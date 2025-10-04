El calendario con los 5 próximos partidos del Manchester United tras el triunfo 2-0 ante el Sounderland

El Manchester United de Rúben Amorim comenzó el mes de octubre con un importante triunfo de 2-0 sobre el recién ascendido Sunderland, que no había recibido un solo gol en las primeras seis jornadas de la Premier League.

La victoria representó una bocanada de aire fresco para Ruben Amorim, cuyo futuro al frente del Manchester United comenzaba a ponerse en tela de duda. Será fundamental que los Red Devils continúen sumando la mayor cantidad de puntos en lo que resta de la temporada.

Liverpool - Manchester United, jornada 8 de la Premier League

FBL-ENG-PR-MAN UTD-ARSENAL | PAUL ELLIS/GettyImages

Este encuentro se posicionará como la prueba de fuego de un Manchester United que ha realizado este mercado veraniego grandes traspasos. Tanto Liverpool como Manchester United han trabajado a fondo este verano para mejorar las prestaciones de su plantilla. En Anfield ya se ven resultados pero, de momento, en Old Trafford se espera con grandes expectativas que los fichajes resulten positivos.

Liverpool vs Manchester United - Jornada 8 de Premier League (11:00 US, 9:00 MX, 17:00 ESP)

Manchester United - Brighton, jornada 9 de la Premier League

Manchester United FC v Brighton & Hove Albion FC - Premier League | Gareth Copley/GettyImages

Tras un encuentro de alto voltaje recibirán al Brighton, un partido que en teoría debería de ser algo más asequible para el conjunto ditigido por Ruben Amorim. Sin embargo, son un estilo de encuentros que se pueden complicar y es lo que el Manchester United debería de evitar.

Manchester United vs Brighton - Jornada 9 de Premier League (12:30 US, 10:30 MX, 18.30 ESP)



Nottingham Forest - Manchester United, jornada 10 de la Premier League

Nottingham Forest FC v Manchester United FC - Premier League | Michael Steele/GettyImages

Para empezar noviembre, a la vuelta de la esquina del fin de año, visitarán The City Ground con la esperanza de poder sacar tres valiosos puntos en un escenario complejo. El Nottingham Forest sigue en proceso de evolución y crecimiento, y será un encuentro complicado.



Nottingham Forest vs Manchester United - Jornada 10 de Premier League (11:00 US, 9, MX, 17:00 ESP)

Tottenham - Manchester United, jornada 11 de la Premier League

Tottenham Hotspur v Manchester United - UEFA Europa League Final 2025 | Jean Catuffe/GettyImages

Los mancunianos se verán las caras con un Tottenham que acusará el cansancio de acumular varios partidos de competición europea por esas fechas.

Tottenham Hotspur vs Manchester United - Jornada 11 de Premier League (08:30 US, 06:30 MX, 14.30 ESP)

Manchester United - Everton, jornada 12 de la Premier League

Manchester United v Everton FC: Premier League Summer Series | AJ Reynolds/GettyImages

El Everton también viene siendo irregular y arrancó de manera muy similar al Manchester United, por lo que puede ser un partido que determine para qué está cada uno, ya que al término del mismo se habrá jugado ya un tercio de la temporada.

Manchester United vs. Everton - Jornada 12 de Premier League (16:00 US, 14:00 MX, 22:00 ESP)

Calendario con los 5 próximos partidos del Manchester United