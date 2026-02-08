El calendario con los 5 próximos partidos del Cruz Azul tras empatar 1-1 ante el Toluca

La Máquina Celeste de la Cruz Azul se metió a la cancha del bicampeón de México, el Toluca, para el partido correspondiente a la jornada número cinco por el torneo de Clausura 2026. El conjunto local se puso al frente en el marcador por conducto de Paulinho, al minuto 41.

Sin embargo, para el segundo tiempo, los dirigidos por Nicolás Larcamón adelantaron líneas, lucharon de gran manera y obtuvieron su recompensa al minuto 77, con un gol de José Paradela que les sirvió para rescatar un valioso empate en el estadio Nemesio Díez.

Aquí te dejamos el calendario con los próximos cinco partidos que disputará el Cruz Azul, tomando en cuenta los encuentros de la Liga MX y de la CONCACAF Champions CUP.

Cruz Azul vs Vancouver Football Club, Vuelta primera ronda de la CONCACAF Champions CUP 2026

El duelo definitivo por la primera ronda de la CONCACAF Champions Cup 2026, entre la Máquina Celeste de la Cruz Azul y el Vancouver Whitecaps, se jugará en la cancha del estadio Cuauhtémoc. Inmueble en donde la escuadra celeste jugará como local durante el primer semestre del 2026.

12/2/26: Cruz Azul vs Vancouver Football Club, primera ronda de la CONCACAF Champions CUP 2026, (21:00 ET US, 19:00 MX, 2:00 ESP)

Cruz Azul vs Tigres, jornada 6 de la Liga MX

Después de su duelo intercontinental, los celestes vuelven a la Liga MX en otra jornada de alto impacto, esta vez enfrentando a los Tigres, equipo que fue finalista el certamen pasado y que no ha tenido un arranque del todo bueno, así que será vital para el Azul sacar tres puntos en este encuentro.

15/2/26: Cruz Azul vs Tigres, jornada 6 de la Liga MX (20:00 ET US, 19:00 MX, 02:00 ESP)

Cruz Azul vs Chivas, jornada 7 de la Liga MX

La última vez que estos dos equipos se enfrentaron, fue en el duelo correspondiente a los cuartos de final por el torneo de Apertura 2025, y los cementeros terminaron por avanzar a la siguiente ronda, en un partido recordado por el penal errado de Javier Hernández, en los minutos finales.

21/2/26: Cruz Azul vs Chivas, jornada 7 de la Liga MX (22:00 ET US, 21:00 MX, 04:00 ESP)

Monterrey vs Cruz Azul, jornada 8 de la Liga MX

La última vez que estas dos escuadras se enfrentaron, fue en el partido correspondiente a la jornada número 15 por el torneo de Apertura 2025, y el resultado acabó 2-0, en favor del conjunto cemenrero.

28/2/26: Monterrey vs Cruz Azul, jornada 8 de la Liga MX (20:00 ET US, 19:00 MX, 02:00 ESP)

Santos vs Cruz Azul, jornada 9 de la Liga MX

La mitad del torneo llegará con un duelo entre uno de los mejores equipos del balompié mexicano y uno que está en una profunda crisis, por lo que la Máquina Celeste será amplia favorita.

28/2/26: Santos vs Cruz Azul, jornada 9 de la Liga MX (20:00 ET US, 19:00 MX, 02:00 ESP)

Rival Fecha Competición Hora TV Vancouver 12 febrero Concachampions 20:00 USA, 19:00 MEX, 02:00 ESP Fox Sports y Fox One Tigres 15 febrero Liga MX 20:00 USA, 19:00 MEX, 02:00 ESP TUDN, Canal 5 y Vix+ Chivas 21 febrero Liga MX 22:00 USA, 21:00 MEX, 04:00 ESP TUDN, Canal 5 y Vix+ Monterrey 28 febrero Liga MX 20:00 USA, 19:00 MEX, 02:00 ESP TUDN, Canal 5 y Vix+ Santos 3 marzo Liga MX 20:00 USA, 19:00 MEX, 02:00 ESP Vix+

