El calendario con los 5 próximos partidos del Liverpool tras caer 0-2 ante el PSG en Champions

Tras afrontar la ida de los cuartos de final de Champions League ante PSG en el Parque de los Príncipes, el Liverpool se prepara para los próximos partidos que sin lugar a duda, definirán su suerte en esta temporada.

La definición ante los franceses y dos clásicos en la Premier, los desafíos más interesantes que le esperan al conjunto de Arne Slot.

A continuación, los próximos cinco partidos de los Reds.

Liverpool vs Fulham, jornada 32 de la Premier League

Fulham v Liverpool - Premier League | Shaun Brooks - CameraSport/GettyImages

Hoy el Liverpool se encuentra en la quinta posición de la Premier, a cinco puntos del Aston Villa. Debe ganar para acercarse a los puestos de Champions y el encuentro ante Fulham en Anfield es una oportunidad inmejorable para hacerlo. De todas formas, no será un rival sencillo: no le ha podido ganar en sus últimos tres enfrentamientos.

11/04/26: Liverpool vs Fulham - Premier League - (USA: 12:30, MEX: 10:30, ESP: 18:30)

Liverpool vs París Saint-Germain, vuelta de cuartos de final de la UEFA Champions League

Liverpool FC v Paris Saint-Germain - UEFA Champions League 2024/25 Round of 16 Second Leg | Jean Catuffe/GettyImages

La llave de cuartos de final entre estos dos gigantes del fútbol europeo se definirá en Anfield el martes 14 de abril. El último antecedente no es un recuerdo feliz para Liverpool: cayó por penales en los octavos de final de la edición 24/25.

14/04/26: Liverpool vs PSG - UEFA Champions League - (USA: 15:00, MEX: 13:00, ESP: 21:00)

Everton vs Liverpool, jornada 33 de la Premier League

Liverpool v Everton - Premier League | Gaspafotos/MB Media/GettyImages

El derbi de Merseyside es uno de los partidos más atractivos que tiene la Premier League. El historial favorece ampliamente al Liverpool, aunque no ha podido ganar en sus últimas tres visitas a la casa de su histórico rival.

19/04/26: Everton vs Liverpool - Premier League - (USA: 9:00, MEX: 7:00, ESP: 15:00)

Liverpool vs Crystal Palace, jornada 34 de la Premier League

Liverpool v Crystal Palace - Carabao Cup Fourth Round | Liverpool FC/GettyImages

En su lucha por clasificar a la próxima Champions, Liverpool se cruzará con un rival que le ha traído más de un dolor de cabeza en los últimos cruces. El Crystal Palace lo eliminó de la Copa de la Liga, le ganó el partido de la ida en la Premier y también la final de la última Community Shield.

25/04/26: Liverpool vs Crystal Palace - Premier League - (USA: 10:00, MEX: 8:00, ESP: 16:00)

Manchester United vs Liverpool, jornada 35 de la Premier League

Liverpool v Manchester United - Premier League | Gaspafotos/MB Media/GettyImages

El domingo 3 de mayo, el Liverpool viajará a Manchester para afrontar un nuevo clásico de Inglaterra. El último choque fue triunfo para los Red Devils en Anfield, por lo que Liverpool irá a Old Trafford con ánimos de revancha.

03/05/26: Manchester United vs Liverpool- Premier League - (USA: 10:30, MEX: 08:30, ESP: 16:30)

El calendario de los próximos 5 encuentros del Liverpool