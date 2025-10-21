Sports Illustrated Fútbol

El calendario con los cinco próximos encuentros del Atlético de Madrid tras caer 0-4 ante el Arsenal

El Colchonero buscará seguir arriba tanto en LaLiga como en la UEFA Champions League.
Los resultados comienzan a verse. Luego de un flojo inicio de temporada, el Cholo Simeone y su Atlético de Madrid empezaban a acomodarse en LaLiga y también en Champions League. Sin embargo, este resultado ante el Arsenal de nuevo los deja en una posición sumamente complicada ante su afición.

A continuación, los próximos cinco partidos del equipo del Cholo Simeone.

Real Betis vs Atlético de Madrid, jornada 10 de LaLiga

Como parte del exigente tramo de temporada que están viviendo tendrán la visita al Betis en la Cartuja, en un partido siempre complejo frente a un rival que busca consolidarse en la zona noble de la tabla, siendo los dirigidos por Manuel Pellegrini su inmediato perseguidor de cara a la clasificación a la Champions 2026/2027.

  • 27/10/25: Real Betis vs Atlético de Madrid - jornada 10 de LaLiga (16:00 US, 14:00 MX, 22:00 ESP)

Atlético de Madrid vs Sevilla, jornada 11 de LaLiga

En la continuidad del campeonato español de Primera División recibirán en el Metropolitano la visita del Sevilla, que viene de darle un golpe fuerte al FC Barcelona la fecha pasada y amenaza con meterle miedo a los otros grandes tras campañas flojas.

  • 01/11/25: Atlético de Madrid vs Sevilla - jornada 11 de LaLiga (10:15 US, 09:15 MX, 17:15 ESP)

Atlético de Madrid vs Union Saint-Gilloise, jornada 4 de la UEFA Champions League

Nuevamente en casa, el Colchonero se reencontrará con sus fans tras la excursión a Londres para enfrentarse al Arsenal. En esta oportunidad recibirán al equipo belga, que supo sorprender ganándole 3-1 al PSV en el debut.

  • 04/11/25: Atlético de Madrid vs Union Saint-Gilloise - jornada 4 de la Champions League (15:00 US, 14:00 MX, 22:00 ESP)

Atlético de Madrid vs Levante, jornada 12 de LaLiga

  • 08/11/25: Atlético de Madrid vs Levante - jornada 12 de LaLiga (12:30 US, 11:30 MX, 17:30 ESP)

Los aficionados del Atlético estarán contentos, ya que jugarán tres partidos consecutivos en casa y tendrán la posibilidad de apoyar en masa a los dirigidos por Diego Simeone. En esta oportunidad será contra el recién ascendido Levante.

Getafe vs Atlético de Madrid, jornada 13 de LaLiga

El equipo de Bordalás siempre es dificil y más aún en el Colliseum. Habiéndose disputado un 40% de LaLiga para ese momento, es un gran partido para determinar para qué está en esta temporada los Colchoneros, que si quieren pelear hasta el final deberán traerse los tres puntos de allí.

  • 23/11/25: Getafe vs Atlético de Madrid - jornada 13 de LaLiga (12:30 US, 11:30 MX, 17:30 ESP)

Los próximos 5 partidos del Atlético Madrid

Rival

Fecha

Hora

Competición

TV

Betis

27 de octubre

16:00 US, 14:00 MX, 22:00 ESP

LaLiga

DAZN

Sevilla

01 de noviembre

10:15 US, 09:15 MX, 17:15 ESP

LaLiga

DAZN

Union Saint-Gilloise

04 de noviembre

15:00 US, 14:00 MX, 22:00 ESP

Champions League

Movistar+

Levante

08 de noviembre

12:30 US, 11:30 MX, 17:30 ESP

LaLiga

DAZN

Getafe

23 de noviembre

12:30 US, 11:30 MX, 17:30 ESP

LaLiga

DAZN

