El calendario con los cinco próximos encuentros del Atlético de Madrid tras perder ante el Bodø/Glimt
El Atlético de Madrid afrontó la última jornada de la fase de liga de la Champions League 2025/26 recibiendo al Bodo/Glimt en el Metropolitano. El equipo de Simeone sorprendió, pero no de la mejor manera, pues cayó por marcador de 2-1.
A continuación, los próximos cinco partidos del Atlético de Madrid.
Levante vs Atlético de Madrid, jornada 22 de LaLiga
Tras su presentación por UEFA Champions League en casa, el Atlético de Madrid volverá a la actividad liguera visitando al Levante en el Ciutat de Valencia, donde enfrentará a un rival sumergido en puestos de descenso.
- 31/01/26: Levante vs Atlético de Madrid - LaLiga - 12:30 EEUU, 11:30 MX, 18:30 ESP
Real Betis vs Atlético de Madrid, cuartos de final de la Copa del Rey
El Aleti se jugará en La Cartuja la oportunidad de meterse entre los mejores cuatro de la Copa del Rey, aunque en frente tendrá a un complicado Real Betis que buscará ponérsela difícil al equipo del Cholo.
- 8/2/26: Real Betis vs Atlético de Madrid - Copa del Rey - 15:00 EEUU, 14:00 MX, 21:00 ESP
Atlético de Madrid vs Real Betis, jornada 23 de LaLiga
Paradójicamente, el perdedor tendrá revancha por LaLiga de inmediato con el encuentro que se jugará en el Metropolitano tres días más tarde.
- 8/2/25: Atlético de Madrid vs Real Betis - LaLiga - 12:30 EEUU, 11:30 MX, 18:30 ESP
Rayo Vallecano vs Atlético de Madrid, jornada 24 de LaLiga
El Atlético se trasladará dentro de Madrid para llegar a Vallecas, donde le espera el siempre complicado Rayo.
- 15/2/26: Rayo Vallecano vs Atlético de Madrid - LaLiga - A confirmar
Atlético de Madrid vs. RCD Espanyol, jornada 25 de LaLiga
Colchoneros y Periquitos se batirán a duelo en el Metropolitano para empezar a despedir el segundo mes del año y encaminar el final de la temporada de la mejor manera.
- 22/2/26: Atlético de Madrid vs. RCD Espanyol - LaLiga - Horario a confirmar
Los próximos 5 partidos del Atlético Madrid
Rival
Fecha
Hora
TV
Competición
Levante
31 de enero
12:30 EEUU,
EEUU: ESPN
LaLiga
Real Betis
5 de febrero
15:00 EEUU, 14:00 MX,
EEUU: ESPN
Copa del Rey
Real Betis
8 de febrero
12:30 EEUU,
EEUU: ESPN
LaLiga
Rayo Vallecano
15 de febrero
A confirmar
EEUU: ESPN
LaLiga
RCD Espanyol
22 de febrero
A confirmar
EEUU: ESPN
LaLiga
Periodista Deportivo graduado en 2018 | Fotógrafo aficionado, vlogger y generador de contenido | Argentino y de San Lorenzo