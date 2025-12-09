El calendario con los cinco próximos encuentros del Atlético de Madrid tras ganar 3-2 ante el PSV Eindhoven
El Atlético de Madrid enfrentó y venció 3-2 al PSV por la jornada 6 de la UEFA Champions League y ya se centra en lo que se le viene: Copa del Rey, LaLiga y la Supercopa en Arabia, donde enfrentará al Real Madrid en semifinales.
A continuación, los próximos cinco partidos del Atlético de Madrid.
Atlético de Madrid vs Valencia, jornada 16 de LaLiga
Tras tres partidos fuera de casa, el Colchonero volverá al Metropolitano para enfrentarse al equipo Che, en un duelo entre dos clubes tradicionales de la élite del fútbol español. Eso si, el Valencia no atraviesa su mejor momento y el Atleti tiene todas las de ganar.
- 13/12/25: Atlético de Madrid vs Valencia - LaLiga - 08:00 EEUU, 06:00 MX, 14:00 ESP
Atlético Baleares vs Atlético de Madrid, 16vos de final Copa del Rey
El Atlético Baleares se encuentra en 19º puesto en Segunda RFEF y es, a priori, el rival más factible para el Atlético de Madrid. Aun así, ya han demostrado que pueden dar la sorpresa en enfrentamientos a partido único, ya que venció en la pasada ronda de Copa al Espanyol, con un resultado de 1-0.
- 17/12/25: Atlético Baleares vs Atlético de Madrid, 16vos de final de la Copa del Rey - 08:00 EEUU, 06:00 MX, 14:00 ESP
Girona vs Atlético de Madrid, jornada 17 de LaLiga
El Atleti terminará su 2025 en Montilivi, con la ilusión de culminar lo más arriba posible en la tabla de posiciones para soñar con coronar en la primera mitad del 2026.
- 21/12/25: Girona vs Atlético de Madrid - LaLiga - 14:00 EEUU, 13:00 MX, 20:00 ESP
Real Sociedad - Atlético de Madrid, jornada 18 de LaLiga
La Real está en una fase irregular de la temporada, lejos del descenso y también de la zona de copas internacionales, pero tiene tiempo para recuperarse y llegar de mejor manera al inicio del 2026.
- 04/01/26: Real Sociedad - Atlético de Madrid - LaLiga - 08:00 EEUU, 06:00 MX, 16:00 ESP
Atlético de Madrid vs. Real Madrid, semifinal de la Supercopa de España
Colchoneros y Merengues se verán las caras para definir uno de los pasajes a la gran final de la Supercopa de España, uno de los trofeos que el equipo de Simeone mira con cariño para tratar de volver a gritar campeón.
- 08/01/26: Atlético de Madrid vs. Real Madrid - Supercopa de España - Horario a confirmar
Los próximos 5 partidos del Atlético Madrid
Rival
Fecha
Hora
TV
Competición
Valencia
13 de diciembre
08:00 EEUU 06:00 MX
EEUU: ESPN
LaLiga
Atlético Baleares
17 de diciembre
14:00 EEUU 13:00 MX
A confirmar
Copa del Rey
Girona
21 de diciembre
14:00 EEUU 13:00 MX
EEUU: ESPN
LaLiga
Real Sociedad
4 de enero
08:00 EEUU 06:00 MX
EEUU: ESPN
LaLiga
Real Madrid
8 de enero
A confirmar
EEUU: ESPN
Supercopa España
