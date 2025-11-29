El calendario con los cinco próximos encuentros del Atlético de Madrid tras vencer 2-0 al Real Oviedo
El Atlético de Madrid venció 2-0 al Real Oviedo con un doblete de Alexander Sorloth, resultado que mantiene a los colchoneros a tres puntos del FC Barcelona en la lucha por LaLiga. El delantero noruego resolvió el partido en una primera mitad dominante, apoyado por las asistencias de Dávid Hancko y una actuación sólida del equipo pese a las bajas. El Oviedo apenas generó peligro antes del descanso.
En la segunda parte, el conjunto asturiano reaccionó con llegadas de Viñas, Nacho Vidal y Santi Cazorla, pero el Atlético siguió controlando las opciones más claras. Con esta sexta victoria consecutiva, el Atleti llega a 31 puntos, mientras el Oviedo continúa en el sótano de la tabla con 9 unidades.
FC Barcelona vs Atlético de Madrid, jornada 15 de La Liga
La Ciudad Condal se vestirá de fiesta para un gran encuentro entre dos gigantes españoles: el Barcelona de Hansi Flick recibirá la visita del Atlético Madrid del Cholo Simeone ya casi llegando a la mitad de la temporada.
- 2/12/25: FC Barcelona vs Atlético de Madrid - LaLiga - 15:00 EEUU, 14:00 MX, 21:00 ESP
Athletic Club vs Atlético de Madrid, jornada 16 de La Liga
Luego de visitar al Barcelona, saldrán nuevamente a la ruta para otro partido de alto voltaje: jugarán en San Mamés ante el Athletic Club, en un partido con mucha historia y emociones.
- 6/12/25: Athletic Club vs Atlético de Madrid - LaLiga - 15:00 EEUU, 14:00 MX, 21:00 ESP
PSV Eindhoven vs Atlético de Madrid, jornada 6 de la UEFA Champions League
En una nueva presentación por copa, los del Cholo Simeone viajarán a los Países Bajos para enfrentarse con el PSV Eindhoven, que momentáneamente está dentro de la zona de clasificación al repechaje.
- 9/12/25: PSV Eindhoven vs Atlético de Madrid - UEFA Champions League - 15:00 EEUU, 14:00 MX, 21:00 ESP
Atlético de Madrid vs Valencia, jornada 17 de LaLiga
Tras tres partidos fuera de casa, el Colchonero volverá al Metropolitano para enfrentarse al equipo Che, en un duelo entre dos clubes tradicionales de la élite del fútbol español. Eso si, el Valencia no atraviesa su mejor momento y el Atleti tiene todas las de ganar.
- 13/12/25: Atlético de Madrid vs Valencia - LaLiga - 08:00 EEUU, 06:00 MX, 16:00 ESP
Girona vs Atlético de Madrid, jornada 18 de LaLiga
El Atleti terminará su 2025 en Montilivi, con la ilusión de culminar lo más arriba posible en la tabla de posiciones para soñar con coronar en la primera mitad del 2026.
- 21/12/25: Girona vs Atlético de Madrid - LaLiga - 08:00 EEUU, 06:00 MX, 16:00 ESP
Los próximos 5 partidos del Atlético Madrid
Rival
Fecha
Hora
Competición
TV
FC Barcelona
2 de diciembre
15:00 EEUU
LaLiga
EEUU: ESPN
Athletic Club
6 de diciembre
15:00 EEUU
LaLiga
EEUU: ESPN
PSV Eindhoven
9 de diciembre
15:00 EEUU
UEFA Champions League
EEUU: TUDN
Valencia
13 de diciembre
08:00 EEUU
LaLiga
EEUU: ESPN
Girona
21 de diciembre
08:00 EEUU
LaLiga
EEUU: ESPN
Periodista Deportivo graduado en 2018 | Fotógrafo aficionado, vlogger y generador de contenido | Argentino y de San Lorenzo