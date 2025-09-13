El Real Madrid de Xabi Alonso ha comenzado la temporada de manera inmejorable: cuatro victorias en cuatro partidos.

El equipo transmite solidez defensiva, confianza en su juego y la sensación de que este curso apunta a ser protagonista tanto en LaLiga como en la Champions.

Los merengues se impusieron este sábado 13 de septiembre ante la Real Sociedad por marcador de 1-2. Kyllian Mbappé y Arda Güler fueron los anotadores de los tantos.

Septiembre llega cargado de compromisos importantes que pondrán a prueba la fortaleza del conjunto blanco.

A continuación, repasamos el calendario inmediato de los madridistas:

Champions League: fase de Liga (Santiago Bernabéu, 17 de septiembre)

Olympique de Marseille v FC Lorient - Ligue 1 McDonald's | Neal Simpson/Allstar/GettyImages

Tres días después, el Real Madrid abrirá su participación en la Champions League en el Bernabéu. El rival será el Olympique de Marsella, el estreno continental marcará el tono de un grupo donde los blancos son favoritos, pero donde no habrá margen de error.

Jornada 5: Real Madrid – Espanyol (Santiago Bernabéu, 21 de septiembre)

RCD Espanyol de Barcelona v CA Osasuna - LaLiga EA Sports | David Ramos/GettyImages

El calendario liguero continuará en casa frente al Espanyol. Será una oportunidad ideal para sumar y mantener el pulso en la zona alta, aunque la exigencia física tras el estreno europeo podría condicionar la gestión de minutos.

Jornada 6: Levante – Real Madrid (Ciutat de València, 24 de septiembre)

Levante UD v FC Barcelona - LaLiga EA Sports | Quality Sport Images/GettyImages

El mes se cerrará con la visita al Levante en el Ciutat de València. Siempre un escenario complicado para el Real Madrid, donde la intensidad y el empuje del rival suelen convertir el choque en un examen de carácter. Mantener la racha ganadora y la portería a cero será un gran desafío en este encuentro.

Jornada 7: Atlético de Madrid – Real Madrid (Metropolitano, 28 de septiembre)

Deportivo Alaves v Atletico de Madrid - LaLiga EA Sports | Ion Alcoba Beitia/GettyImages

El Real Madrid visitará al Atlético en la jornada 7 de LaLiga. En el papel, parece que el equipo de Xabi Alonso saldrá como favorito para quedarse con los tres puntos. El equipo del 'Cholo' Simeone llegará muy presionado para este encuentro, lo que podría jugar a favor de los merengues.

Champions League: fase de Liga vs Kairat Almaty, 30 de septiembre)

Celtic v Kairat Almaty - UEFA Champions League Play-offs Round First Leg | Ian MacNicol/GettyImages

El Real Madrid afrontará un largo desplazamiento el próximo 30 de septiembre, cuando viajará a Kazajistán para medirse al Kairat Almaty en la fase de liga de la Champions League. Será uno de los viajes más exigentes del calendario por la distancia y el cambio horario, un reto añadido para los de Xabi Alonso en pleno arranque de temporada.

