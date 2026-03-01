El calendario con los 5 próximos partidos del Chelsea tras perder 2-1 ante el Arsenal
El Chelsea cayó ante el Arsenal por marcador de 2-1 en partido correspondiente a la jornada 28 de la Premier League. Con este resultado, los Blues cayeron al sexto lugar de la tabla, quedando fuera de puestos europeos.
Su rival por UEFA Champions League será el PSG, mientras que en el futuro cercano tendrá duelos importantísimos por FA Cup y Premier League.
A continuación, sus cinco siguientes compromisos.
Aston Villa vs Chelsea, jornada 29 de la Premier League
En la continuidad del mes de marzo, los Blues de Liam Rosenior viajarán a Birmingham para enfrentarse al Aston Villa de Unai Emery y Emiliano Martínez, el tercero de la Premier League que tiene la ilusión de seguir haciéndose fuerte en el Villa Park para clasificar nuevamente a la UEFA Champions League.
- 04/03/2026: Aston Villa vs. Chelsea - Premier League (14:30 USA, 13:30 MEX, 18:30 ESP)
Wrexham vs Chelsea, quinta ronda de la FA Cup
El Chelsea sigue en carrera en la FA Cup y es uno de los objetivos que le quedan en esta temporada para intentar ampliar su vitrina. Su próximo rival, por la quinta ronda, será el Wrexham galés, que cuenta con Ryan Reynolds y Rob McElhenney como porpietarios. Los Dragones Rojos, fundados en 1864, son uno de los clubes más antiguos del planeta.
- 07/03/2026: Wrexham vs. Chelsea - FA Cup (12:45 USA, 11:45 MEX, 16:45 ESP)
PSG vs Chelsea, ida de octavos de final de la UEFA Champions League
La ida de octavos de final se disputará en el Parque de los Príncipes, que viene de ser testigo de la clasificación del PSG en el playoff ante el AS Mónaco. Este recinto suele ser complicado para los rivales, y los de Luis Enrique buscarán sacar una buena ventaja en el primer encuentro.
- 11/03/2026: PSG vs. Chelsea - UEFA Champions League - 15:00 USA, 14:00 MEX, 21:00 ESP
Chelsea vs Newcastle, jornada 30 de la Premier League
De regreso en casa, recibirán la visita del siempre complicado Newcastle para encarar el tramo final de la Premier League, donde estarán compitiendo mano a mano con el Manchester United por el ingreso a la UEFA Champions League de la próxima temporada.
- 14/03/2026: Chelsea vs Newcastle - Premier League (12:30 USA, 11:30 MEX, 16:30 ESP)
Chelsea vs PSG, vuelta de octavos de la UEFA Champions League
El partido de vuelta se jugará en un Stamford Bridge que se vestirá de fiesta para reeditar la final del último Mundial de Clubes. El primer partido será complejo para los de Liam Rosenior y buscarán salir con vida del partido en París para definir en casa.
- 17/03/2026: Chelsea vs PSG - UEFA Champions League - 15:00 USA, 14:00 MEX, 21:00 ESP
Calendario con los 5 próximos partidos del Chelsea
Rival
Fecha
Competición
Hora
TV
Aston Villa
4 de marzo
Premier League
14:30 USA, 13:30 MEX, 18:30 ESP
USA: USA Network / Peacock
Wrexham
7 de marzo
FA Cup
12:45 USA, 11:45 MEX, 16:45 ESP
USA: USA Network / Peacock
PSG
11 de marzo
UEFA Champions League
15:00 USA, 14:00 MEX, 21:00 ESP
USA: Paramount+
Newcastle
14 de marzo
Premier League
12:30 USA, 11:30 MEX, 16:30 ESP
USA: USA Network / Peacock
PSG
17 de marzo
UEFA Champions League
15:00 USA, 14:00 MEX, 21:00 ESP
USA: Paramount+
Periodista Deportivo graduado en 2018 | Fotógrafo aficionado, vlogger y generador de contenido | Argentino y de San Lorenzo