El Arsenal se impuso con autoridad al Tottenham por 4-1 en la jornada 27 de la Premier League. Con este resultado, los Gunners se mantienen en la cima de la clasificación con 61 puntos y amplían su ventaja sobre el Manchester City, que marcha segundo con 56 unidades.

Actualmente, el Arsenal está puntero en la tabla de posiciones de la Premier League con cinco puntos de ventaja sobre el Manchester City, su más inmediato perseguidor. En la UEFA Champions League aguarda los playoffs para conocer a su rival de octavos de final, instancia a la que se clasificó tras ser el mejor equipo de la etapa de liguilla.

Te dejamos el calendario de los siguientes cinco compromisos del conjunto dirigido por Mikel Arteta.

Arsenal vs Chelsea, jornada 28 de la Premier League

Arsenal FC v Chelsea FC - Premier League | Alex Burstow/GettyImages

El gran derbi de Londres tendrá lugar por última vez en la Premier League el primero de marzo, cuando los dos poderosos equipos ingleses se enfrenten en el Emirates Stadium para definir si London is Red, o Blue. Estas escuadras han protagonizado grandes encuentros en la vigente temporada, por lo que se pronostica un choque imperdible.

1/3/26: Arsenal vs Chelsea - Premier League - 11:30 (USA), 10:30 (MEX), 17:30 (ESP)

Brighton vs Arsenal, jornada 29 de la Premier League

TOPSHOT-FBL-EUR-C3-BRIGHTON-AJAX | GLYN KIRK/GettyImages

En la continuidad de la Premier League, los de Mikel Arteta viajarán al sur del Reino Unido para enfrentarse al Brighton en Falmer, encontrándose así con un rival duro pero que navega los mares de la irregularidad, ubicándose en la mitad de la tabla al momento de la publicación de este artículo.

4/3/26: Brighton vs Arsenal - Premier League - 14:30 (USA), 13:30 (MEX), 20:30 (ESP)

Mansfield vs Arsenal, quinta ronda de la FA Cup

Burnley v Mansfield Town - Emirates FA Cup - Fourth Round - Turf Moor | Richard Sellers - PA Images/GettyImages

El Mansfield está 15° en la tercera división del fútbol inglés, pero nadie les impide soñar: vienen de cargarse al Burnley y enfrentarán a un Arsenal en plena crisis de altibajos. Si ganan, estarán entre los ocho mejores de la histórica FA Cup.

7/3/26: Mansfield vs Arsenal - FA Cup - 10:00 (USA), 09:00 (MEX), 16:00 (ESP)

Arsenal vs Everton, jornada 30 de la Premier League

Everton v Bournemouth - Premier League | Chris Brunskill/Fantasista/GettyImages

En la continuidad de la Premier League, el Arsenal recibirá la visita del Everton en un duelo de dos equipos tradicionales del fútbol inglés. Los Gunners pelean por el título y los Toffees están en mitad de tabla, ilusionándose con una seguidilla que les permita acercarse a los puestos de copas europeas en el tramo final de la temporada.

15/3/26: Arsenal vs Everton - Premier League - 09:00 (USA), 08:00 (MEX), 15:00 (ESP)

Arsenal vs Manchester City, final de la EFL Cup

England v China PR - Women's International Friendly | Alex Burstow - The FA/GettyImages

Wembley se vestirá de fiesta para recibir a los dos mejores equipos del fútbol inglés, primero y segundo respectivamente en la Premier League y merecidos finalistas en la Copa de la Liga, que tuvo como último campeón al Newcastle. El Arsenal intentará dar un golpe de autoridad contra un City que depreda los títulos que los Gunners parecían tener asegurados.

22/3/26: Arsenal vs Manchester City - EFL Cup - 11:30 (USA), 10:30 (MEX), 17:30 (ESP)