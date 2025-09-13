El Chelsea encara un mes de septiembre cargado de retos que pondrán a prueba el proyecto de Enzo Maresca. Este fin de semana, los Blues empataron por marcador de 2-2 ante el Brentford en el Gtech Community Stadium.

Tras un arranque irregular en Premier League, los Blues necesitan continuidad para reafirmar sensaciones y encarar con confianza tanto el campeonato inglés como la Champions League. La exigencia será máxima, con compromisos en liga, copa y en el estreno europeo.

Champions League: Bayern de Múnich – Chelsea (Allianz Arena, 17 de septiembre)

El estreno europeo no podría ser más exigente: visita al Allianz Arena para medirse al Bayern de Vincent Kompany. Un duelo de máxima dificultad que servirá como primera gran prueba internacional para los de Maresca, quienes buscarán competir de tú a tú con uno de los favoritos al título. El rendimiento defensivo y la eficacia en las transiciones ofensivas marcarán el destino del encuentro.

Bayern de Múnich vs Chelsea - Fase de liga de Champions League

Jornada 5: Manchester United – Chelsea (Old Trafford, 210 de septiembre)

La Premier no da respiro y, pocos días después, el Chelsea visitará al Manchester United de Ruben Amorim. Un clásico del fútbol inglés que llega en un momento crucial: ambos equipos pelean por instalarse en la parte alta de la tabla. Old Trafford exigirá carácter y personalidad a los “blues”, que necesitan demostrar que pueden ser competitivos también en escenarios históricos y de presión máxima.

Manchester United vs Chelsea - Jornada 5 de Premier League

EFL Cup: Lincoln City – Chelsea (LNER Stadium, 23 de septiembre)

La Copa de la Liga ofrecerá a Maresca la oportunidad de rotar y dar minutos a jugadores menos habituales. Sin embargo, la visita al Lincoln City, un rival de categorías inferiores pero con la motivación extra de recibir a un gigante de la Premier, no estará exenta de peligro. El Chelsea deberá combinar seriedad y contundencia para evitar sorpresas y asegurar su pase a los octavos de final.

Lincoln City vs Chelsea - Dieciseisavos de EFL Cup

Jornada 6: Chelsea – Brighton (Stamford Bridge, 27 de septiembre)

El mes cerrará en Stamford Bridge frente al siempre competitivo Brighton. Un choque de estilos entre el orden táctico de Maresca y la intensidad de un Brighton que acostumbra a complicar a los grandes. Será vital para los “blues” imponer su juego desde el inicio y mantener la regularidad para no perder terreno en la Premier.

Chelsea vs Brighton - Jornada 6 de Premier League

Los próximos 5 encuentros del Chelsea