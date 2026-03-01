El Arsenal derrotó al Chelsea por marcador de 2-1 en partido de la jornada 28 de la Premier League. Con este resultado, los Gunners llegaron a 64 puntos y se colocaron a cinco puntos de distancia del Manchester City.

Actualmente, el Arsenal está puntero en la tabla de posiciones de la Premier League con cinco puntos de ventaja sobre el Manchester City, su más inmediato perseguidor. En la UEFA Champions League se enfrentará al Bayer Leverkusen y buscarán ratificar su andar demoledor de la etapa de liguilla.

Te dejamos el calendario de los siguientes cinco compromisos del conjunto dirigido por Mikel Arteta.

Brighton vs Arsenal, jornada 29 de la Premier League

TOPSHOT-FBL-EUR-C3-BRIGHTON-AJAX | GLYN KIRK/GettyImages

En la continuidad de la Premier League, los de Mikel Arteta viajarán al sur del Reino Unido para enfrentarse al Brighton en Falmer, encontrándose así con un rival duro pero que navega los mares de la irregularidad, ubicándose en la mitad de la tabla al momento de la publicación de este artículo.

4/3/26: Brighton vs Arsenal - Premier League - 14:30 (USA), 13:30 (MEX), 20:30 (ESP)

Mansfield vs Arsenal, quinta ronda de la FA Cup

Burnley v Mansfield Town - Emirates FA Cup - Fourth Round - Turf Moor | Richard Sellers - PA Images/GettyImages

El Mansfield está 15° en la tercera división del fútbol inglés, pero nadie les impide soñar: vienen de cargarse al Burnley y enfrentarán a un Arsenal en plena crisis de altibajos. Si ganan, estarán entre los ocho mejores de la histórica FA Cup.

7/3/26: Mansfield vs Arsenal - FA Cup - 10:00 (USA), 09:00 (MEX), 16:00 (ESP)

Bayer Leverkusen vs Arsenal, ida de octavos de la UEFA Champions League

TOPSHOT-FBL-GER-BUNDESLIGA-LEVERKUSEN-AUGSBURG | SASCHA SCHUERMANN/GettyImages

La serie de octavos de final de la UEFA Champions League se abrirá en el Bay-Arena de Leverkusen, donde los dueños de casa intentarán dar la gran sorpresa de cargarse al invicto de la etapa de liguilla.

11/3/26: Bayer Leverkusen vs Arsenal - UEFA Champions League - 15:00 (USA), 14:00 (MEX), 21:00 (ESP)

Arsenal vs Everton, jornada 30 de la Premier League

Everton v Bournemouth - Premier League | Chris Brunskill/Fantasista/GettyImages

En la continuidad de la Premier League, el Arsenal recibirá la visita del Everton en un duelo de dos equipos tradicionales del fútbol inglés. Los Gunners pelean por el título y los Toffees están en mitad de tabla, ilusionándose con una seguidilla que les permita acercarse a los puestos de copas europeas en el tramo final de la temporada.

15/3/26: Arsenal vs Everton - Premier League - 09:00 (USA), 08:00 (MEX), 15:00 (ESP)

Arsenal vs Bayer Leverkusen, vuelta de octavos de la UEFA Champions League

Arsenal v Chelsea - Premier League | Stuart MacFarlane/GettyImages

Tras el partido de ida en Alemania, los Gunners intentarán cerrar la serie en condición de local. En caso de avanzar a los cuartos de final, se medirán frente al ganador de Bodo/Glimt vs Sporting de Lisboa.

17/3/26: Arsenal vs Bayer Leverkusen - UEFA Champions League - 15:00 (USA), 14:00 (MEX), 21:00 (ESP)