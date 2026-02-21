El Chelsea recibió al Burnley este fin de semana en Stamford Bridge en partido de la jornada 27 de la Premier League. Los Blues se fueron arriba en el marcador con gol de Joao Pedro apenas al minuto cuatro, sin embargo, Zian Flemming apareció en el tiempo agregado para poner el 1-1 definitivo.

Mientras aguarda conocer a su rival para los octavos de final de la UEFA Champions League, el Chelsea tendrá partidos importantes por Premier League y la FA Cup.

A continuación, sus cinco siguientes compromisos.

Arsenal vs. Chelsea, jornada 28 de la Premier League

En el futuro inmediato, Chelsea vuelve a medirse con el Arsenal en Premier League, un choque de alto nivel y importancia en la lucha por los puestos altos de la tabla. Los antecedentes recientes entre ambos suman condimento al duelo: en la vuelta de las semifinales de la EFL Cup fue triunfo de los Gunners por 1-0, mientras que el último cruce por liga, disputado el 30 de noviembre de 2025, terminó igualado 1-1, reflejando la paridad que suele marcar este clásico londinense.

01/03/2026: Arsenal vs. Chelsea - Premier League (13:30 USA, 12:30 MEX, 19:30 ESP)

Aston Villa vs Chelsea, jornada 29 de la Premier League

En la continuidad del mes de marzo, los Blues de Liam Rosenior viajarán a Birmingham para enfrentarse al Aston Villa de Unai Emery y Emiliano Martínez, el tercero de la Premier League que tiene la ilusión de seguir haciéndose fuerte en el Villa Park para clasificar nuevamente a la UEFA Champions League.

04/03/2026: Aston Villa vs. Chelsea - Premier League (14:30 USA, 13:30 MEX, 18:30 ESP)

Wrexham vs Chelsea, quinta ronda de la FA Cup

El Chelsea sigue en carrera en la FA Cup y es uno de los objetivos que le quedan en esta temporada para intentar ampliar su vitrina. Su próximo rival, por la quinta ronda, será el Wrexham galés, que cuenta con Ryan Reynolds y Rob McElhenney como porpietarios. Los Dragones Rojos, fundados en 1864, son uno de los clubes más antiguos del planeta.

07/03/2026: Wrexham vs. Chelsea - FA Cup (12:45 USA, 11:45 MEX, 16:45 ESP)

Chelsea vs Newcastle, jornada 30 de la Premier League

De regreso en casa, recibirán la visita del siempre complicado Newcastle para encarar el tramo final de la Premier League, donde estarán compitiendo mano a mano con el Manchester United por el ingreso a la UEFA Champions League de la próxima temporada.

14/03/2026: Chelsea vs Newcastle - Premier League (12:30 USA, 11:30 MEX, 16:30 ESP)

Everton vs Chelsea, jornada 31 de la Premier League

En la continuidad del mes de marzo, el Chelsea de Liam Rosenior viajará a Liverpool para visitar al Everton en el espectacular Hill Dickinson Stadium, que está cerrando su temporada de debut. Los Toffees están octavos en la Premier League y saben que, con una buena seguidilla en el sprint final, podrían meterse en una copa europea para la 2026/27.

21/03/2026: Everton vs. Chelsea - Premier League (12:30 USA, 11:30 MEX, 16:30 ESP)

