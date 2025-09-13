El calendario con los cinco próximos encuentros del Real Madrid tras su victoria 2-1 ante la Real Sociedad
El Real Madrid de Xabi Alonso ha comenzado la temporada de manera inmejorable: cuatro victorias en cuatro partidos.
El equipo transmite solidez defensiva, confianza en su juego y la sensación de que este curso apunta a ser protagonista tanto en LaLiga como en la Champions.
Los merengues se impusieron este sábado 13 de septiembre ante la Real Sociedad por marcador de 1-2. Kyllian Mbappé y Arda Güler fueron los anotadores de los tantos.
Septiembre llega cargado de compromisos importantes que pondrán a prueba la fortaleza del conjunto blanco.
A continuación, repasamos el calendario inmediato de los madridistas:
Champions League: fase de Liga (Santiago Bernabéu, 17 de septiembre)
Tres días después, el Real Madrid abrirá su participación en la Champions League en el Bernabéu. El rival será el Olympique de Marsella, el estreno continental marcará el tono de un grupo donde los blancos son favoritos, pero donde no habrá margen de error.
- Jornada 1 de Fase de Liga de Champions League
Jornada 5: Real Madrid – Espanyol (Santiago Bernabéu, 21 de septiembre)
El calendario liguero continuará en casa frente al Espanyol. Será una oportunidad ideal para sumar y mantener el pulso en la zona alta, aunque la exigencia física tras el estreno europeo podría condicionar la gestión de minutos.
- Real Madrid vs Espanyol - Jornada 5 de La Liga
Jornada 6: Levante – Real Madrid (Ciutat de València, 24 de septiembre)
El mes se cerrará con la visita al Levante en el Ciutat de València. Siempre un escenario complicado para el Real Madrid, donde la intensidad y el empuje del rival suelen convertir el choque en un examen de carácter. Mantener la racha ganadora y la portería a cero será un gran desafío en este encuentro.
- UD Levante vs Real Madrid - Jornada 6 de La Liga
Jornada 7: Atlético de Madrid – Real Madrid (Metropolitano, 28 de septiembre)
El Real Madrid visitará al Atlético en la jornada 7 de LaLiga. En el papel, parece que el equipo de Xabi Alonso saldrá como favorito para quedarse con los tres puntos. El equipo del 'Cholo' Simeone llegará muy presionado para este encuentro, lo que podría jugar a favor de los merengues.
- Atlético de Madrid vs Real Madrid - Jornada 7 de La Liga
Champions League: fase de Liga vs Kairat Almaty, 30 de septiembre)
El Real Madrid afrontará un largo desplazamiento el próximo 30 de septiembre, cuando viajará a Kazajistán para medirse al Kairat Almaty en la fase de liga de la Champions League. Será uno de los viajes más exigentes del calendario por la distancia y el cambio horario, un reto añadido para los de Xabi Alonso en pleno arranque de temporada.
- Kairat Almaty vs Real Madrid - fase de liga de Champions League
Los próximos 5 encuentros del Real Madrid
Rival
Fecha
Horario
Competición
Ol. Marsella
16 septiembre
8:15 horas (México), 10:15 horas (ET), 16:15 horas (España)
Champions League
RCD Espanyol
20 septiembre
13:00 horas (México) 15:00 horas (ET), 21:00 horas (España)
La Liga
Levante
23 septiembre
13:30 horas (México), 15:30 horas (ET), 21:30 horas (España)
La Liga
Atlético de Madrid
27 septiembre
8:15 horas (México), 10:15 horas (ET), 16:15 horas (España)
La Liga
Kairat
30 de septiembre
10:15 horas (México), 12:15 horas (ET), 18:15 horas (España)
Champions League
Periodista deportivo. Pero sobre todo redactor.