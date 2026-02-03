El calendario con los 5 próximos partidos del Chelsea tras caer 1-0 ante el Arsenal

El Chelsea inicia una etapa intensa de calendario con compromisos que combinan liga y copa. El equipo dirigido por Liam Rosenior necesita consolidar resultados para escalar posiciones en la Premier League y seguir con vida en la FA Cup, mientras gestiona esfuerzos para afrontar ambos frentes con plantilla competitiva.

A continuación, aquí están sus cinco siguientes compromisos.

Wolverhampton Wanderers vs. Chelsea, jornada 25 de la Premier League

Chelsea visitará a los Wolves en Molineux para reanudar su lucha por sumar puntos en la tabla. El antecedente inmediato entre ambos favorece a los Blues, que se impusieron por 3-0 el último cruce liguero, aunque Molineux suele ser un escenario incómodo y exigente para los equipos grandes. El encuentro abrirá la serie de compromisos que definirán el ritmo del equipo en liga.

07/02/2026: Wolverhampton Wanderers vs. Chelsea - Premier League (10:00 ET USA, 09:00 MEX, 16:00 ESP)

Chelsea vs. Leeds United, jornada 26 de la Premier League

De regreso en Stamford Bridge, los Blues reciben al Leeds United en un duelo clave para mantener la regularidad en casa ante rivales directos por la permanencia. El último enfrentamiento entre ambos terminó con victoria de los Whites por 3-1 en condición de local.

10/02/2026: Chelsea vs. Leeds United - Premier League (14:30 USA, 13:30 MEX, 20:30 ESP)

Hull City vs. Chelsea, 4ta ronda de la FA Cup

Por la copa más antigua del fútbol inglés, los Blues visitarán al Hull City, un desafío interesante ya que el rival milita en categorías inferiores y buscará dar la sorpresa. En la ronda anterior, los Tigers lograron la clasificación tras imponerse a los Blackburn Rovers en una ajustada definición por penales, luego de empatar el encuentro, mientras que el Chelsea selló su pase con autoridad tras una contundente victoria por 5-1 frente al Charlton, resultado que reforzó su condición de candidato en el certamen.

13/02/2026: Hull City vs. Chelsea - FA Cup (14:45 USA, 13:45 MEX, 19:45 ESP)

Charlton Athletic v Chelsea - Emirates FA Cup Third Round | Rob Newell - CameraSport/GettyImages

Chelsea vs. Burnley, jornada 27 de la Premier League

De vuelta a la liga, los Blues reciben al Burnley en Stamford Bridge, en un duelo donde obtener los tres puntos será clave para escalar posiciones hacia los puestos europeos. El antecedente inmediato entre ambos resulta favorable para el Chelsea, que en el último enfrentamiento se impuso por 2-0 como visitante.

21/02/2026: Chelsea vs. Burnley - Premier League (10:00 USA, 09:00 MEX, 16:00 ESP)

Arsenal vs. Chelsea, jornada 28 de la Premier League

Tras completar estos cinco compromisos inmediatos, Chelsea vuelve a medirse con el Arsenal en Premier League, un choque de alto nivel y importancia en la lucha por los puestos altos de la tabla. Los antecedentes recientes entre ambos suman condimento al duelo: en la ida de las semifinales de la EFL Cup fue triunfo de los Gunners por 3-2, mientras que el último cruce por liga, disputado el 30 de noviembre de 2025, terminó igualado 1-1, reflejando la paridad que suele marcar este clásico londinense.

01/03/2026: Arsenal vs. Chelsea - Premier League (13:30 USA, 12:30 MEX, 19:30 ESP)

ARE YOU NOT ENTERTAINED? pic.twitter.com/V45ZV5ijB8 — Chelsea FC (@ChelseaFC) January 31, 2026

Chelsea está en una fase de calendario desafiante tras su semifinal de EFL Cup ante Arsenal, con cinco partidos que definirán el rumbo de su campaña entre liga y copa. Desde el Molinuex hasta Hull, los próximos días serán exigentes para los Blues, que buscan equilibrar exigencia física y resultados para mantener sus aspiraciones en todas las competiciones.

