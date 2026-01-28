El Atlético de Madrid afrontó la última jornada de la fase de liga de la Champions League 2025/26 recibiendo al Bodo/Glimt en el Metropolitano. El equipo de Simeone sorprendió, pero no de la mejor manera, pues cayó por marcador de 2-1.

A continuación, los próximos cinco partidos del Atlético de Madrid.

Levante vs Atlético de Madrid, jornada 22 de LaLiga

Levante Ud V Elche Cf - Laliga Ea Sports | Europa Press Sports/GettyImages

Tras su presentación por UEFA Champions League en casa, el Atlético de Madrid volverá a la actividad liguera visitando al Levante en el Ciutat de Valencia, donde enfrentará a un rival sumergido en puestos de descenso.

31/01/26: Levante vs Atlético de Madrid - LaLiga - 12:30 EEUU, 11:30 MX, 18:30 ESP

Real Betis vs Atlético de Madrid, cuartos de final de la Copa del Rey

Deportivo Alaves v Real Betis Balompie - LaLiga EA Sports | Juan Manuel Serrano Arce/GettyImages

El Aleti se jugará en La Cartuja la oportunidad de meterse entre los mejores cuatro de la Copa del Rey, aunque en frente tendrá a un complicado Real Betis que buscará ponérsela difícil al equipo del Cholo.

8/2/26: Real Betis vs Atlético de Madrid - Copa del Rey - 15:00 EEUU, 14:00 MX, 21:00 ESP

Atlético de Madrid vs Real Betis, jornada 23 de LaLiga

Atletico Madrid v Malaga - La Liga | Quality Sport Images/GettyImages

Paradójicamente, el perdedor tendrá revancha por LaLiga de inmediato con el encuentro que se jugará en el Metropolitano tres días más tarde.

8/2/25: Atlético de Madrid vs Real Betis - LaLiga - 12:30 EEUU, 11:30 MX, 18:30 ESP

Rayo Vallecano vs Atlético de Madrid, jornada 24 de LaLiga

Rayo Vallecano de Madrid v Getafe CF - LaLiga EA Sports | Diego Souto/GettyImages

El Atlético se trasladará dentro de Madrid para llegar a Vallecas, donde le espera el siempre complicado Rayo.

15/2/26: Rayo Vallecano vs Atlético de Madrid - LaLiga - A confirmar

Atlético de Madrid vs. RCD Espanyol, jornada 25 de LaLiga

Valencia Cf V Rcd Espanyol - Laliga Ea Sports | Europa Press Sports/GettyImages

Colchoneros y Periquitos se batirán a duelo en el Metropolitano para empezar a despedir el segundo mes del año y encaminar el final de la temporada de la mejor manera.

22/2/26: Atlético de Madrid vs. RCD Espanyol - LaLiga - Horario a confirmar

Los próximos 5 partidos del Atlético Madrid