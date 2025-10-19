El calendario con los cinco próximos encuentros del Atlético de Madrid tras enfrentarse al Osasuna
El Atlético de Madrid venció por la mínima en un partido algo falto de ocasiones. Almada se estrenó como goleador. Los de Simeone tienen ya la vista puesta en la Champions.
A continuación, los próximos cinco partidos del equipo del Cholo Simeone.
Arsenal vs Atlético de Madrid, jornada 3 de la UEFA Champions League
Apenas unos días después, los de Simeone viajarán a Londres para medirse al Arsenal en el Emirates, un choque de alta intensidad en la Champions que pondrá a prueba la solidez rojiblanca ante uno de los grandes de Europa.
Real Betis vs Atlético de Madrid, jornada 10 de LaLiga
Como parte del exigente tramo de temporada que están viviendo tendrán la visita al Betis en la Cartuja, en un partido siempre complejo frente a un rival que busca consolidarse en la zona noble de la tabla.
Atlético de Madrid vs Sevilla, jornada 11 de LaLiga
En la continuidad del campeonato español de Primera División recibirán en el Metropolitano la visita del Sevilla, que viene de darle un golpe fuerte al FC Barcelona la fecha pasada y amenaza con meterle miedo a los otros grandes tras campañas flojas.
Atlético de Madrid vs Union Saint-Gilloise, jornada 4 de la UEFA Champions League
Nuevamente en casa, el Colchonero se reencontrará con sus fans tras la excursión a Londres para enfrentarse al Arsenal. En esta oportunidad recibirán al equipo belga, que supo sorprender ganándole 3-1 al PSV en el debut.
Atlético de Madrid vs Levante, jornada 12 de LaLiga
Los aficionados del Atlético estarán contentos, ya que jugarán tres partidos consecutivos en casa y tendrán la posibilidad de apoyar en masa a los dirigidos por Diego Simeone. En esta oportunidad será contra el recién ascendido Levante.
Los próximos 5 partidos del Atlético Madrid
Rival
Fecha
Competición
Arsenal
21 octubre
UEFA Champions League
Real Betis
27 octubre
LaLiga
Sevilla
1 de noviembre
LaLiga
Union Saint-Gilloise
4 de noviembre
UEFA Champions League
Levante
8 de noviembre
LaLiga
Periodista Deportivo graduado en 2018 | Fotógrafo aficionado, vlogger y generador de contenido | Argentino y de San Lorenzo