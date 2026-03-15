El Manchester United derrotó por 3-1 al Aston Villa en Old Trafford, en duelo correspondiente a la jornada 30 de la Premier League. Con este resultado, los Red Devils escalaron hasta el tercer puesto de la tabla.

El Manchester United llega al tramo final de la temporada con la necesidad de sumar puntos y afianzarse en la pelea por los puestos de la Champions League. Tras superar su último compromiso ante el Aston Villa, los Red Devils enfrentan un calendario que combina visitas complicadas y clásicos históricos, donde cada resultado podría marcar la diferencia en la lucha por objetivos europeos.

Manchester United v Aston Villa - Premier League | Ash Donelon/GettyImages

Bournemouth vs Manchester United, jornada 31 de la Premier League

El United visitará Dean Court en busca de tres puntos fundamentales. En sus últimos cinco encuentros contra el Bournemouth, el Manchester United logró tres victorias, un empate y sufrió una derrota, lo que evidencia que no será un compromiso sencillo. El equipo de Michael Carrick intentará imponer su juego ofensivo ante un rival que se ha mostrado resistente en casa.

20/03/26: Bournemouth vs Manchester United - Premier League - 16:00 USA, 15:00 MX, 20:00 ESP

Manchester United vs Leeds, jornada 32 de la Premier League

Old Trafford será testigo de un duelo donde los locales buscan consolidar su posición en los puestos de Premier League. El Leeds necesita puntos para escapar de la zona de descenso, por lo que se espera un encuentro intenso y de alta presión. En los últimos cinco enfrentamientos en casa, el United ganó cuatro y empató uno, lo que le da ventaja estadística.

11/04/26: Manchester United vs Leeds - Premier League - A confirmar

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7 goles en 9 partidos 🤩 pic.twitter.com/rL0VaTGGAo — Manchester United (@ManUtd_Es) March 9, 2026

Chelsea vs Manchester United, jornada 33 de la Premier League

El enfrentamiento en Stamford Bridge será clave. El Chelsea llega con la posibilidad de clasificarse a la UCL por la vía del campeonato europeo, mientras que United buscará una victoria que lo consolide en los puestos de privilegio. En los últimos cinco partidos entre ambos equipos, United logró dos victorias, mientras Chelsea ganó tres.

18/04/26: Chelsea vs Manchester United - Premier League - A confirmar

Manchester United vs Brentford, jornada 34 de la Premier League

El Brentford se ha consolidado como un rival difícil de predecir, especialmente en encuentros donde necesita sumar puntos para objetivos europeos o de mitad de tabla. El United buscará mantener su ritmo y afianzar su ofensiva para asegurar los tres puntos.

27/04/26: Manchester United vs Brentford - Premier League - A confirmar

Manchester United vs Liverpool, jornada 35 de la Premier League

El enfrentamiento con el Liverpool no solo representa un clásico histórico, sino también un examen de carácter para el United. En los últimos cinco enfrentamientos, el United ganó dos y el Liverpool tres, lo que demuestra que será un duelo abierto y disputado.

02/05/26: Manchester United vs Liverpool - Premier League - A confirmar

El calendario de los próximos 5 encuentros del Manchester United