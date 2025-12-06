El Atlético de Madrid perdió por la mínima diferencia ante el Athletic Club en la jornada 16 de LaLiga. Tras este resultado, el cuadro colchonero permanece en la cuarta posición de la tabla general con 31 puntos.

A continuación, los próximos cinco partidos del Atlético de Madrid.

PSV Eindhoven vs Atlético de Madrid, jornada 6 de la UEFA Champions League

PSV v FC Volendam - Dutch Eredivisie | Soccrates Images/GettyImages

En una nueva presentación por copa, los del Cholo Simeone viajarán a los Países Bajos para enfrentarse con el PSV Eindhoven, que momentáneamente está dentro de la zona de clasificación al repechaje.

9/12/25: PSV Eindhoven vs Atlético de Madrid - UEFA Champions League - 15:00 EEUU, 14:00 MX, 21:00 ESP

Atlético de Madrid vs Valencia, jornada 16 de LaLiga

Rayo Vallecano de Madrid v Valencia CF - LaLiga EA Sports | Diego Souto/GettyImages

Tras tres partidos fuera de casa, el Colchonero volverá al Metropolitano para enfrentarse al equipo Che, en un duelo entre dos clubes tradicionales de la élite del fútbol español. Eso si, el Valencia no atraviesa su mejor momento y el Atleti tiene todas las de ganar.

13/12/25: Atlético de Madrid vs Valencia - LaLiga - 08:00 EEUU, 06:00 MX, 14:00 ESP

Girona vs Atlético de Madrid, jornada 17 de LaLiga

Girona FC v Real Madrid CF - LaLiga EA Sports | Judit Cartiel/GettyImages

El Atleti terminará su 2025 en Montilivi, con la ilusión de culminar lo más arriba posible en la tabla de posiciones para soñar con coronar en la primera mitad del 2026.

21/12/25: Girona vs Atlético de Madrid - LaLiga - 08:00 EEUU, 06:00 MX, 14:00 ESP

Real Sociedad - Atlético de Madrid, jornada 18 de LaLiga

Real Sociedad v Villarreal CF - LaLiga EA Sports | Juan Manuel Serrano Arce/GettyImages

La Real está en una fase irregular de la temporada, lejos del descenso y también de la zona de copas internacionales, pero tiene tiempo para recuperarse y llegar de mejor manera al inicio del 2026.

04/01/26: Real Sociedad - Atlético de Madrid - LaLiga - 08:00 EEUU, 06:00 MX, 16:00 ESP

Atlético de Madrid vs. Real Madrid, semifinal de la Supercopa de España

Real Madrid v Barcelona - Spanish Super Cup | Anadolu/GettyImages

Colchoneros y Merengues se verán las caras para definir uno de los pasajes a la gran final de la Supercopa de España, uno de los trofeos que el equipo de Simeone mira con cariño para tratar de volver a gritar campeón.

08/01/26: Atlético de Madrid vs. Real Madrid - Supercopa de España - Horario a confirmar

Los próximos 5 partidos del Atlético Madrid