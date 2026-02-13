El calendario con los 5 próximos partidos del Cruz Azul tras golear 5-0 al Vancouver
Cruz Azul goleó 5-0 al Vancouver en el partido de vuelta por la primera ronda de la CONCACAF Champions CUP 2026, asegurando así su pase a la siguiente fase, con un arrollador marcador global de 8-0. Luka Romero anotó doblete y Nicolás Ibáñez se estrenó con la camiseta celeste, logrando el tanto que sentenció la goleada.
Aquí te dejamos el calendario con los próximos cinco partidos que disputará el Cruz Azul, comenzando con el duelo del próximo domingo, cuando reciban a los Tigres.
Cruz Azul vs Tigres, jornada 6 de la Liga MX
Después de su duelo intercontinental, los celestes vuelven a la Liga MX en otra jornada de alto impacto, esta vez enfrentando a los Tigres, equipo que fue finalista el certamen pasado y que no ha tenido un arranque del todo bueno, así que será vital para el Azul sacar tres puntos en este encuentro.
- 15/2/26: Cruz Azul vs Tigres, jornada 6 de la Liga MX (20:00 ET US, 19:00 MX, 02:00 ESP)
Cruz Azul vs Chivas, jornada 7 de la Liga MX
La última vez que estos dos equipos se enfrentaron, fue en el duelo correspondiente a los cuartos de final por el torneo de Apertura 2025, y los cementeros terminaron por avanzar a la siguiente ronda, en un partido recordado por el penal errado de Javier Hernández, en los minutos finales.
- 21/2/26: Cruz Azul vs Chivas, jornada 7 de la Liga MX (22:00 ET US, 21:00 MX, 04:00 ESP)
Monterrey vs Cruz Azul, jornada 8 de la Liga MX
La última vez que estas dos escuadras se enfrentaron, fue en el partido correspondiente a la jornada número 15 por el torneo de Apertura 2025, y el resultado acabó 2-0, en favor del conjunto cemenrero.
- 28/2/26: Monterrey vs Cruz Azul, jornada 8 de la Liga MX (20:00 ET US, 19:00 MX, 02:00 ESP)
Santos vs Cruz Azul, jornada 9 de la Liga MX
La mitad del torneo llegará con un duelo entre uno de los mejores equipos del balompié mexicano y uno que está en una profunda crisis, por lo que la Máquina Celeste será amplia favorita.
- 28/2/26: Santos vs Cruz Azul, jornada 9 de la Liga MX (20:00 ET US, 19:00 MX, 02:00 ESP)
Cruz Azul vs Atlético San Luis, jornada 10 de la Liga MX
La última vez que estas dos escuadras se enfrentaron, fue en el partido correspondiente a la jornada número cuatro por el torneo de Apertura 2025, y el resultado acabó 2-1, en favor del conjunto cementero.
- 7/3/26: Cruz Azul vs Atlético San Luis, jornada 10 de la Liga MX (18:00 ET US, 17:00 MX, 12:00 ESP)
Calendario con los 5 próximos partidos del Cruz Azul
Rival
Fecha
Competición
Hora
TV
Tigres
15 de febrero
Liga MX
20:00 USA, 19:00 MEX, 02:00 ESP
TUDN, Canal 5 y Vix+
Chivas
21 de febrero
Liga MX
22:00 USA, 21:00 MEX, 04:00 ESP
TUDN, Canal 5 y Vix+
Monterrey
28 de febrero
Liga MX
20:00 USA, 19:00 MEX, 02:00 ESP
TUDN, Canal 5 y Vix+
Santos
3 de marzo
Liga MX
20:00 USA, 19:00 MEX, 02:00 ESP
Vix+
Atlético San Luis
7 de marzo
Liga MX
18:00 USA, 17:00 MEX, 12:00 ESP
TUDN, Canal 5 y Vix+
