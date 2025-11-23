Sports Illustrated Fútbol

El calendario con los cinco próximos encuentros del Atlético de Madrid tras vencer 1-0 al Getafe

El equipo del Cholo Simeone se consolida como cuarto lugar de la tabla
Bruno Pernigotti|
Getafe v Atletico Madrid - LaLiga EA Sports
Getafe v Atletico Madrid - LaLiga EA Sports | Soccrates Images/GettyImages

El Atlético de Madrid se impuso por la mínima diferencia ante el Getafe en la jornada 13 de LaLiga. Los Colchoneros se ubican en la cuarta posición de la tabla gracias a un autogol de Domingos Duarte.

A continuación, los próximos cinco partidos del equipo del Cholo Simeone.

Atlético de Madrid vs Inter de Milán, jornada 5 de la UEFA Champions League

Cristian Chivu
Hellas Verona FC v FC Internazionale - Serie A | Mattia Ozbot/GettyImages

En la continuidad de la competencia europea, el Atlético recibirá en el Metropolitano al subcampeón europeo, que buscará arrebatarle de visitante los tres puntos para ponerle picante a la etapa de liguilla.

  • 26/11/25: Atlético de Madrid vs Inter de Milán - UEFA Champions League - 15:00 EEUU, 14:00 MX, 21:00 ESP

Atlético de Madrid vs Real Oviedo, jornada 14 de LaLiga

David Carmo
Girona FC v Real Oviedo - LaLiga EA Sports | Alex Caparros/GettyImages

Volverán a jugar en condición de local, esta vez contra el equipo recién ascendido que tiene a Santi Cazorla como su gran figura. Sin dudas es una nueva oportunidad para conseguir un resultado contundente para el equipo del Cholo.

  • 29/11/25: Atlético de Madrid vs Real Oviedo - LaLiga - 15:00 EEUU, 14:00 MX, 21:00 ESP

FC Barcelona vs Atlético de Madrid, jornada 15 de La Liga

Fermin Lopez, Marcus Rashford
FC Barcelona v Elche CF - LaLiga EA Sports | Alex Caparros/GettyImages

La Ciudad Condal se vestirá de fiesta para un gran encuentro entre dos gigantes españoles: el Barcelona de Hansi Flick recibirá la visita del Atlético Madrid del Cholo Simeone ya casi llegando a la mitad de la temporada.

  • 2/12/25: FC Barcelona vs Atlético de Madrid - LaLiga - 15:00 EEUU, 14:00 MX, 21:00 ESP

Athletic Club vs Atlético de Madrid, jornada 16 de La Liga

A general view of estadio San Mames is seen from above prior...
A general view of estadio San Mames is seen from above prior... | Nicolò Campo/GettyImages

Luego de visitar al Barcelona, saldrán nuevamente a la ruta para otro partido de alto voltaje: jugarán en San Mamés ante el Athletic Club, en un partido con mucha historia y emociones.

  • 6/12/25: Athletic Club vs Atlético de Madrid - LaLiga - 15:00 EEUU, 14:00 MX, 21:00 ESP

PSV Eindhoven vs Atlético de Madrid, jornada 6 de la UEFA Champions League

PSV v Granada - UEFA Europa League
PSV v Granada - UEFA Europa League | Soccrates Images/GettyImages

En una nueva presentación por copa, los del Cholo Simeone viajarán a los Países Bajos para enfrentarse con el PSV Eindhoven, que momentáneamente está dentro de la zona de clasificación al repechaje.

  • 9/12/25: PSV Eindhoven vs Atlético de Madrid - UEFA Champions League - 15:00 EEUU, 14:00 MX, 21:00 ESP

Los próximos 5 partidos del Atlético Madrid

Rival

Fecha

Hora

Competición

TV

Inter de Milán

26 de noviembre

15:00 EEUU
14:00 MX
21:00 ESP

UEFA Champions League

EEUU: TUDN
MX: TNT Sports
ESP: Movistar+

Real Oviedo

29 de noviembre

15:00 EEUU
14:00 MX
21:00 ESP

LaLiga

EEUU: ESPN
MX: SkySports
ESP: DAZN

FC Barcelona

2 de diciembre

15:00 EEUU
14:00 MX
21:00 ESP

LaLiga

EEUU: ESPN
MX: SkySports
ESP: DAZN

Athletic Club

6 de diciembre

15:00 EEUU
14:00 MX
21:00 ESP

LaLiga

EEUU: ESPN
MX: SkySports
ESP: DAZN

PSV Eindhoven

9 de diciembre

15:00 EEUU
14:00 MX
21:00 ESP

UEFA Champions League

EEUU: TUDN
MX: TNT Sports
ESP: Movistar+

Published | Modified
Bruno Pernigotti
BRUNO PERNIGOTTI

Periodista Deportivo graduado en 2018 | Fotógrafo aficionado, vlogger y generador de contenido | Argentino y de San Lorenzo

