El calendario con los 5 próximos partidos del Cruz Azul tras golear 5-0 al Vancouver

Cruz Azul goleó 5-0 al Vancouver en el partido de vuelta por la primera ronda de la CONCACAF Champions CUP 2026, asegurando así su pase a la siguiente fase, con un arrollador marcador global de 8-0. Luka Romero anotó doblete y Nicolás Ibáñez se estrenó con la camiseta celeste, logrando el tanto que sentenció la goleada.

DEBUT Y GOL DE NICO IBÁÑEZ CON CRUZ AZUL 🚂⚽



Así anotó su primer gol con Cruz Azul, ingresó de cambió al 2T y le bastaron minutos para estrenarse con "La Máquina".pic.twitter.com/Etx6jyjTvU — Fernando Esquivel (@fer_esquivel22) February 13, 2026

Aquí te dejamos el calendario con los próximos cinco partidos que disputará el Cruz Azul, comenzando con el duelo del próximo domingo, cuando reciban a los Tigres.

Cruz Azul vs Tigres, jornada 6 de la Liga MX

Tigres UANL v Forge FC - CONCACAF Champions Cup 2026 | Jam Media/GettyImages

Después de su duelo intercontinental, los celestes vuelven a la Liga MX en otra jornada de alto impacto, esta vez enfrentando a los Tigres, equipo que fue finalista el certamen pasado y que no ha tenido un arranque del todo bueno, así que será vital para el Azul sacar tres puntos en este encuentro.

15/2/26: Cruz Azul vs Tigres, jornada 6 de la Liga MX (20:00 ET US, 19:00 MX, 02:00 ESP)

Cruz Azul vs Chivas, jornada 7 de la Liga MX

Mazatlan FC v Chivas - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Sergio Mejia/GettyImages

La última vez que estos dos equipos se enfrentaron, fue en el duelo correspondiente a los cuartos de final por el torneo de Apertura 2025, y los cementeros terminaron por avanzar a la siguiente ronda, en un partido recordado por el penal errado de Javier Hernández, en los minutos finales.

21/2/26: Cruz Azul vs Chivas, jornada 7 de la Liga MX (22:00 ET US, 21:00 MX, 04:00 ESP)

Monterrey vs Cruz Azul, jornada 8 de la Liga MX

FBL-MEX-MONTERREY-TIJUANA | JULIO CESAR AGUILAR/GettyImages

La última vez que estas dos escuadras se enfrentaron, fue en el partido correspondiente a la jornada número 15 por el torneo de Apertura 2025, y el resultado acabó 2-0, en favor del conjunto cemenrero.

28/2/26: Monterrey vs Cruz Azul, jornada 8 de la Liga MX (20:00 ET US, 19:00 MX, 02:00 ESP)

Santos vs Cruz Azul, jornada 9 de la Liga MX

FBL-MEX-TIGRES-SANTOS | JULIO CESAR AGUILAR/GettyImages

La mitad del torneo llegará con un duelo entre uno de los mejores equipos del balompié mexicano y uno que está en una profunda crisis, por lo que la Máquina Celeste será amplia favorita.

28/2/26: Santos vs Cruz Azul, jornada 9 de la Liga MX (20:00 ET US, 19:00 MX, 02:00 ESP)

Cruz Azul vs Atlético San Luis, jornada 10 de la Liga MX

Necaxa v Atletico San Luis - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Jam Media/GettyImages

La última vez que estas dos escuadras se enfrentaron, fue en el partido correspondiente a la jornada número cuatro por el torneo de Apertura 2025, y el resultado acabó 2-1, en favor del conjunto cementero.

7/3/26: Cruz Azul vs Atlético San Luis, jornada 10 de la Liga MX (18:00 ET US, 17:00 MX, 12:00 ESP)

Calendario con los 5 próximos partidos del Cruz Azul

Rival Fecha Competición Hora TV Tigres 15 de febrero Liga MX 20:00 USA, 19:00 MEX, 02:00 ESP TUDN, Canal 5 y Vix+ Chivas 21 de febrero Liga MX 22:00 USA, 21:00 MEX, 04:00 ESP TUDN, Canal 5 y Vix+ Monterrey 28 de febrero Liga MX 20:00 USA, 19:00 MEX, 02:00 ESP TUDN, Canal 5 y Vix+ Santos 3 de marzo Liga MX 20:00 USA, 19:00 MEX, 02:00 ESP Vix+ Atlético San Luis 7 de marzo Liga MX 18:00 USA, 17:00 MEX, 12:00 ESP TUDN, Canal 5 y Vix+

MÁS NOTICIAS SOBRE EL CRUZ AZUL