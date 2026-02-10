El Chelsea recibió al Leeds United en la jornada 26 de la Premier League. Los Blues se fueron arriba en el marcador con goles de Joao Pedro y Cole Palmer, sin embargo, los Whites consiguiéron igualar la pizarra con anotaciones de Lukas Nmecha y Noah Okafor para poner el 2-2 definitivo.

Mientras aguarda conocer a su rival para los octavos de final de la UEFA Champions League, el Chelsea tendrá partidos importantes por Premier League y la FA Cup.

A continuación, sus cinco siguientes compromisos.

Hull City vs. Chelsea, 4ta ronda de la FA Cup

Por la copa más antigua del fútbol inglés, los Blues visitarán al Hull City, un desafío interesante ya que el rival milita en categorías inferiores y buscará dar la sorpresa. En la ronda anterior, los Tigers lograron la clasificación tras imponerse a los Blackburn Rovers en una ajustada definición por penales, luego de empatar el encuentro, mientras que el Chelsea selló su pase con autoridad tras una contundente victoria por 5-1 frente al Charlton, resultado que reforzó su condición de candidato en el certamen.

13/02/2026: Hull City vs. Chelsea - FA Cup (14:45 USA, 13:45 MEX, 19:45 ESP)

Chelsea vs. Burnley, jornada 27 de la Premier League

De vuelta a la liga, los Blues reciben al Burnley en Stamford Bridge, en un duelo donde obtener los tres puntos será clave para escalar posiciones hacia los puestos europeos. El antecedente inmediato entre ambos resulta favorable para el Chelsea, que en el último enfrentamiento se impuso por 2-0 como visitante.

21/02/2026: Chelsea vs. Burnley - Premier League (10:00 USA, 09:00 MEX, 16:00 ESP)

Arsenal vs. Chelsea, jornada 28 de la Premier League

Tras completar estos compromisos inmediatos, Chelsea vuelve a medirse con el Arsenal en Premier League, un choque de alto nivel y importancia en la lucha por los puestos altos de la tabla. Los antecedentes recientes entre ambos suman condimento al duelo: en la vuelta de las semifinales de la EFL Cup fue triunfo de los Gunners por 1-0, mientras que el último cruce por liga, disputado el 30 de noviembre de 2025, terminó igualado 1-1, reflejando la paridad que suele marcar este clásico londinense.

01/03/2026: Arsenal vs. Chelsea - Premier League (13:30 USA, 12:30 MEX, 19:30 ESP)

Aston Villa vs Chelsea, jornada 29 de la Premier League

En la continuidad del mes de marzo, los Blues de Liam Rosenior viajarán a Birmingham para enfrentarse al Aston Villa de Unai Emery y Emiliano Martínez, el tercero de la Premier League que tiene la ilusión de seguir haciéndose fuerte en el Villa Park para clasificar nuevamente a la UEFA Champions League.

04/03/2026: Aston Villa vs. Chelsea - Premier League (14:30 USA, 13:30 MEX, 18:30 ESP)

Chelsea vs Newcastle, jornada 30 de la Premier League

De regreso en casa, recibirán la visita del siempre complicado Newcastle para encarar el tramo final de la Premier League, donde estarán compitiendo mano a mano con el Manchester United por el ingreso a la UEFA Champions League de la próxima temporada.

14/03/2026: Chelsea vs Newcastle - Premier League (12:30 USA, 11:30 MEX, 16:30 ESP)

