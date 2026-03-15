El calendario con los 5 próximos partidos del Manchester United tras vencer 3-1 al Aston Villa
El Manchester United derrotó por 3-1 al Aston Villa en Old Trafford, en duelo correspondiente a la jornada 30 de la Premier League. Con este resultado, los Red Devils escalaron hasta el tercer puesto de la tabla.
El Manchester United llega al tramo final de la temporada con la necesidad de sumar puntos y afianzarse en la pelea por los puestos de la Champions League. Tras superar su último compromiso ante el Aston Villa, los Red Devils enfrentan un calendario que combina visitas complicadas y clásicos históricos, donde cada resultado podría marcar la diferencia en la lucha por objetivos europeos.
Bournemouth vs Manchester United, jornada 31 de la Premier League
El United visitará Dean Court en busca de tres puntos fundamentales. En sus últimos cinco encuentros contra el Bournemouth, el Manchester United logró tres victorias, un empate y sufrió una derrota, lo que evidencia que no será un compromiso sencillo. El equipo de Michael Carrick intentará imponer su juego ofensivo ante un rival que se ha mostrado resistente en casa.
- 20/03/26: Bournemouth vs Manchester United - Premier League - 16:00 USA, 15:00 MX, 20:00 ESP
Manchester United vs Leeds, jornada 32 de la Premier League
Old Trafford será testigo de un duelo donde los locales buscan consolidar su posición en los puestos de Premier League. El Leeds necesita puntos para escapar de la zona de descenso, por lo que se espera un encuentro intenso y de alta presión. En los últimos cinco enfrentamientos en casa, el United ganó cuatro y empató uno, lo que le da ventaja estadística.
- 11/04/26: Manchester United vs Leeds - Premier League - A confirmar
Chelsea vs Manchester United, jornada 33 de la Premier League
El enfrentamiento en Stamford Bridge será clave. El Chelsea llega con la posibilidad de clasificarse a la UCL por la vía del campeonato europeo, mientras que United buscará una victoria que lo consolide en los puestos de privilegio. En los últimos cinco partidos entre ambos equipos, United logró dos victorias, mientras Chelsea ganó tres.
- 18/04/26: Chelsea vs Manchester United - Premier League - A confirmar
Manchester United vs Brentford, jornada 34 de la Premier League
El Brentford se ha consolidado como un rival difícil de predecir, especialmente en encuentros donde necesita sumar puntos para objetivos europeos o de mitad de tabla. El United buscará mantener su ritmo y afianzar su ofensiva para asegurar los tres puntos.
- 27/04/26: Manchester United vs Brentford - Premier League - A confirmar
Manchester United vs Liverpool, jornada 35 de la Premier League
El enfrentamiento con el Liverpool no solo representa un clásico histórico, sino también un examen de carácter para el United. En los últimos cinco enfrentamientos, el United ganó dos y el Liverpool tres, lo que demuestra que será un duelo abierto y disputado.
- 02/05/26: Manchester United vs Liverpool - Premier League - A confirmar
El calendario de los próximos 5 encuentros del Manchester United
Rival
Fecha
Hora
Competición
TV
Bournemouth
20 de marzo
16:00 USA
Premier League
USA: USA Network
Leeds
11 de abril
A confirmar
Premier League
USA: USA Network
Chelsea
18 de abril
A confirmar
Premier League
USA: USA Network
Brentford
27 de abril
A confirmar
Premier League
Sin información
Liverpool
2 de mayo
A confirmar
Premier League
Sin información
Periodista deportiva, apasionada del fútbol, comprometida y dedicada a relatar historias desde la pasión y la cercanía con quienes viven el deporte.