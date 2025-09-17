Tras visitar Anfield, los del Cholo Simeone afrontarán un mes de septiembre y principios de octubre con un Derbi por medio y más encuentros de La Liga y Champions League.

El objetivo será escalar posiciones en el campeonato liguero, mientras que en Champions clasificarse a la siguiente ronda es una obligación.

Jornada 5: Mallorca – Atlético de Madrid (Son Moix, 21 de septiembre)

El siguiente desafío será a domicilio, en Son Moix frente al Mallorca. Tradicionalmente, los partidos en la isla resultan complicados para el Atlético, que deberá imponer su jerarquía y no dejarse sorprender por un rival que suele crecer en casa. La acumulación de partidos podría pasar factura en este momento del mes.

Mallorca vs Atlético de Madrid - Jornada 5 de La Liga

Jornada 6: Atlético de Madrid – Rayo Vallecano (Metropolitano, 24 de septiembre)

El mes lo cerrará el derbi madrileño ante el Rayo Vallecano, siempre un encuentro especial y con un extra de tensión. El Metropolitano volverá a ser el escenario donde el Atlético buscará afianzarse y sumar puntos vitales ante un rival que juega sin complejos y que ya ha sorprendido a los grandes en más de una ocasión.

Atlético de Madrid vs Rayo Vallecano - Jornada 6 de La Liga



Jornada 7: Atlético de Madrid – Real Madrid (Metropolitano, 28 de septiembre)

El Derby madrileño llegará muy temprano en esta temporada de LaLiga. El Atleti recibirá en su casa al Real Madrid, uno de los contendientes al título de la primera división española. Este duelo encapsula mucha historia... y un mal resultado podría ponerle las cosas muy complejas al 'Cholo' Simeone.

Atlético de Madrid vs Real Madrid - Jornada 7 de La Liga

Champions League: Atlético de Madrid - Eintracht Frankfurt (Metropolitano, 30 septiembre)

El Atlético de Madrid querrá brindarle a su afición la primera victoria y tres puntos en casa europeos, y para ello deberán de realizar un buen juego y vencer a los alemanes, en la segunda jornada de la fase de liga de la Champions League.

Atlético de Madrid vs Eintracht Frankfurt - Jornada 2 de fase de liga de Champions League

Jornada 8: Celta de Vigo - Atlético de Madrid (Estadio de Balaídos, 5 de octubre)

Para comenzar el mes de octubre el Atlético de Madrid visitará Vigo para medirse al Celta. Un encuentro donde los del Cholo Simeone tendrán que ser contundentes y sólidos en un escenario complicado para jugar a domicilio.

Los próximos 5 partidos del Atlético Madrid