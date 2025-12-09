El calendario con los cinco próximos encuentros del Atlético de Madrid tras ganar 3-2 ante el PSV Eindhoven

El Atlético de Madrid enfrentó y venció 3-2 al PSV por la jornada 6 de la UEFA Champions League y ya se centra en lo que se le viene: Copa del Rey, LaLiga y la Supercopa en Arabia, donde enfrentará al Real Madrid en semifinales.

A continuación, los próximos cinco partidos del Atlético de Madrid.

Atlético de Madrid vs Valencia, jornada 16 de LaLiga

Tras tres partidos fuera de casa, el Colchonero volverá al Metropolitano para enfrentarse al equipo Che, en un duelo entre dos clubes tradicionales de la élite del fútbol español. Eso si, el Valencia no atraviesa su mejor momento y el Atleti tiene todas las de ganar.

13/12/25: Atlético de Madrid vs Valencia - LaLiga - 08:00 EEUU, 06:00 MX, 14:00 ESP

Atlético Baleares vs Atlético de Madrid, 16vos de final Copa del Rey

El Atlético Baleares se encuentra en 19º puesto en Segunda RFEF y es, a priori, el rival más factible para el Atlético de Madrid. Aun así, ya han demostrado que pueden dar la sorpresa en enfrentamientos a partido único, ya que venció en la pasada ronda de Copa al Espanyol, con un resultado de 1-0.

17/12/25: Atlético Baleares vs Atlético de Madrid, 16vos de final de la Copa del Rey - 08:00 EEUU, 06:00 MX, 14:00 ESP

Girona vs Atlético de Madrid, jornada 17 de LaLiga

El Atleti terminará su 2025 en Montilivi, con la ilusión de culminar lo más arriba posible en la tabla de posiciones para soñar con coronar en la primera mitad del 2026.

21/12/25: Girona vs Atlético de Madrid - LaLiga - 14:00 EEUU, 13:00 MX, 20:00 ESP

Real Sociedad - Atlético de Madrid, jornada 18 de LaLiga

La Real está en una fase irregular de la temporada, lejos del descenso y también de la zona de copas internacionales, pero tiene tiempo para recuperarse y llegar de mejor manera al inicio del 2026.

04/01/26: Real Sociedad - Atlético de Madrid - LaLiga - 08:00 EEUU, 06:00 MX, 16:00 ESP

Atlético de Madrid vs. Real Madrid, semifinal de la Supercopa de España

Colchoneros y Merengues se verán las caras para definir uno de los pasajes a la gran final de la Supercopa de España, uno de los trofeos que el equipo de Simeone mira con cariño para tratar de volver a gritar campeón.

08/01/26: Atlético de Madrid vs. Real Madrid - Supercopa de España - Horario a confirmar

