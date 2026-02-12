El calendario con los 5 próximos partidos del Arsenal tras empatar ante el Brentford

El Arsenal FC no pudo con su rival y empató 1-1 ante el Brentford. A pesar del trago agridulce, los Gunners seguirán en la búsqueda de salir campeones en Inglaterra.

Actualmente, el Arsenal está puntero en la tabla de posiciones de la Premier League con seis puntos de ventaja sobre el Manchester City, su más inmediato perseguidor. En la UEFA Champions League aguarda los playoffs para conocer a su rival de octavos de final, instancia a la que se clasificó tras ser el mejor equipo de la etapa de liguilla.

Te dejamos el calendario de los siguientes cinco compromisos del conjunto dirigido por Mikel Arteta.

Arsenal vs Wigan, cuarta ronda de la FA Cup

La FA Cup es otro de los grandes objetivos del Arsenal, siendo un trofeo que lo tiene como el máximo ganador con 14 coronas. Para avanzar de ronda, deberán vencer a un tradicional club del fútbol inglés como el Wigan.

15/2/26: Arsenal vs Wigan - FA Cup - 11:30 (USA), 10:30 (MEX), 17:30 (ESP)

Wolves vs Arsenal, jornada 31 de la Premier League

Los Gunners adelantarán su partido de la jornada 31 de la Premier League por su participación en la final de la EFL Cup ante el Manchester City en Wembley, por lo que tendrán que medirse ante los prácticamente descendidos Wolves en una fecha atípica no estipulada por el calendario regular del fútbol inglés.

18/2/26: Wolves vs Arsenal - Premier League - 15:00 (USA), 14:00 (MEX), 21:00 (ESP)

Tottenham vs Arsenal, jornada 27 de la Premier League

En el tramo final de febrero, visitarán a los vigentes campeones de la UEFA Europa League para disputar uno de los clásicos más tradicionales de Londres. Los Spurs de Thomas Frank, al igual que los de Arteta, se clasificaron de manera directa a los octavos de final de la UEFA Champions League tras excelentes actuaciones en el plano continental.

22/2/26: Tottenham vs Arsenal - Premier League - 11:30 (USA), 10:30 (MEX), 17:30 (ESP)

Arsenal vs Chelsea, jornada 28 de la Premier League

El gran derbi de Londres tendrá lugar por última vez en la Premier League el primero de marzo, cuando los dos poderosos equipos ingleses se enfrenten en el Emirates Stadium para definir si London is Red, o Blue. Estas escuadras han protagonizado grandes encuentros en la vigente temporada, por lo que se pronostica un choque imperdible.

1/3/26: Arsenal vs Chelsea - Premier League - 11:30 (USA), 10:30 (MEX), 17:30 (ESP)

Brighton vs Arsenal, jornada 29 de la Premier League

En la continuidad de la Premier League, los de Mikel Arteta viajarán al sur del Reino Unido para enfrentarse al Brighton en Falmer, encontrándose así con un rival duro pero que navega los mares de la irregularidad, ubicándose en la mitad de la tabla al momento de la publicación de este artículo.

4/3/26: Brighton vs Arsenal - Premier League - 14:30 (USA), 13:30 (MEX), 20:30 (ESP)