El calendario con los 5 próximos partidos del Liverpool tras caer 2-1 ante el Brighton

El Liverpool no logra terminar de afianzarse en la Premier League y dejó pasar una chance de meterle presión a los de arriba en la lucha por entrar en la próxima UEFA Champions League perdiendo 2-1 ante el Brighton con doblete de Danny Welbeck.

Con un calendario cargado, cada partido será clave para mantener sus aspiraciones en tres frentes. La fortaleza defensiva y el poder ofensivo de los Reds serán puestos a prueba en encuentros donde los detalles marcarán la diferencia.

Manchester City vs Liverpool, cuartos de final FA Cup

Manchester City v Crystal Palace - Premier League | Simon Stacpoole/Offside/GettyImages

Este moderno clásico inglés llega en una instancia definitoria para ambos, ya que el City está peleando por los títulos locales que le quedan tras la eliminación por UEFA Champions League ante el Real Madrid y el Liverpool necesita imponerse para terminar lo más arriba posible en la Premier. Será un enfrentamiento que promete intensidad táctica y velocidad en los contraataques.

04/04/26: Manchester City vs Liverpool - FA Cup - (USA: 7:45, MEX: 6:45, ESP: 14:45)

París Saint-Germain vs Liverpool, ida de cuartos de final de la UEFA Champions League

Paris Saint-Germain v AS Monaco - UEFA Champions League 2025/26 League Knockout Play-off Second Leg | Franco Arland - UEFA/GettyImages

Estos dos gigantes se verán las caras en la Ciudad Luz para enfrentarse por los cuartos de final de la UEFA Champions League, reeditando la serie de octavos de la temporada pasada. El PSG viene de aplastar al Chelsea y buscará una nueva víctima inglesa, mientras que el Liverpool quiere tomarse revancha de lo sucedido el año pasado.

08/04/26: PSG vs Liverpool - UEFA Champions League - (USA: 14:00, MEX: 13:00, ESP: 20:00)

Liverpool vs Fulham, jornada 32 de la Premier League

Liverpool FC v Real Madrid C.F. - UEFA Champions League 2024/25 League Phase MD5 | Michael Regan - UEFA/GettyImages

El Fulham ha mostrado solidez en defensa, pero Liverpool se ha llevado los últimos 3 encuentros directos por al menos dos goles de diferencia. El desafío será mantener la concentración y aprovechar las oportunidades para no perder puntos en Anfield.

11/04/26: Liverpool vs Fulham - Premier League - (USA: 12:30, MEX: 11:30, ESP: 19:30)

Liverpool vs París Saint-Germain, vuelta de cuartos de final de la UEFA Champions League

Liverpool FC v Qarabag FK - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD8 | Simon Stacpoole/Offside/GettyImages

La llave por una de las plazas para entrar entre los mejores cuatro de Europa se definirá en Anfield, con un clima que dependerá pura y exclusivamente de cómo se de el partido de ida en París. La afición siempre apoya, pero el nerviosismo puede aparecer si la cosa se complica.

14/04/26: Liverpool vs PSG - UEFA Champions League - (USA: 14:00, MEX: 13:00, ESP: 20:00)

Everton vs Liverpool, jornada 33 de la Premier League

FBL-ENG-PR-EVERTON-TOTTENHAM | PETER POWELL/GettyImages

El derbi de Merseyside siempre es impredecible. En los últimos cinco duelos entre ambos, Liverpool ganó 3, Everton 1 y hubo un empate. Este encuentro es clave para mantener la ventaja en la lucha por los primeros puestos de la Premier League y, además, para la moral del plantel de Slot.

19/04/26: Everton vs Liverpool - Premier League - (USA: 9:00, MEX: 8:00, ESP: 16:00)

El calendario de los próximos 5 encuentros del Liverpool