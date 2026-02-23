El Manchester United visitó al Everton en partido de la jornada 27 de la Premier League. Los Red Devils se impusieron ante los Toffees por marcador de 1-0 con gol de Benjamin Sesko, con lo que llegaron a 48 puntos y se ubicaron en el cuarto puesto de la tabla general.

Tras renacer de la mano de Michael Carrick, los Diablos Rojos están a tiro de puestos de UEFA Champions League y buscarán asegurarse su clasificación en las próximas semanas.

A continuación, los próximos cinco partidos del United.

Manchester United vs Crystal Palace, jornada 28 de la Premier League

Crystal Palace v Wolverhampton Wanderers - Premier League | Sebastian Frej/GettyImages

El United volverá a Old Trafford para recibir a Crystal Palace el 1 de marzo. A priori es uno de los cruces en los que el equipo está obligado a sumar de a tres, aunque Palace suele complicar con transiciones rápidas y partidos cerrados.

01/03/26: Manchester United vs Crystal Palace - Premier League - 09:00 USA, 08:00 MX,15:00 ESP

Newcastle vs Manchester United, jornada 29 de la Premier League

TOPSHOT-FBL-ENG-LCUP-NEWCASTLE-PARADE | OLI SCARFF/GettyImages

La exigencia subirá apenas unos días después: el 4 de marzo visitarán al Newcastle en St. James Park, en un duelo que suele tener ritmo alto y tensión, con dos equipos que están en la lucha por la clasificación a las copas europeas de la próxima temporada.

04/03/26: Newcastle vs Manchester United - Premier League - 15:30 USA, 14:30 MX, 21:30 ESP

Manchester United vs Aston Villa, jornada 30 de la Premier League

Manchester United v Tottenham Hotspur - Premier League | NurPhoto/GettyImages

El calendario seguirá con un partido de alto voltaje: Manchester United vs. Aston Villa, el 15 de marzo. El Villa se ha convertido en un rival durísimo y es un choque que decisivo en la lucha por entrar en la UEFA Champions League.

15/03/26: Manchester United vs Aston Villa - Premier League - 09:00 USA, 08:00 MX,15:00 ESP

Bournemouth vs Manchester United, jornada 31 de la Premier League

AFC Bournemouth v Wolverhampton Wanderers - Premier League | Jack Thomas - WWFC/GettyImages

La secuencia continuará el 20 de marzo cuando visite a Bournemouth, un partido que puede parecer menor, pero que históricamente ha sido peligroso para equipos grandes por el estilo directo del local.

20/03/26: Bournemouth vs Manchester United - Premier League - 16:00 USA, 15:00 MX, 20:00 ESP

Manchester United vs Leeds, jornada 32 de la Premier League

FBL-ENG-MANCHESTER UNITED | OLI SCARFF/GettyImages

Old Trafford se vestirá de fiesta para recibir la visita de un necesitado Leeds, que tiene que sumar la mayor cantidad de puntos posibles en el tramo final de la temporada para no sufrir otra pérdida de categoría.

11/04/26: Manchester United vs Leeds - Premier League - A confirmar