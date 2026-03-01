El Manchester United derrotó al Crystal Palace por marcador de 2-1 con goles de Bruno Fernandes y Benjamin Sesko. Con este resultado, los Red Devils llegaron a 51 puntos y se colocaron en el tercer puesto de la Premier League.

Tras renacer de la mano de Michael Carrick, los Diablos Rojos están a tiro de puestos de UEFA Champions League y buscarán asegurarse su clasificación en las próximas semanas.

A continuación, los próximos cinco partidos del United.

Newcastle vs Manchester United, jornada 29 de la Premier League

TOPSHOT-FBL-ENG-LCUP-NEWCASTLE-PARADE | OLI SCARFF/GettyImages

La exigencia subirá apenas unos días después: el 4 de marzo visitarán al Newcastle en St. James Park, en un duelo que suele tener ritmo alto y tensión, con dos equipos que están en la lucha por la clasificación a las copas europeas de la próxima temporada.

04/03/26: Newcastle vs Manchester United - Premier League - 15:30 USA, 14:30 MX, 21:30 ESP

Manchester United vs Aston Villa, jornada 30 de la Premier League

Manchester United v Tottenham Hotspur - Premier League | NurPhoto/GettyImages

El calendario seguirá con un partido de alto voltaje: Manchester United vs. Aston Villa, el 15 de marzo. El Villa se ha convertido en un rival durísimo y es un choque que decisivo en la lucha por entrar en la UEFA Champions League.

15/03/26: Manchester United vs Aston Villa - Premier League - 09:00 USA, 08:00 MX,15:00 ESP

Bournemouth vs Manchester United, jornada 31 de la Premier League

AFC Bournemouth v Wolverhampton Wanderers - Premier League | Jack Thomas - WWFC/GettyImages

La secuencia continuará el 20 de marzo cuando visite a Bournemouth, un partido que puede parecer menor, pero que históricamente ha sido peligroso para equipos grandes por el estilo directo del local.

20/03/26: Bournemouth vs Manchester United - Premier League - 16:00 USA, 15:00 MX, 20:00 ESP

Manchester United vs Leeds, jornada 32 de la Premier League

FBL-ENG-MANCHESTER UNITED | OLI SCARFF/GettyImages

Old Trafford se vestirá de fiesta para recibir la visita de un necesitado Leeds, que tiene que sumar la mayor cantidad de puntos posibles en el tramo final de la temporada para no sufrir otra pérdida de categoría.

11/04/26: Manchester United vs Leeds - Premier League - A confirmar

Chelsea vs Manchester United, jornada 33 de la Premier League

FBL-ENG-PR-CHELSEA-BURNLEY | BEN STANSALL/GettyImages

Se trata de un duelo directo por entrar en la próxima UEFA Champions League, aunque los Blues todavía tienen la opción de clasificarse vía UCL, en caso de ser campeones del torneo. Todo está por definirse, pero este duelo será clave suceda lo que suceda.

18/04/26: Chelsea vs Manchester United - Premier League - A confirmar