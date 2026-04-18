El Manchester United derrotó al Chelsea en la jornada 33 de la Premier League con un solitario gol de Matheus Cunha. Con este resultado, los Red Devils llegaron a 58 puntos y se ubican en el tercer puesto de la tabla general.

El objetivo de volver a la Champions League sigue vivo y tendrán duelos apasionantes de acá a fin de temporada.

A continuación, los próximos cinco partidos del equipo de Michael Carrick.

Manchester United vs Brentford, jornada 34 de la Premier League

Manchester United v Chelsea FC - Barclays Women´s Super League | Naomi Baker - The FA/GettyImages

El Brentford se ha consolidado como un rival difícil de predecir, especialmente en encuentros donde necesita sumar puntos para objetivos europeos o de mitad de tabla. El United buscará mantener su ritmo y afianzar su ofensiva para asegurar los tres puntos.

27/04/26: Manchester United vs Brentford - Premier League - USA: 14:00, MEX: 13:00, ESP: 21:00

Manchester United vs Liverpool, jornada 35 de la Premier League

Liverpool FC v Manchester United FC - Premier League | Liverpool FC/GettyImages

El enfrentamiento con el Liverpool no solo representa un clásico histórico, sino también un examen de carácter para el United. En los últimos cinco enfrentamientos, el United ganó dos y el Liverpool tres, lo que demuestra que será un duelo abierto y disputado.

03/05/26: Manchester United vs Liverpool - Premier League - USA: 09:30, MEX: 08:30, ESP: 16:30

Sunderland vs Manchester United, jornada 36 de la Premier League

Stadium Of Light | Heritage Images/GettyImages

En uno de sus últimos partidos visitará al Sunderland en el Stadium of Light, equipo que supo ser animador en el tramo inicial de la temporada y terminó en mitad de tabla, dando la pauta de que tienen material para ilusionarse con una buena campaña en la 2026/27.

09/05/26: Sunderland vs Manchester United - Premier League - USA: 09:00, MEX: 08:00, ESP: 16:00

Manchester United vs Nottingham Forest, jornada 37 de la Premier League

Views Of Old Trafford Home Of Manchester United FC | Matthew Peters/GettyImages

Su último partido de local será frente al Nottingham Forest el 17 de mayo en horario aún por confirmar. Habrá que ver en qué posición queda cada uno de cara a ese choque, aunque sus realidades son totalmente distintas y podrían pelear por cosas en ese encuentro.

17/05/26: Manchester United vs Nottingham Forest - Premier League - a confirmar

Brighton vs Manchester United, jornada 38 de la Premier League

Brighton & Hove Albion v Liverpool - Premier League | Liverpool FC/GettyImages

Los Diablos Rojos se despedirán de la temporada 2025/26 en el Falmer Stadium del sur inglés, donde esperan celebrar con sus hinchas el pasaje a una nueva edición de la UEFA Champions League.

24/05/26: Brighton vs Manchester United - Premier League - USA: 10:00, MEX: 09:00, ESP: 17:00

El calendario de los próximos 5 encuentros del Manchester United

Rival Fecha Hora Competición TV Brentford 27 de abril USA: 14:00

MEX: 13:00

ESP: 21:00 Premier League USA: USA Network

MX: por confirmar

ESP: DAZN Liverpool 3 de mayo USA: 09:30

MEX: 08:30

ESP: 16:30 Premier League USA: USA Network

MX: por confirmar

ESP: DAZN Sunderland 9 de mayo USA: 09:00

MEX: 08:00

ESP: 16:00 Premier League USA: USA Network

MX: por confirmar

ESP: DAZN Nottingham Forest 17 de mayo A confirmar Premier League USA: USA Network

MX: por confirmar

ESP: DAZN Brighton 24 de mayo USA: 10:00

MEX: 09:00

ESP: 17:00 Premier League USA: USA Network

MX: por confirmar

ESP: DAZN