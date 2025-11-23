El Atlético de Madrid se impuso por la mínima diferencia ante el Getafe en la jornada 13 de LaLiga. Los Colchoneros se ubican en la cuarta posición de la tabla gracias a un autogol de Domingos Duarte.

A continuación, los próximos cinco partidos del equipo del Cholo Simeone.

Atlético de Madrid vs Inter de Milán, jornada 5 de la UEFA Champions League

Hellas Verona FC v FC Internazionale - Serie A | Mattia Ozbot/GettyImages

En la continuidad de la competencia europea, el Atlético recibirá en el Metropolitano al subcampeón europeo, que buscará arrebatarle de visitante los tres puntos para ponerle picante a la etapa de liguilla.

26/11/25: Atlético de Madrid vs Inter de Milán - UEFA Champions League - 15:00 EEUU, 14:00 MX, 21:00 ESP

Atlético de Madrid vs Real Oviedo, jornada 14 de LaLiga

Girona FC v Real Oviedo - LaLiga EA Sports | Alex Caparros/GettyImages

Volverán a jugar en condición de local, esta vez contra el equipo recién ascendido que tiene a Santi Cazorla como su gran figura. Sin dudas es una nueva oportunidad para conseguir un resultado contundente para el equipo del Cholo.

29/11/25: Atlético de Madrid vs Real Oviedo - LaLiga - 15:00 EEUU, 14:00 MX, 21:00 ESP

FC Barcelona vs Atlético de Madrid, jornada 15 de La Liga

FC Barcelona v Elche CF - LaLiga EA Sports | Alex Caparros/GettyImages

La Ciudad Condal se vestirá de fiesta para un gran encuentro entre dos gigantes españoles: el Barcelona de Hansi Flick recibirá la visita del Atlético Madrid del Cholo Simeone ya casi llegando a la mitad de la temporada.

2/12/25: FC Barcelona vs Atlético de Madrid - LaLiga - 15:00 EEUU, 14:00 MX, 21:00 ESP

Athletic Club vs Atlético de Madrid, jornada 16 de La Liga

A general view of estadio San Mames is seen from above prior... | Nicolò Campo/GettyImages

Luego de visitar al Barcelona, saldrán nuevamente a la ruta para otro partido de alto voltaje: jugarán en San Mamés ante el Athletic Club, en un partido con mucha historia y emociones.

6/12/25: Athletic Club vs Atlético de Madrid - LaLiga - 15:00 EEUU, 14:00 MX, 21:00 ESP

PSV Eindhoven vs Atlético de Madrid, jornada 6 de la UEFA Champions League

PSV v Granada - UEFA Europa League | Soccrates Images/GettyImages

En una nueva presentación por copa, los del Cholo Simeone viajarán a los Países Bajos para enfrentarse con el PSV Eindhoven, que momentáneamente está dentro de la zona de clasificación al repechaje.

9/12/25: PSV Eindhoven vs Atlético de Madrid - UEFA Champions League - 15:00 EEUU, 14:00 MX, 21:00 ESP

Los próximos 5 partidos del Atlético Madrid