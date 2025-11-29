El calendario con los cinco próximos encuentros del Atlético de Madrid tras vencer 2-0 al Real Oviedo

El Atlético de Madrid venció 2-0 al Real Oviedo con un doblete de Alexander Sorloth, resultado que mantiene a los colchoneros a tres puntos del FC Barcelona en la lucha por LaLiga. El delantero noruego resolvió el partido en una primera mitad dominante, apoyado por las asistencias de Dávid Hancko y una actuación sólida del equipo pese a las bajas. El Oviedo apenas generó peligro antes del descanso.

En la segunda parte, el conjunto asturiano reaccionó con llegadas de Viñas, Nacho Vidal y Santi Cazorla, pero el Atlético siguió controlando las opciones más claras. Con esta sexta victoria consecutiva, el Atleti llega a 31 puntos, mientras el Oviedo continúa en el sótano de la tabla con 9 unidades.

FC Barcelona vs Atlético de Madrid, jornada 15 de La Liga

FC Barcelona v Elche CF - LaLiga EA Sports | Alex Caparros/GettyImages

La Ciudad Condal se vestirá de fiesta para un gran encuentro entre dos gigantes españoles: el Barcelona de Hansi Flick recibirá la visita del Atlético Madrid del Cholo Simeone ya casi llegando a la mitad de la temporada.

2/12/25: FC Barcelona vs Atlético de Madrid - LaLiga - 15:00 EEUU, 14:00 MX, 21:00 ESP

Athletic Club vs Atlético de Madrid, jornada 16 de La Liga

A general view of estadio San Mames is seen from above prior... | Nicolò Campo/GettyImages

Luego de visitar al Barcelona, saldrán nuevamente a la ruta para otro partido de alto voltaje: jugarán en San Mamés ante el Athletic Club, en un partido con mucha historia y emociones.

6/12/25: Athletic Club vs Atlético de Madrid - LaLiga - 15:00 EEUU, 14:00 MX, 21:00 ESP

PSV Eindhoven vs Atlético de Madrid, jornada 6 de la UEFA Champions League

PSV v Granada - UEFA Europa League | Soccrates Images/GettyImages

En una nueva presentación por copa, los del Cholo Simeone viajarán a los Países Bajos para enfrentarse con el PSV Eindhoven, que momentáneamente está dentro de la zona de clasificación al repechaje.

9/12/25: PSV Eindhoven vs Atlético de Madrid - UEFA Champions League - 15:00 EEUU, 14:00 MX, 21:00 ESP

Atlético de Madrid vs Valencia, jornada 17 de LaLiga

Atletico Madrid v Malaga - La Liga | Gonzalo Arroyo Moreno/GettyImages

Tras tres partidos fuera de casa, el Colchonero volverá al Metropolitano para enfrentarse al equipo Che, en un duelo entre dos clubes tradicionales de la élite del fútbol español. Eso si, el Valencia no atraviesa su mejor momento y el Atleti tiene todas las de ganar.

13/12/25: Atlético de Madrid vs Valencia - LaLiga - 08:00 EEUU, 06:00 MX, 16:00 ESP

Girona vs Atlético de Madrid, jornada 18 de LaLiga

Girona FC v Deportivo Alaves - LaLiga EA Sports | Alex Caparros/GettyImages

El Atleti terminará su 2025 en Montilivi, con la ilusión de culminar lo más arriba posible en la tabla de posiciones para soñar con coronar en la primera mitad del 2026.

21/12/25: Girona vs Atlético de Madrid - LaLiga - 08:00 EEUU, 06:00 MX, 16:00 ESP

Los próximos 5 partidos del Atlético Madrid