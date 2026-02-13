Sports Illustrated

El calendario con los 5 próximos partidos del Cruz Azul tras golear 5-0 al Vancouver

Nicolás Ibáñez ya marcó su primer gol con la escuadra celeste
Jaime Garza|
Cruz Azul v Vancouver FC - CONCACAF Champions Cup 2026
Cruz Azul v Vancouver FC - CONCACAF Champions Cup 2026 | Jam Media/GettyImages

Cruz Azul goleó 5-0 al Vancouver en el partido de vuelta por la primera ronda de la CONCACAF Champions CUP 2026, asegurando así su pase a la siguiente fase, con un arrollador marcador global de 8-0. Luka Romero anotó doblete y Nicolás Ibáñez se estrenó con la camiseta celeste, logrando el tanto que sentenció la goleada.

Aquí te dejamos el calendario con los próximos cinco partidos que disputará el Cruz Azul, comenzando con el duelo del próximo domingo, cuando reciban a los Tigres.

Cruz Azul vs Tigres, jornada 6 de la Liga MX

Angel Correa
Tigres UANL v Forge FC - CONCACAF Champions Cup 2026 | Jam Media/GettyImages

Después de su duelo intercontinental, los celestes vuelven a la Liga MX en otra jornada de alto impacto, esta vez enfrentando a los Tigres, equipo que fue finalista el certamen pasado y que no ha tenido un arranque del todo bueno, así que será vital para el Azul sacar tres puntos en este encuentro.

  • 15/2/26: Cruz Azul vs Tigres, jornada 6 de la Liga MX (20:00 ET US, 19:00 MX, 02:00 ESP)

Cruz Azul vs Chivas, jornada 7 de la Liga MX

Armando Gonzalez
Mazatlan FC v Chivas - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Sergio Mejia/GettyImages

La última vez que estos dos equipos se enfrentaron, fue en el duelo correspondiente a los cuartos de final por el torneo de Apertura 2025, y los cementeros terminaron por avanzar a la siguiente ronda, en un partido recordado por el penal errado de Javier Hernández, en los minutos finales.

  • 21/2/26: Cruz Azul vs Chivas, jornada 7 de la Liga MX (22:00 ET US, 21:00 MX, 04:00 ESP)

Monterrey vs Cruz Azul, jornada 8 de la Liga MX

FBL-MEX-MONTERREY-TIJUANA
FBL-MEX-MONTERREY-TIJUANA | JULIO CESAR AGUILAR/GettyImages

La última vez que estas dos escuadras se enfrentaron, fue en el partido correspondiente a la jornada número 15 por el torneo de Apertura 2025, y el resultado acabó 2-0, en favor del conjunto cemenrero.

  • 28/2/26: Monterrey vs Cruz Azul, jornada 8 de la Liga MX (20:00 ET US, 19:00 MX, 02:00 ESP)

Santos vs Cruz Azul, jornada 9 de la Liga MX

FBL-MEX-TIGRES-SANTOS
FBL-MEX-TIGRES-SANTOS | JULIO CESAR AGUILAR/GettyImages

La mitad del torneo llegará con un duelo entre uno de los mejores equipos del balompié mexicano y uno que está en una profunda crisis, por lo que la Máquina Celeste será amplia favorita.

  • 28/2/26: Santos vs Cruz Azul, jornada 9 de la Liga MX (20:00 ET US, 19:00 MX, 02:00 ESP)

Cruz Azul vs Atlético San Luis, jornada 10 de la Liga MX

Anderson Duarte
Necaxa v Atletico San Luis - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Jam Media/GettyImages

La última vez que estas dos escuadras se enfrentaron, fue en el partido correspondiente a la jornada número cuatro por el torneo de Apertura 2025, y el resultado acabó 2-1, en favor del conjunto cementero.

  • 7/3/26: Cruz Azul vs Atlético San Luis, jornada 10 de la Liga MX (18:00 ET US, 17:00 MX, 12:00 ESP)

Calendario con los 5 próximos partidos del Cruz Azul

Rival

Fecha

Competición

Hora

TV

Tigres

15 de febrero

Liga MX

20:00 USA, 19:00 MEX, 02:00 ESP

TUDN, Canal 5 y Vix+

Chivas

21 de febrero

Liga MX

22:00 USA, 21:00 MEX, 04:00 ESP

TUDN, Canal 5 y Vix+

Monterrey

28 de febrero

Liga MX

20:00 USA, 19:00 MEX, 02:00 ESP

TUDN, Canal 5 y Vix+

Santos

3 de marzo

Liga MX

20:00 USA, 19:00 MEX, 02:00 ESP

Vix+

Atlético San Luis

7 de marzo

Liga MX

18:00 USA, 17:00 MEX, 12:00 ESP

TUDN, Canal 5 y Vix+

MÁS NOTICIAS SOBRE EL CRUZ AZUL

Published | Modified
Jaime Garza
JAIME GARZA

Redactor web y Editor para SI Fútbol. Liga MX y fútbol internacional. La vida, como una pelota de fútbol, da muchas vueltas. Mi trabajo consiste en relatar lo que ocurre mientras rueda.

Home/Futbol