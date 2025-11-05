Luego de un flojo inicio de temporada, el Cholo Simeone y su Atlético de Madrid empezaron a acomodarse en LaLiga y también en Champions League. Tras la caída ante el Arsenal, lograron recuperarse ganándole 3-1 al Union Saint-Gilloise en condición de local.

A continuación, los próximos cinco partidos del equipo del Cholo Simeone.

Atlético de Madrid vs Levante, jornada 12 de LaLiga

Levante UD v Atletico de Madrid - Copa Del Rey | Aitor Alcalde Colomer/GettyImages

Los aficionados del Atlético estarán contentos, ya que jugarán tres partidos consecutivos en casa y tendrán la posibilidad de apoyar en masa a los dirigidos por Diego Simeone. En esta oportunidad será contra el recién ascendido Levante.

08/11/25: Atlético de Madrid vs Levante - LaLiga - 12:30 US, 11:30 MX, 17:30 ESP

Getafe vs Atlético de Madrid, jornada 13 de LaLiga

Getafe CF v Atletico de Madrid - La Liga EA Sports | Denis Doyle/GettyImages

El equipo de Bordalás siempre es dificil y más aún en el Colliseum. Habiéndose disputado un 40% de LaLiga para ese momento, es un gran partido para determinar para qué está en esta temporada los Colchoneros, que si quieren pelear hasta el final deberán traerse los tres puntos de allí.

23/11/25: Getafe vs Atlético de Madrid - LaLiga - 12:30 US, 11:30 MX, 17:30 ESP

Atlético de Madrid vs Inter de Milán, jornada 5 de la UEFA Champions League

Hellas Verona FC v FC Internazionale - Serie A | Mattia Ozbot/GettyImages

En la continuidad de la competencia europea, el Atlético recibirá en el Metropolitano al subcampeón europeo, que buscará arrebatarle de visitante los tres puntos para ponerle picante a la etapa de liguilla.

26/11/25: Atlético de Madrid vs Inter de Milán - UEFA Champions League - 15:00 EEUU, 14:00 MX, 21:00 ESP

Atlético de Madrid vs Real Oviedo, jornada 14 de LaLiga

Girona FC v Real Oviedo - LaLiga EA Sports | Alex Caparros/GettyImages

Volverán a jugar en condición de local, esta vez contra el equipo recién ascendido que tiene a Santi Cazorla como su gran figura. Sin dudas es una nueva oportunidad para conseguir un resultado contundente para el equipo del Cholo.

29/11/25: Atlético de Madrid vs Real Oviedo - LaLiga - 15:00 EEUU, 14:00 MX, 21:00 ESP

FC Barcelona vs Atlético de Madrid, jornada 15 de La Liga

FC Barcelona v Elche CF - LaLiga EA Sports | Alex Caparros/GettyImages

La Ciudad Condal se vestirá de fiesta para un gran encuentro entre dos gigantes españoles: el Barcelona de Hansi Flick recibirá la visita del Atlético Madrid del Cholo Simeone ya casi llegando a la mitad de la temporada.

02/12/25: FC Barcelona vs Atlético de Madrid - LaLiga - 15:00 EEUU, 14:00 MX, 21:00 ESP

