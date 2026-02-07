El Chelsea derrotó al Wolverhampton Wanderers por marcador de 3-1 en el Molineux Stadium, con este resultado, los Blues subieron al quinto lugar de la Premier League. Cole Palmer anotó un hat-trick.

Mientras aguarda conocer a su rival para los octavos de final de la UEFA Champions League, el Chelsea tendrá partidos importantes por Premier League.

A continuación, sus cinco siguientes compromisos.

Chelsea vs. Leeds United, jornada 26 de la Premier League

Chelsea v Liverpool - Premier League | Jacques Feeney/Offside/GettyImages

De regreso en Stamford Bridge, los Blues reciben al Leeds United en un duelo clave para mantener la regularidad en casa ante rivales directos por la permanencia. El último enfrentamiento entre ambos terminó con victoria de los Whites por 3-1 en condición de local.

10/02/2026: Chelsea vs. Leeds United - Premier League (14:30 USA, 13:30 MEX, 20:30 ESP)

Hull City vs. Chelsea, 4ta ronda de la FA Cup

Blackburn Rovers v Hull City - Sky Bet Championship - Ewood Park | Martin Rickett - PA Images/GettyImages

Por la copa más antigua del fútbol inglés, los Blues visitarán al Hull City, un desafío interesante ya que el rival milita en categorías inferiores y buscará dar la sorpresa. En la ronda anterior, los Tigers lograron la clasificación tras imponerse a los Blackburn Rovers en una ajustada definición por penales, luego de empatar el encuentro, mientras que el Chelsea selló su pase con autoridad tras una contundente victoria por 5-1 frente al Charlton, resultado que reforzó su condición de candidato en el certamen.

13/02/2026: Hull City vs. Chelsea - FA Cup (14:45 USA, 13:45 MEX, 19:45 ESP)

Chelsea vs. Burnley, jornada 27 de la Premier League

Burnley v Chelsea - Premier League | Darren Walsh/GettyImages

De vuelta a la liga, los Blues reciben al Burnley en Stamford Bridge, en un duelo donde obtener los tres puntos será clave para escalar posiciones hacia los puestos europeos. El antecedente inmediato entre ambos resulta favorable para el Chelsea, que en el último enfrentamiento se impuso por 2-0 como visitante.

21/02/2026: Chelsea vs. Burnley - Premier League (10:00 USA, 09:00 MEX, 16:00 ESP)

Arsenal vs. Chelsea, jornada 28 de la Premier League

The Emirates Stadium in Ashburton Grove, north London, is the home of Arsenal Football Club. The | Construction Photography/Avalon/GettyImages

Tras completar estos cinco compromisos inmediatos, Chelsea vuelve a medirse con el Arsenal en Premier League, un choque de alto nivel y importancia en la lucha por los puestos altos de la tabla. Los antecedentes recientes entre ambos suman condimento al duelo: en la vuelta de las semifinales de la EFL Cup fue triunfo de los Gunners por 1-0, mientras que el último cruce por liga, disputado el 30 de noviembre de 2025, terminó igualado 1-1, reflejando la paridad que suele marcar este clásico londinense.

01/03/2026: Arsenal vs. Chelsea - Premier League (13:30 USA, 12:30 MEX, 19:30 ESP)

Aston Villa vs Chelsea, jornada 29 de la Premier League

Aston Villa FC v Ipswich Town FC - Premier League | Marc Atkins - AVFC/GettyImages

En la continuidad del mes de marzo, los Blues de Liam Rosenior viajarán a Birmingham para enfrentarse al Aston Villa de Unai Emery y Emiliano Martínez, el tercero de la Premier League que tiene la ilusión de seguir haciéndose fuerte en el Villa Park para clasificar nuevamente a la UEFA Champions League.

04/03/2026: Aston Villa vs. Chelsea - Premier League (14:30 USA, 13:30 MEX, 18:30 ESP)

Calendario con los 5 próximos partidos del Chelsea