla.

7/2/26: Arsenal vs Sunderland - Premier League - 15:00 (USA), 14:00 (MEX), 20:00 (ESP)

Brentford vs Arsenal, jornada 26 de la Premier League

Brentford Community Stadium | Heritage Images/GettyImages

Los Gunners visitarán el Gtech Community Stadium para enfrentarse a las Abejas en la continuidad de la liga inglesa, en un duelo que reunirá al puntero de la tabla con el octavo.

12/2/26: Brentford vs Arsenal - Premier League - 15:00 (USA), 14:00 (MEX), 20:00 (ESP)

Arsenal vs Wigan, cuarta ronda de la FA Cup

Wigan Athletic v Bolton Wanderers - Sky Bet League One | Lee Parker - CameraSport/GettyImages

La FA Cup es otro de los grandes objetivos del Arsenal, siendo un trofeo que lo tiene como el máximo ganador con 14 coronas. Para avanzar de ronda, deberán vencer a un tradicional club del fútbol inglés como el Wigan.

15/2/26: Arsenal vs Wigan - FA Cup - 11:30 (USA), 10:30 (MEX), 17:30 (ESP)

Tottenham vs Arsenal, jornada 27 de la Premier League

The New White Hart Lane Football Ground | Heritage Images/GettyImages

En el tramo final de febrero, visitarán a los vigentes campeones de la UEFA Europa League para disputar uno de los clásicos más tradicionales de Londres.

22/2/26: Tottenham vs Arsenal - Premier League - 11:30 (USA), 10:30 (MEX), 17:30 (ESP)