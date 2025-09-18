El calendario con los cinco próximos encuentros del Manchester City tras medirse al Nápoles en Champions League
El Manchester City, tras arrancar su andadura en la Champions con el debut frente al Napoli en el Etihad Stadium, afronta un calendario muy exigente en liga, copas y competición europea.
El equipo de Pep Guardiola buscará mantener el nivel competitivo en todas las competiciones, con partidos de gran dificultad tanto en Inglaterra como en el extranjero. Estos son los próximos desafíos de los ‘citizens’.
Jornada 5: Arsenal – Manchester City (Emirates Stadium, 21 de septiembre)
El primer gran reto llega en el Emirates Stadium, donde el City visitará al Arsenal en un choque de máxima tensión en la zona alta de la Premier. Un encuentro de alto voltaje que podría tener consecuencias en la lucha por el liderato. La solidez defensiva y la inspiración de los jugadores ofensivos serán claves para que el conjunto de Guardiola salga con un resultado positivo.
- Arsenal vs Manchester City – Jornada 5 de la Premier League
EFL Cup: Huddersfield Town – Manchester City (John Smith’s Stadium, 24 de septiembre)
En los dieciseisavos de la EFL Cup, el City viajará a enfrentarse al Huddersfield Town. Aunque el favoritismo recae en los visitantes, la Copa siempre trae partidos trampa donde los equipos de categorías inferiores juegan con una motivación extra. Una oportunidad para que Guardiola rote la plantilla y dé minutos a los menos habituales.
- Huddersfield Town vs Manchester City – EFL Cup, dieciseisavos de final
Jornada 6: Manchester City – Burnley (Etihad Stadium, 287 de septiembre)
El regreso a casa traerá un partido en teoría más asequible frente al Burnley, aunque el equipo de Vincent Kompany intentará poner en aprietos al actual campeón. Será una ocasión ideal para reafirmar la fortaleza en el Etihad y seguir sumando de a tres en la Premier.
- Manchester City vs Burnley – Jornada 6 de la Premier League
Champions League: AS Mónaco – Manchester City (Stade Louis II, 1 de octubre)
La segunda fecha de la fase de liga en Champions llevará al City al Principado para medirse al Mónaco. Un desplazamiento de alta dificultad ante un rival joven y competitivo. Será una prueba exigente fuera de casa, donde los de Guardiola deberán mostrar carácter europeo y eficacia en ambos áreas para seguir firmes en su grupo.
- AS Mónaco vs Manchester City – fase de liga de Champions League
Jornada 7: Brentford – Manchester City (Gtech Community Stadium, 5 de octubre)
El mes se cerrará con la visita al Brentford, un campo que en los últimos años siempre ha resultado incómodo para los grandes de Inglaterra. La intensidad física del equipo local obligará al City a mantener la concentración máxima para no dejar escapar puntos valiosos en la carrera por el título.
- Brentford vs Manchester City – Jornada 7 de la Premier League
Los próximos 5 encuentros del Manchester City
Rival
Fecha
Horario
Competición
TV
Arsenal
21 septiembre
9:30 horas (México), 11:30 horas (ET), 17:30 horas (España)
Premier League
DAZN
Huddersfield Town
24 septiembre
12:45 horas (México) 14:45 horas (ET), 20:45 horas (España)
EFL Cup
ESPN
Burnley
27 septiembre
8:00 horas (México), 10:00 horas (ET), 16:00 horas (España)
Premier League
DAZN
AS Mónaco
1 octubre
13:00 horas (México) 15:00 horas (ET), 21:00 horas (España)
Champions League
Movistar+ Liga de Campeones
Brentford
5 octubre
9:30 horas (México), 11:30 horas (ET), 17:30 horas (España)
Premier League
DAZN
Periodista deportivo. Pero sobre todo redactor.