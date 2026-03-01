Sports Illustrated

El calendario con los 5 próximos partidos del Manchester United tras vencer 2-1 al Crystal Palace

Con goles de Bruno Fernandes y Benjamin Sesko, los Red Devils llegaron a 51 puntos y se colocan terceros en la tabla
Bruno Pernigotti|
El Manchester United derrotó al Crystal Palace por marcador de 2-1 con goles de Bruno Fernandes y Benjamin Sesko. Con este resultado, los Red Devils llegaron a 51 puntos y se colocaron en el tercer puesto de la Premier League.

Tras renacer de la mano de Michael Carrick, los Diablos Rojos están a tiro de puestos de UEFA Champions League y buscarán asegurarse su clasificación en las próximas semanas.

A continuación, los próximos cinco partidos del United.

Newcastle vs Manchester United, jornada 29 de la Premier League

La exigencia subirá apenas unos días después: el 4 de marzo visitarán al Newcastle en St. James Park, en un duelo que suele tener ritmo alto y tensión, con dos equipos que están en la lucha por la clasificación a las copas europeas de la próxima temporada.

  • 04/03/26: Newcastle vs Manchester United - Premier League - 15:30 USA, 14:30 MX, 21:30 ESP

Manchester United vs Aston Villa, jornada 30 de la Premier League

El calendario seguirá con un partido de alto voltaje: Manchester United vs. Aston Villa, el 15 de marzo. El Villa se ha convertido en un rival durísimo y es un choque que decisivo en la lucha por entrar en la UEFA Champions League.

  • 15/03/26: Manchester United vs Aston Villa - Premier League - 09:00 USA, 08:00 MX,15:00 ESP

Bournemouth vs Manchester United, jornada 31 de la Premier League

La secuencia continuará el 20 de marzo cuando visite a Bournemouth, un partido que puede parecer menor, pero que históricamente ha sido peligroso para equipos grandes por el estilo directo del local.

  • 20/03/26: Bournemouth vs Manchester United - Premier League - 16:00 USA, 15:00 MX, 20:00 ESP

Manchester United vs Leeds, jornada 32 de la Premier League

Old Trafford se vestirá de fiesta para recibir la visita de un necesitado Leeds, que tiene que sumar la mayor cantidad de puntos posibles en el tramo final de la temporada para no sufrir otra pérdida de categoría.

  • 11/04/26: Manchester United vs Leeds - Premier League - A confirmar

Chelsea vs Manchester United, jornada 33 de la Premier League

Se trata de un duelo directo por entrar en la próxima UEFA Champions League, aunque los Blues todavía tienen la opción de clasificarse vía UCL, en caso de ser campeones del torneo. Todo está por definirse, pero este duelo será clave suceda lo que suceda.

  • 18/04/26: Chelsea vs Manchester United - Premier League - A confirmar

Rival

Fecha

Hora

TV

Competición

Newcastle

4 de marzo

15:30 USA
14:30 MX
21:30 ESP

USA: USA Network
MX: por confirmar
ESP: DAZN

Premier League

Aston Villa

15 de marzo

09:00 USA
08:00 MX
15:00 ESP

USA: USA Network
MX: por confirmar
ESP: DAZN

Premier League

Bournemouth

20 de marzo

16:00 USA
15:00 MX
20:00 ESP

USA: USA Network
MX: por confirmar
ESP: DAZN

Premier League

Leeds

11 de abril

A confirmar

USA: USA Network
MX: por confirmar
ESP: DAZN

Premier League

Chelsea

18 de abril

A confirmar

USA: USA Network
MX: por confirmar
ESP: DAZN

Premier League

Bruno Pernigotti
BRUNO PERNIGOTTI

Periodista Deportivo graduado en 2018 | Fotógrafo aficionado, vlogger y generador de contenido | Argentino y de San Lorenzo

