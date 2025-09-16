El calendario con los cinco próximos encuentros del Real Madrid tras ganar 2-1 vs Marsella en Champions

El Real Madrid de Xabi Alonso ha comenzado la temporada de manera inmejorable. El equipo transmite solidez defensiva, confianza en su juego y la sensación de que este curso apunta a ser protagonista tanto en LaLiga como en la Champions.

Septiembre llega cargado de compromisos importantes que pondrán a prueba la fortaleza del conjunto blanco.

A continuación, repasamos el calendario inmediato de los madridistas:

Jornada 5: Real Madrid – Espanyol (Santiago Bernabéu, 21 de septiembre)

El calendario liguero continuará en casa frente al Espanyol. Será una oportunidad ideal para sumar y mantener el pulso en la zona alta, aunque la exigencia física tras el estreno europeo podría condicionar la gestión de minutos.

Jornada 6: Levante – Real Madrid (Ciutat de València, 24 de septiembre)

El mes se cerrará con la visita al Levante en el Ciutat de València. Siempre un escenario complicado para el Real Madrid, donde la intensidad y el empuje del rival suelen convertir el choque en un examen de carácter. Mantener la racha ganadora y la portería a cero será un gran desafío en este encuentro.

Jornada 7: Atlético de Madrid – Real Madrid (Metropolitano, 28 de septiembre)

El Real Madrid visitará al Atlético en la jornada 7 de LaLiga. En el papel, parece que el equipo de Xabi Alonso saldrá como favorito para quedarse con los tres puntos. El equipo del 'Cholo' Simeone llegará muy presionado para este encuentro, lo que podría jugar a favor de los merengues.

Champions League: fase de Liga vs Kairat Almaty, 30 de septiembre)

El Real Madrid afrontará un largo desplazamiento el próximo 30 de septiembre, cuando viajará a Kazajistán para medirse al Kairat Almaty en la fase de liga de la Champions League. Será uno de los viajes más exigentes del calendario por la distancia y el cambio horario, un reto añadido para los de Xabi Alonso en pleno arranque de temporada.

Jornada 8: Real Madrid vs Villarreal (Santiago Bernabéu, 4 de octubre)

El Real Madrid recibirá en el Santiago Bernabéu al Villarreal de Marcelino, será un encuentro complicado para el conjunto visitante ya que los locales intentarán dejárselo todo ante su afición, además de que no es nada nuevo que el Real Madrid se deje muy pocos puntos en su casa.

