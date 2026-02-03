El calendario con los 5 próximos partidos del Arsenal tras ganarle 1-0 al Chelsea en la Carabao Cup

El Arsenal FC recibió al Chelsea por la vuelta de las semifinales de la EFL Cup, con un resultado a favor en la ida de 3-2 tras el partido celebrado en Stamford Bridge. Lograron la victoria de 1-0 y así, se clasificaron cómodamente.

Actualmente, el Arsenal está puntero en la tabla de posiciones de la Premier League con seis puntos de ventaja sobre el Manchester City, su más inmediato perseguidor. En la UEFA Champions League aguarda los playoffs para conocer a su rival de octavos de final, instancia a la que se clasificó tras ser el mejor equipo de la etapa de liguilla.

Te dejamos el calendario de los siguientes cinco compromisos del conjunto dirigido por Mikel Arteta.

Arsenal vs Sunderland, jornada 25 de la Premier League

Arsenal FC v FC Kairat Almaty - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD8 | Charlotte Wilson/Offside/GettyImages

El Arsenal encarará este encuentro como líder de la tabla de posiciones y buscará ganarle a un duro equipo como lo son los Black Cats, que han sabido sorprender en el inicio de la temporada con buenos rendimientos y están a la mitad de la tabla. En caso de que el City vuelva a tropezar, podrían sacar una ventaja clave para el campeonato.

7/2/26: Arsenal vs Sunderland - Premier League - 15:00 (USA), 14:00 (MEX), 20:00 (ESP)

Brentford vs Arsenal, jornada 26 de la Premier League

Brentford Community Stadium | Heritage Images/GettyImages

Los Gunners visitarán el Gtech Community Stadium para enfrentarse a las Abejas en la continuidad de la liga inglesa, en un duelo que reunirá al puntero de la tabla con el octavo. Los dueños de casa están más ilusionados que nunca de meterse en una copa europea de cara a la próxima temporada, y vencer a los punteros podría ser un excelente paso.

12/2/26: Brentford vs Arsenal - Premier League - 15:00 (USA), 14:00 (MEX), 20:00 (ESP)

Arsenal vs Wigan, cuarta ronda de la FA Cup

Wigan Athletic v Bolton Wanderers - Sky Bet League One | Lee Parker - CameraSport/GettyImages

La FA Cup es otro de los grandes objetivos del Arsenal, siendo un trofeo que lo tiene como el máximo ganador con 14 coronas. Para avanzar de ronda, deberán vencer a un tradicional club del fútbol inglés como el Wigan.

15/2/26: Arsenal vs Wigan - FA Cup - 11:30 (USA), 10:30 (MEX), 17:30 (ESP)

Tottenham vs Arsenal, jornada 27 de la Premier League

The New White Hart Lane Football Ground | Heritage Images/GettyImages

En el tramo final de febrero, visitarán a los vigentes campeones de la UEFA Europa League para disputar uno de los clásicos más tradicionales de Londres. Los Spurs de Thomas Frank, al igual que los de Arteta, se clasificaron de manera directa a los octavos de final de la UEFA Champions League tras excelentes actuaciones en el plano continental.

22/2/26: Tottenham vs Arsenal - Premier League - 11:30 (USA), 10:30 (MEX), 17:30 (ESP)

Arsenal vs Chelsea, jornada 28 de la Premier League

Arsenal FC v Chelsea FC - Premier League | Alex Burstow/GettyImages

El gran derbi de Londres tendrá lugar por última vez en la Premier League el primero de marzo, cuando los dos poderosos equipos ingleses se enfrenten en el Emirates Stadium para definir si London is Red, o Blue. Estas escuadras han protagonizado grandes encuentros en la vigente temporada, por lo que se pronostica un choque imperdible.

1/3/26: Arsenal vs Chelsea - Premier League - 11:30 (USA), 10:30 (MEX), 17:30 (ESP)