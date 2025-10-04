El Arsenal recibió al West Ham este fin de semana en partido de la jornada 7 de la Premier League. El equipo dirigido por Mikel Arteta se impuso por marcador de 2-0 a los Hammers con goles de Declan Rice y Bukayo Saka.

En las próximas semanas, los Gunners tendrán partidos importantes por delante, incluyendo encuentros desafiantes en la Premier League y además, un choque de poder a poder en la UEFA Champions League ante el Atlético Madrid.

A continuación les dejamos con los próximos 5 partidos del equipo dirigido por Mikel Arteta.

Fulham vs Arsenal, jornada 8 de la Premier League

El próximo duelo entre el Fulham y el Arsenal promete intensidad en Craven Cottage. Los locales intentarán hacerse fuertes en casa, apoyados por su afición, para frenar el poderío ofensivo “gunner”. Arsenal, en plena lucha por los puestos de privilegio en la Premier League, llega con la obligación de sumar tres puntos y mantener su racha positiva.

18/10/25: Fulham vs. Arsenal - Jornada 8 de Premier League (12:30 US, 10:30 MX, 18:30 ESP)

Arsenal vs. Atlético de Madrid, jornada 3 de la Champions League

La cita europea enfrenta a dos rivales con hambre continental. El Arsenal, fuerte en su fortín del Emirates, busca afirmar su candidatura ante su gente. El Atlético, siempre sólido defensivamente, viaja decidido a borrar la imagen irregular en el arranque liguero.

21/10/25: Arsenal vs. Atlético de Madrid - jornada 3 de la UEFA Champions League (15:00 US, 13:00 MX, 21:00 ESP)

Arsenal vs Crystal Palace, jornada 9 de la Premier League

El Arsenal recibe al Crystal Palace en un duelo de alto voltaje en Londres. Los Gunners querrán reafirmar su fortaleza en casa tras la exigencia europea, mientras los Eagles buscan sorprender con su eficiencia defensiva y rápidos contraataques.

26/10/25: Arsenal vs. Crystal Palace - Jornada 9 de Premier League (12:30 US, 10:30 MX, 18:30 ESP)

Arsenal vs Brighton, octavos de final de la EFL Cup

Este choque será el único a eliminación directa del futuro cercano del Arsenal, que llega a este encuentro luego de haber dejado afuera a Port Vale (2-0). Por su parte, las Gaviotas vienen de aplastar 6-0 al Barnsley en la tercera ronda.

29/10/25: Arsenal vs. Brighton - Octavos de final de la EFL Cup (15:45 US, 13:45 MX, 21:45 ESP)

Arsenal vs Burnley, jornada 10 de la Premier League

Hoy es uno de los equipos que está descendiendo al Championship y por eso los dirigidos por Arteta deberán aprovecharse del Burnley y prevalecer en el desarrollo del encuentro, siendo convincentes ante un equipo que está a las claras es inferior a los Gunners.

01/11/25: Arsenal vs. Burnley - Jornada 10 de Premier League (12:30 US, 10:30 MX, 18:30 ESP)

